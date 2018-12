Investimet nga vendet e BE në Shqipëri 5.45 mld euro, më të lartat në rajon

Stoku i investimeve të huaja direkte nga vendet e Bashkimit Europian drejt Shqipërisë në fund të vitit 2017 arriti në 5.45 miliardë euro, sipas statistikave që janë publikuar në sistemin e të dhënave të Eurostat. Pasi arritën në 2015-n, në nivelin më të lartë prej 5.9 miliardë euro, stoku ka rënë lehtë dy vitet e mëpasshme.

Në krahasim me Prodhimin e Brendshëm Bruto (PBB), investimet e BE në Shqipëri janë 47%, duke qenë në këtë mënyrë më të lartat në rajon, në raport me madhësinë e ekonomisë, sipas të dhënave të Eurostat për investimet në vlerë absolute dhe përpunimeve të Monitor në raport me PBB .

Në vend të dytë renditet Mali i Zi me 37% të PBB dhe më pas Serbia me 36%. Për Maqedoninë ky tregues është rreth 24% e PBB-së, ndërsa shteti që tërheq më pak investime nga Bashkimi Europian është Bosnja, me vetëm 15% të PBB-së.

Sipas shifrave të tjera, që publikohen nga Banka e Shqipërisë, investitori më i madh nga shtetet e BE-së, por gjithashtu dhe më i madhi në total, është Greqia, me një stok total prej 1.2 miliardë eurosh deri në fund të 2017-s. Investimet e telekomunikacioneve, përmes Vodafone dhe Telekom Albania (ish AMC) dhe ato të bankave zënë peshën kryesore. Por, vitet e fundit, stoku ka ardhur në ulje, si rrjedhojë e stanjacionit të telekomunikacionit dhe tërheqjes graduale të bankave. Deri në vitin 2010, rreth 24% e totalit të aktiveve të sistemit bankar zotërohet nga banka me kapital grek, ndërsa sot ka mbetur vetëm një prej tyre, me rreth 5% të totalit.

Në vend të dytë nga shtetet e BE-së është Holanda me një stok prej 827 milionë eurosh, si rrjedhojë e investimeve të mëdha në energji, përmes hidrocentraleve të Devollit dhe Moglicës.

Më pas renditet Italia, me 610 milionë euro me investime në sektorin financiar dhe aktivitete të përpunimit; Austria me 447 milionë euro, kryesisht në energji. Vitet e fundit në listë është shtuar dhe Franca, me 178 milionë euro, si rrjedhojë e kompanisë franceze Sipecapag që po kryen punime për gazsjellësin TAP.

Ndërsa projekti TAP, një investim total prej rreth 1.5 miliardë eurosh, regjistrohet nga Banka e Shqipërisë si zviceran, ndonëse ai është nga një konglomerat shtetesh, përfshirë dhe Italinë. (Ambasada italiane i vlerëson investimet italiane në Shqipëri më të larta sesa ato që raportohen nga Banka e Shqipërisë)/ monitor

l.h/ dita