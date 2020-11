Investimet e BE në Ballkanin Perëndimor dhe procesi i zgjerimit, Presidentja e KE bisedë telefonike me Ramën

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka zhvilluar sot një bisedë telefonike me kryeministrin Edi Rama.

Me një shënim në Twitter, Presidentja e KE bën me dije se u diskutua lidhur me procesin e zgjerimit dhe Investimin e BE-së në Ballkanin Perëndimor.

“Diskutim konstruktiv si gjithmonë me mikun tim të mirë, Kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama për mënyrën më të mirë për të ecur përpara me procesin e zgjerimit dhe zbatimin e shpejtë të Planit Ekonomik dhe të Investimeve të BE-së për Ballkanin Perëndimor”, shkruan Ursula von der Leyen.

Constructive discussion as always with my good friend Prime Minister @ediramaal of Albania on how best to move ahead with the enlargement process & the rapid implementation of the EU Economic and Investment Plan for the Western Balkans. pic.twitter.com/thQYYtAK5j

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 13, 2020