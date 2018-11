INVESTIGIMI / Zbardhet kërcënimi, ja çfarë i dërguan Salianjit dhe nga cili burg

Një objekt në formë fisheku i futur në zarf, shoqëruar me një letër të ashpër me një gjuhë që kalonte nga qortimet te kërcënimet, i është dërguar javën e kaluar butakut më të spikatur në Partinë Demekkratike, Kërmill Salianjit.

Dërgesa, që në vuri në alarm të gjithë strukturat e ndërhyrjes së ngadaltë, por të sigurtë në PD, në fillim trembi edhe vetë krijesën në fjalë, por ky me shpejtësinë që i lejon natyra e mblodhi veten. Vetëm në mënyrë të përciptë e përmendi kërcënimin, në një remision televiziv.

“Ehhh, s’ke ç’i bën, politika ka shumë andralla,” tha si rastësisht gjallesa, “ja, na kërcënojnë, na shantazhojnë me letra nga burgu. Por këto babi im i ka marrë parasysh kur vendosi që unë t’i hyja kësaj rruge,” tha ai pa e zgjatur shumë.

E vërteta doli në dritë disa ditë më vonë.

Fakti është që në daljet e fundit mediatike, Salianji ishte shfaqur disi i skuqur dhe i ngjirur.

Sipas burimeve për Gojët e Liga, ky siklet nuk kishte të bënte me thashethemet se prokuroria po merrej me krijesën për shkak të editim-montazhit të talentuar që ky i kishte bërë përgjimit me Babalen, bashkë me një gazetar që njëkohësisht punonte në SHISH paradite, ndërsa pasdite piqte misra nga diga e liqenit.

Por ja që virozat e stinës shqetësuan një nënoke nga fshatrat e Bilishtit, të cilës i ka mbaruar dënimi por shtyn ditët në burgun e grave se ka gjetur rehat aty.

“Bir kërmill i nënës,” i shkruante ajo, “po ta nis këtë letër se më shtie mallin e nipçes tim atje në fshat. Kështu është edhe ai, si ti, bilbil nga gurmazi, jargë nga goja dhe ndonjëhere mban peshq në dorë.

Të kam parë të skuqur dhe si me temperaturë në televizor. Kujdes shëndenë, se të kemi flamurin e zonës. Tyja t’i kanë lënë të gjitha punët e partisë, s’ka njeri tjetër? Ç’bën ajo demek shoqja jote, Grinda? Apo ngjyen flokët dhe thonjtë gjithë ditën e ditës?

Të mos kemi llafe, pi çaj të ngrohtë dhe pusho. Po të dërgon nëna dhe një supost se të ul ethet. Dhe dëgjo këtu, po nuk e more supostin, do t’i them nipçes të të zërë pritë përballë zyrave të partisë dhe të ta vërë me zor, more vesh buçko?”

Duke mbajtur supostin në njërën dorë dhe zarfin në tjetrën, Salianji shkoi menjëherë te kryetari Lul Brilantina.

“Ja shef, sesi më kërcënojnë kundërshtarët,” i tha ai. Por Brilua sa e kuptoi për çfarë bëhej fjalë, e qetësoi.

“Nuk është gjë,” i tha, “kjo të sjell në vete. Ehuhaaa, sa më ka dhënë mua Doktori nga këto, dhe më jep akoma!”

Shënim: Gojët e Liga është rubrikë satirike anti-supost