Ironia e Spiropalit: Më mirë engledisje me Murrizin sesa bojatisje me Bashën

Elisa Spiropali, ministrja e Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin, deklaroi në emisionin “Open” se debati me “opozitën e re” në Parlament është më i mirë se ai me opozitën e Bashës.

Duke replikuar me analistin Henri Çili, Spiropali tha se “më mirë të kemi engledisje me Murrizin dhe Rudina Hajdarin sesa me bojatisjen e Bashës dhe deputetin e vezës nga Elbasani”.

v.l/ Dita