Investigimi/ Flet ish-agjenti i FBI: Rusia, ja ndikimi që ka në Shqipëri

Në vazhdim të investigimit “Paratë e rusëve për lobim”, Top Story vazhdon me pjesën e dytë të emisionit

Ish-ambasadori amerikan Arvizu: Rusët kanë sofistikuar mënyrën se si ndërhyjnë

Pak vite më parë, u përhap lajmi se rusët ishin kthyer në Pashaliman. Ishte një ngjarje e denjë për filmat e spiunazhit, që nuk u zbardh kurrë plotësisht nga autoritetet shqiptare.

Bëhej fjalë për një grup shtetasish rusë të ndaluar nga Policia e Vlorës në bazën e Pashalimanit në 14 tetor 2016. Ndalimi i tyre u konfirmua nga burime ushtarake, policore por edhe diplomatike, por konstatimet e secilës palë ishin kontradiktore. Ndërkohë në media vërshuan dyshimet se bëhej fjalë për agjentë rusë të maskuar si gazetarë.

Synimi mesa duket ishte të fotografohej baza e Pashalimanit, e njëjta bazë ushtarake detare në Gjirin e Vlorës që ish-Bashkimi Sovjetik mori nën kontroll pas një marrëveshje me Shqipërinë komuniste në vitin 1957. Ishte koha kur Shqipëria u radhit mes 8 vendeve të Lindjes që nënshkruan Traktatin e Varshavës.

“Kam biseduar me miqtë e mi shqiptar dhe ata thonë që dihet se Shqipëria është vendi më pro amerikan në botë, Kosova mbase është e dyta, kishte një periudhë kur ishim pjesë e Traktatit të Varshavës kur rusët kishin shumë influencë, më pas kinezët, Enver Hoxha vendosi të qëndrojë i vetëm dhe tani jemi vendi më pro perëndimor në botë. Unë bie dakord me çdo gjë që ju thoni, por duhet të kuptojmë që rusët janë shumë të sofistikuar në përpjekjet e tyre. Ata kanë modernizuar mënyrën se si ndërhyjnë”, deklaroi ish-ambasadori amerikan, Arvizu.

Natyrisht, ish-ambasadori dhe të gjithë kolegët e tij e dinë shumë mirë se shqiptarët e bënë zgjedhjen e tyre drejt Perëndimit, që pasi rrëzuan komunizmin.

Politika e jashtme e vendit e ka treguar qartë në gjithë këto vite orientimin e saj pro amerikan dhe drejt BE-së. Megjithatë, në 5-vjeçarin e fundit, gjithnjë e më shumë politikanë, diplomatë e analistë po flasin për përpjekjet e Rusisë për të ndikuar në Shqipëri, ashtu si në vende të tjera të Ballkanit.

Ish-agjenti i FBI: Shqipëria i jep Rusisë dalje në Adriatik

Rreth 7 kilometra larg kryeqendres së Spanjës jeton Mark Rossini, një ish-agjent i CIA-s, fama e të cilit është e përhapur kudo.

“Nga ana ekonomike, Rusia ka dashur të ketë gjithnjë dalje në Adriatik. Shqipëria, strategjikisht, dhe analitikisht, shihej si, po të shtypte Serbia kosovarët e të futej brenda Shqipërisë duke kontrolluar politikën e tyre, do të kishte dalje në Adriatik. Për politikën e jashtme amerikane, kjo duhej kufizuar. Rusia ka vetëm veriun, portet e ngrira. Tani duhet të kalojë nga Deti i Zi dhe Bosfori për të dalë. Po të kishin pasur Shqipërinë, se Slloveninë nuk e merrnin dot. Nuk merrnin dot as Malin e Zi, as Kroacinë, as Greqinë. Vendi tjetër i logjikshëm ku mund të kapeshin? Shqipëria”, shprehet Mark Rosini

Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mark Rosini njihet si ish-agjenti i FBI-së që luajti një rol të rëndësishëm në gjurmimin e Al Kaedës përpara sulmeve të 11 shtatorit. Por ai e njeh shumë mirë politikën shqiptare, dhe interesin e Rusisë në Ballkan.

“Interesi që ka Rusia në Ballkan, e sidomos në Shqipëri është që mbetet një vend me shumë mundësi. Por i jep dalje edhe te porti i vetëm në Adriatik. Nuk e kam thënë unë atë. E ka thënë Departamenti im i Shtetit që në vitin 1998. Ishte pjesë e strategjisë sonë të kufizimit të ndikimit rus. Pra interesi i atyre në Ballkan është se s’kanë ndikim aty, përveçse me Serbinë, që s’ka dalje në det. Nuk ka ndikim në Greqi. Nuk ka në Slloveni. Po përpiqet në Mal të Zi, por nuk ka. Çfarë ka mbetur? S’ka as në Kroaci. Çfarë ka mbetur? Ku mund të mbillet kaos? Cila është gati për ta marrë? Shqipëria”, tha Rossini.

Në Shqipëri, Rossini bëri bujë vetëm në shkurt të këtij viti kur në një postim në rrjetin social Twitter akuzoi drejtpërdrejt ish-kryeministrin e vendit, Sali Berisha si nxitës të këtyre protestave i shtyrë nga Rusia.

Mark Rossini kritika të forta: Berisha po bëhet kukull e Putinit

Ish-agjenti i FBI-së e viziton 2-3 herë në vit vendin tonë për qëllime biznesi. Pavarësisht se Partia Demokratike drejtohet që prej vitit 2013 nga Lulëzim Basha, Rossini është i bindur se kryedemokrati i merr drejtimet nga Sali Berisha.

Pikërisht këtë të fundit, ish-agjenti i FBI-së nuk ngurron ta quajë, edhe pse në mënyrë figurative, një kukull të Presidentit rus Vladimir Putin, megjithëse nuk e ka takuar kurrë ish-kryeministrin e Shqipërisë.

“Me këto protesta, Berisha po bëhet kukull e Putinit. Sepse, duke bërë atë që bëri, duke inskenuar ato protesta pikërisht në këtë kohë, po luan lojën e Putinit. Prandaj është kukull. Dhe po të mos e dijë ai. Ky është i gjithë kuptimi i postimit tim emocional. Ndalo dhe shiko se ç’do të thotë kjo në largpamësi. Kjo është e rëndësishmja. Shiko ndikimin në largpamësi, pasojat e kësaj. Jo vetëm qëllimin afatshkurtër. Do të ikë Rama e bëhesh kryeministër. Apo të duash të bëhet Basha kryeministër. Nëse Rama ka diçka që nuk shkon e duhet ndryshim, në rregull. Por nuk është tani koha. Po bëhesh kukull e Putinit. Po luan në favorin e tij duke bërë atë protestë”, deklaron Rossini.

Vetë Rossini e pranon se deklarata ndaj Berishës është bërë në mënyrë emocionale dhe është mendimi i tij tërësisht personal.

Arvizu: Nuk kam parë ndonjë provë që lidh Putin me Berishën

Gjatë intërvistës, ish-ambasadori amerikan Arvizu sqaron se akuzat për marrëdhënien e ish-kryeministrit Berisha me Putin, kërkojnë prova apo fakte, të cilat ai vetë nuk i ka parë gjatë qëndrimit të tij thuajse 5-vjeçar në Shqipëri.

“Z. Berisha ka bërë shumë në interes të vendit dhe për të promovuar marrëdhëniet me perëndimin, por mendoj që ai është përgjegjës edhe për disa momente të mëdha ndalese dhe nuk e kam fjalën thjesht për skemat piramidale por edhe për përpjekjet e vazhdueshme për të konsoliduar pushtetin. Unë nuk kam parë kurrë ndonjë provë që mund të tregojë se ai ka parë drejt Vladimir Putinit, Rusisë apo ndonjë lideri të huaj. Do të më duhej të shihja prova bindëse sepse është diçka që as e kam menduar kurrë dhe as e kam hasur”, tha Arvizu.

Mark Rossini: Ja mënyrat për të tërhequr vëmendjen e publikut amerikan!

Në javët e fundit të zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, investigimet e gazetave më prestigjoze ndërkombëtare treguan se si kjo qytezë me 55 mijë banorë ishte shndërruar në shtëpinë e të paktën 100 uebsajteve pro kandidatit republikan Donald Trump.

Shumica e këtyre faqeve publikonin lajme të pavërteta për të tërhequr vëmendjen e publikut amerikan. Dhjetra të rinj, edhe pse me një anglishte të çalë, u bënë të pasur duke fituar mijëra dollarë në muaj në një vend ku paga mesatare është rreth 40 mijë lekë të reja.

“Në çfarë mënyrash? Siç e thashë dhe më parë, manipulojnë rrjetet shoqërore. Krijojnë llogari të rreme në internet. Punësojnë shqiptar të aftë për të krijuar faqe në shqip. Automatike, identifikime të rreme. Në Tuiter, Fejsbuk. Fillon t’i japësh formë e të shtysh programin tënd. Njerëzit nisin të vënë në dyshim edhe realitetin. Është blu? Jo, është rozë. Jo, interneti më thotë që është rozë. Jo, është blu. I bën njerëzit të dyshojnë dhe pastaj u ndryshon mendjen. Pastaj mund t’i bësh të veprojnë dhe kështu nis. Këtë po bën Rusia”, thotë Rossini.

Prej 3-4 vitesh edhe ekspertët apo diplomatët në Shqipëri flasin edhe për një valë rusofilie në disa media shqiptare, çka nuk ishte vënë re përgjatë viteve të pluralizimit në Shqipëri.

Një fenomen ky që duket se nuk është aksidental dhe shumë dyshojnë se është i sponsorizuar nga Rusia, sepse asaj i intereson ngjallja e ndjenjës së lavdisë.

E gjithë kjo nuk ka mbetur jashtë vëmendjes së SHISH dhe raportit të vjetor të paraqitur nga kreu I këtij institucioni Helidon Bendo në 11 mars përpara Komisionit parlamentar të Sigurisë kombëtare.

Një burim i inteligjencës shqiptare, cituar në Top Channel flet madje për miliona dollarë të shpenzuar për blerje mediash dhe portalesh në rajonin e Ballkanit nga Rusia, ku nuk bën përjashtim as vendi ynë: “Jemi duke vëzhguar aktualisht aktivitetin e këtyre portaleve, si dhe rritjen e ndjeshme të frekuencës së prodhimit të lajmeve proruse gjatë 3 viteve të fundit, që prej fillimit të fushatës elektorale të vitit 2017”.

“Por, në botën ku jetojmë sot, aq lehtë sa binden njerëzit nga ana emocionale nëpërmjet internetit, Fjesbukut, Tuiterit e gjithë rrjetet shoqërore,s’ke nevojë për ato prova. S’kam pse të kap telefonin në Rusi si agjent i KGB-së, SVR, GRU, dhe t’i them një politikani në Shqipëri-“Në dreq. Protesto. Mos shko në punë.” “Do të të japim 3 milionë dollarë.” S’kam pse e bëj më këtë. Mjafton të manipuloj emocionin. Dërgoj një mesazh. Përgjatë një periudhe kohore, që të kulmojë me këtë kaos. Kështu e arrij qëllimin dhe as i kam futur duart atje”, shprehet Rossini.

E ndërsa nuk ka ende një listë konkrete emrash të mediave që mund të jenë sponsorizuar nga Rusia, ajo çka bëri përshtypje përgjatë protestave të opozitës në muajt e fundit ishte hapësira që Russia Today i kushtoi situatës të tensionuar politike në Shqipëri.

Russia Today është një rrjet mediatik i financuar nga qeveria ruse për të raportuar mbi zhvillimet globale për audiencat jashtë Rusisë. Përveç pasqyrimit të ngjarjeve, kanali televiziv në gjuhën angleze transmetoi livë në internet protestën e opozitës në Tiranë, duke përdorur pamjet e një prej televizioneve shqiptare.

E paqartë mbetet fakti sesi një ngjarje periferike e Ballkanit, i kushtohet kaq shumë rëndësi në një televizion të madh si Russian Today.

Emisioni kontaktoi me email dhe në rrjete sociale me disa drejtues të Russia Today, përfshirë dhe zyrat e tyre në Uashington dhe Moskë, por nuk mori asnjë përgjigje.

Ish-agjenti i FBI, Rossini: Rusia kërkon të investojë tek nafta në Shqipëri

Veç medias dhe rrjeteve sociale, një tjetër mënyrë që Rusia por dhe vende të tjera përdorin për të ndikuar e për të rritur influencën e tyre janë investimet.

Sipas një studimi të Fondacionit Jamestoun, mjetet që Rusia përdor përfshijnë “kapjen e sektorëve të rëndësishëm të ekonomikë, ndryshimin e sistemeve politike, korruptimi i liderëve politikë, si dhe penetrimi I institucioneve kyçe të sigurisë.

Vitin e kaluar Komisioni Europian deklaroi një rritje të investimeve turke në rajonin e Ballkanit Perëndimor, veçanërisht në Shqipëri, Kosovë dhe Bosnjë. Ndërkohë shifrat tregojnë se edhe Rusia po shtrin prezencën e saj në Serbi dhe Malin e Zi.

Në Shqipëri aktualisht nuk ka asnjë investim strategjik dhe të drejtpërdrejt rus. Top Story siguroi të dhënat nga Qendra Kombëtar e Biznesit, dhe aty rezultuan vetëm 40 bizneseve të vogla ende aktive, të fokusuara kryesisht në tregun e pasurive të paluajtshme, shërbimet administrative dhe tregtia me shumicë e pakicë.

Por interesi i Rusisë për të hyrë në sektorë strategjikë siç janë hidrokarburet, është edhe më i hershëm. Në 2012-ën kompania turke “Çalik Energy” dhe rusja “Rosneft”i vunë syrin “Albpetrolit”, ndërmarrjes shtetërore që menaxhon burimet e naftës në vend.

Grupi turk që ka investuar dhjetëra milionë dollarë në vendin tone dhe konsiderohej si kandidat potencial për blerjen e Albpetrol, kishtë një partner të sigurt në tenderin e privatizimit, rusët e “Rosneft”. Kjo e fundit është kompania shtetërore e naftës në Rusi dhe u fuqizua falë blerjes së gjigantit “Yukos”, pronari i së cilës u fut në burg për evazion fiskal. Qeveria e Rusisë është pronare e 50% për qind të aksioneve të kësaj kompanie.

“Unë e di që Rusia ka kërkuar të marrë disa burime natyrore të cilat do që t’i kontrollojë në Shqipëri. Çdo investim i madh biznesi është hapi i parë drejt kontrollimit të një vendi, qoftë duke i blerë puset e naftës. Qoftë duke premtuar ndërtime të mëdha. Një autostradë, hekurudhë,që s’është gjë e keqe por ashtu krijon kapjen në brendësi të vendit që më pas ta kontrollojnë e ta kthejnë në satelit.Mund të akuzosh shumë vende për këtë, kolonializmin.Por qëllimet e Rusisë nuk janë altruiste. Janë dashakeqe. Dhe ky është problemi. Është për kontrollin personal të Putinit. E di që disa biznesmenë rusë janë përpjekur të investojnë në Shqipëri. Kanë sjellë oferta për Albpetrolin”, thotë Rossini.

Dhe kjo që deklaron ish-agjenti i FBI-së është e vërtetë. Së fundmi, një kompani e quajtur Gunvor, ka marrë nën kontroll ARMO-n, rafinerinë më të madhe të naftës në vend.

Bëhet fjalë për një kompani, të bashkë-themeluar dhe kontrolluar nga miliarderi rus G ennady Timchenko. Ky I fundit, ia shiti aksionet në vitin 2014 ortakut të tij suedez Torbjörn Törnqvist, pas sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe njihet për marrëdhëniet e tij të ngushta me presidentin rus Vladimir Putin.

Lobisti italian: Ballkani, i rëndësishëm për Rusinë. Ka dalje në Mesdhe

Prej dekadash Shqipëria i ka mbajtur larg interesat ruse nga pasuritë energjetike të vendit, edhe pse ambicia e kompanive ruse për të hyrë në Shqipëri ka ekzistuar prej vitesh. Por, tani duket se ka më shumë se sa thjesht ambicie.

“Rusia ka nevojë për parnterë. Është normale që përpiqen të kenë partnerë në çdo vend të Ballkanit, sepse Ballkani është shumë i rëndësishëm, pasi është dalje në Mesdhe. Sigurisht, përpiqen të ndikojnë. Së dyti, Shqipëria ka dalje në detin Mesdhe. Në këtë çast, ka kufi me BE-në, që është Greqia. Mendoj se ka një e më shumë arsye për këtë.Dhe së katërti, për shkak se në 5 vite Shqipëria mund të futet në BE. Dhe në BE do të kenë peshë. Dhe me lidhjet që ka Europa sot me Rusinë sigurisht që duan të flitet mirë për Rusinë. Mendoj se ata duan më shumë miq në parlamentin europian”, thotë lobisti italian Massimo Romagnoli.

Massimo Romagnoli ëshë një lobist me eksperiencë në Bruksel, ish-anëtar i Forza Italia, partisë së dikurshme të ish-kryeministrit italian Silvio Berluskoni.

I fokusuar kryesisht në fushën e biznesit, Romagnoli gjendet në Shqipëri për të nisur bashkëpunimin edhe me politikanë apo parti politike, ndërsa po afrojnë zgjedhjet lokale të qershorit. Për të, presidenti rus Vladimir Putin e ka zhvilluar shumë ekonominë e vendit dhe është mëse e natyrshme që kërkon të ketë partnerë të rinj ndërkombëtarë, përfshirë këtu edhe Ballkanin.

Stefanoviç: Presidenti Vuçiç me dy fytyra, një herë sulmon Putinin dhe njëherë amerikanët

Emisioni investigativ udhëtoi në Beograd, në kryeqytetin e Serbisë, ku partitë opozitare kanë bojkotuar parlamentin pas 10 fundjavash të njëpasnjëshme me protesta kundër qeverisë, të cilën e akuzojnë se është shndërruar në një regjim autokrat.

Borko Stefanoviç thotë: “Pas protestave tona nuk qëndron Rusia. Që të jem i sinqertë me ju, nuk kemi asnjë kontakt me rusët. As me diplomatët. Në Serbi, diplomatët rusë flasin ekskluzivisht me qeverinë. Do t’ju them një anektodë. Po flisja me një diplomat të lartë perëndimor kohët e fundit. Më tha se në takimin me Vuçiçin, presidentin e Serbisë, ai kishte thënë: “Pas kësaj proteste kemi agjentë të shërbimit sekret rus dhe para ruse”. Dhe këtë ia tha diplomatit perëndimor. Por në të njëjtën kohë morëm informacion nga rusët që Vuçiç u ka thënë rusëve se pas kësaj proteste fshihen CIA dhe Sorosi. Më duket se Z.Vuçiç po sillet si gjithë autokratët e tjerë në Ballkan. Po thotë që kundër tij ka nisur një komplot, që njerëzit po manipulohen. Këto janë protestat e popullit. Fakti që kemi protesta në Tiranë, Mal të Zi dhe tjetërkund janë thjesht rastësi. Nuk ka bashkërenditje pune mes nesh. Por duket se kërkojmë të gjithë të njëjtat gjëra”.

Politikani serb, Borko Stefanoviç: Duam marrëdhënie të mira me Rusinë dhe të integrohemi në BE

Investimet aktuale ruse në Serbi aktualisht arrijnë në 4 miliardë dollarë, ndërsa Moska ka premtuar 500 milionë të tjera për dy vitet e ardhshme, e konfirmuar kjo nga vetë kreu i Fondit të Investimeve të Drejtpërdrejta Ruse, Kirill Dmitriev.

Ndërkaq, Rusia ka arritur të dominojë tregun e gazit natyror dhe naftës në Serbi, pas blerjes së 51 % të aksioneve të kompanisë shtetërore të naftës NIS në 2008-ën. Ndërkaq Serbia importon 75 % të gati natyror nga Rusia. Ajo çka është interesante është se sipas sondazheve, shumë serbë besojnë se partneri më i madh për tregtinë, ndihmat dhe ushtrinë është Rusia. Por në fakt, 65 % e tregtisë së Serbisë bëhet me vendet e BE-së.

“Investimet ruse në Serbi nuk janë rritur. Mendoj se nuk ka pasur fare ndryshim. Jemi ende prapa për sa i përket regjimit pa taksa me Federatën ruse. Qeveria e tanishme, që ka shtatë vite në pushtet është e zënë duke mbyllur mediat e duke kontrolluar informacionin dhe duke shtypur qytetarët ndaj s’i kushtojnë shumë vëmendje gjërave thelbësore si tregtia dhe zhvillimi ekonomik. Besojnë se ekonomia është të japësh rroga e pensione të ulëta në Europë dhe që krahu i lirë i punës do të tërheqë investues të huaj. Qëllimi është të vazhdojmë marrëdhënie sa më të mira me Rusinë si dhe të vazhdojmë rrugën për në BE. Serbia është shoqëri interesante, sepse jemi të gjithë kundër anëtarësimit në NATO. Pra, praktikisht, marrëdhëniet me Moskën janë jo vetëm ekonomike por është një traditë e gjatë dhe shembuj të mirë historikë me mbështetje dhe bashkëpunim nga Moska”, deklaron Stefanoviç.

Borko Stefanoviç, njihet nga opinion publik shqiptar si kryenegociatori serb në bisedimet mes Prishtinës e Beogradit me ndërmjetësimin e Brukselit. Ai ka qënë mjaft aktiv në Partinë Demokratike të Serbisë, derisa në 2015-ën u shkëput për të themeluar partinë e tij e Majta Serbe.

Ishte pikërisht sulmi fizik ndaj tij në dhjetor të vitit të kaluar në Krushevc që shërbeu si shkëndijë për nisjen e protestave kundër qeverisë së Aleksandër Vuçiç.

Lobisti italian: Lobimi është diçka e fshehtë, por duhet bërë me ndershmëri

Lobimi është një përpjekje e ligjshme e individëve apo grupeve të ndryshme të interesit për të ndikuar në vendimet e qeverisë. Megjithëse nuk njihet shumë në Shqipëri, ekspertët thonë se lobimi në disa forma, është i paevitueshëm në çdo sistem politik.

Në SHBA, lobimi ka nisur që në vitet 1970 dhe sot numërohen me dhjetra mijëra lobistë, disa prej të cilëve marrin dhjetra miliona dollarë nga qeveritë e huaja.

Por ajo që është e rëndësishme, sipas ligjeve amerikane, është që përpara çdo pune, agjentët e huaj, apo lobistët që punojnë për qeveri, parti apo individë që nuk janë shtetas amerikanë, duhet të deklarojnë shumën e parave që do të marrin dhe marrëveshjen e arritur.

“Sigurisht që ka me mijëra mënyra të paqarta e të ndryshme lobimi. Nëse lobimi është i hapur, s’mund të punosh qartë. Lobimi është një punë delikate që mund ta bësh me inteligjencë me lëvizje të zgjuara, përndryshe, s’do ta arrish kurrë qëllimin. Nëse kam një qëllim për të arritur dhe nis t’ia tregoj miqve, familjes dhe ata flasin me të tjerë, s’do ta arrij kurrë atë qëllim. Lobimi është diçka e fshehtë….

Diçka private që duhet ta arrish me ndershmëri. Nëse marrim para, duhet të bëjmë faturën për atë punë. Por pa dëmtuar të tjerë”, tregon Massimo Romagnoli.

Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qindra vende të ndryshme paguajnë lobistë për të ndikuar tek ligjvënësit amerikanë. Vendet që investojnë më shumë, janë natyrisht aleatët më të afërt të SHBA-ve. Ndërsa Rusia, sipas të dhënave zyrtare nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë, renditet në vendin e 31 me 1,3 milionë dollarë të shpenzuara gjatë vitit të kaluar.

Dhjetra firma lobimi kanë punuar dhe punojnë për individë, kompani apo institucione qeveritare ruse.

