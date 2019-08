Ish-atasheu ushtarak: Rama e Thaçi, me BE-në apo me Erdoganin?

Drejtor i Institutit të Politikave te Sigurisë Kombëtare dhe ish-atasheu shqiptar në Turqi, kolonel Hajro Limaj, e ka quajtur ripushtim të Shqipërisë nga Turqia mbajtjen e një ceremonie sekrete dhe memoriali në Tiranë për “grushtin e shtetit” ne Turqi.

Limaj e ka quajtur të drejtë vlerësimin e atyre që e kanë e kanë quajtur kryeministrin Edi Rama tradhtar – shkruan gazeta e Kosovës “Bota Sot”.

Po ashtu në Limaj pyet se “Kush e ka marre vendimin dhe kush i ka dhënë leja ambasadës Turke të kryejë një veprimtari të tillë të kundraligjeshme në kryeqytetin shqiptar? Po emërtimin “Rruga e dëshmoreve të 15 Korrikut “ dhe Memoriali i Parkut të Demokracisë së 15 Korrikut?”.

“Fillimisht nga portalet, nuk e besova, por pastaj nga gazetat “Tema” dhe “Dita” – numri i djeshëm dhe i sotëm, u binda se me datën 15 Korrik ne Tirane është zhvilluar një ceremoni “sekrete” nga media dhe opinioni i gjere shqiptar ne përkujtim të tre vjetorit të skenarit të Erdoganit për “grushtin e shtetit” ne Turqi.

Reagimi i atdhetarëve shqiptar ndaj këtij lajmi është tronditës dhe me shume te drejte e vlerësojnë tradhti të Edi Ramës ndaj Atdheut dhe kombit. Erdoganit, këtë nder nuk ja ka bërë asnjë vend i botës, bile as ne Afrike dhe në Lindjen e Mesme. Ai e realizoi atë shumë mirë në vend vasal, Shqipërinë, të cilën vitet e fundit po e pushton atë politikisht dhe ekonomikisht.

Pyetja shtrohet : Kush e ka marre vendimin dhe kush i ka dhënë leja ambasadës Turke të kryejë një veprimtari të tillë të kundraligjeshme në kryeqytetin shqiptar ?. Po emërtimin “Rruga e dëshmoreve të 15 Korrikut “ dhe Memoriali I Parkut të Demokracisë së 15 Korrikut “ ?.

Sipas ligjit emërtimi i një rruge apo një parku është kompetencë e këshillit Bashkiak. Zëri i Amerikës nga këto enigma më datën 9 kontaktoi me Bashkinë por ajo ja bëri dalje ministrisë se Jashtme. Por ministria e Jashtme deklaroi se nuk kishte asnjë informacion apo angazhim në këtë ndodhi te turpshme, anti kombëtare.

Nga disa pamje te publikuara keto dite nga kjo veprimtari antishqiptare, evidentohet se nga bashkia ka marre pjese Arbjan Mazniku, i cili nuk sqaron nëse ka shkuar si individ apo me funksionin e zëvendëskryetarit të Bashkisë së Tiranës.

Duke u kthyer mbrapa në kohë rezulton se kjo veprimtari është kryer pikërisht kur Erdogani e ftoi Ramën ne Marmarisa të Turqisë , vizitë të cilën e kritikoi shumë ashpër në gazetën Dita analisti amerikan Janush Bugajski.

Zhvillimet vazhduan. Erdhi në Shqipëri ministri i Brendshëm i Turqisë, Sulejman Soyly, i cila zhvilloi një takim tepër të veçantë me kryeministrin Rama dhe pastaj me ministrin Lleshi, kur në të gjitha protokollet i ftuari vizitën e parë e bënë tek homologu dhe jo tek kryeministri.

U rishprehen përsëri dëshirat e kundraligjëshme të Erdoganit : mbylljen e te gjitha medreseve, të spitaleve amerikane dhe të sistemit arsimor Turgut Ozal, të cilat përbëjnë prej vitesh elitën arsimore dhe mjekësore ne Shqipëri dhe janë të punësuar me mijëra kuadro dhe punonjës shqiptarë. Këto institucione të hapura me mbështetjen e shtetit turk, po kërkohet të mbyllen që kur Erdogani skanoi grushtin e shtetit të dështuar. Edhe pse këto institucione nuk kanë asnjë lidhje me këto zhvillime në Turqi, Erdogani i fut ne listën e Organizatës Terroriste Të Gylenit, që jeton dhe e siguron sipas tij Amerika. Këtë emërtim terrorist nuk e njofin as OKB, as OSBE, as Amerika dhe asnjë vend i Bashkimit Europian, ku të përndjekur e Erdoganit i strehojnë.

Shqipëria në vazhdimësi është bërë pjese apo mbështetëse e qëndrimeve Turke edhe në raporte ndërkombëtare, siç ishte votimi në OKB në krah të Turqisë dhe kundër Amerikës për mos njohjen e Jerezalemit Lindor si kryeqytet, apo në shumë qëndrime të tjera.

Tradhtia që bëri Thaçi në dorëzimin e 6 pedagogëve turq Erdoganit, ne kundërshtim me te gjitha ligjet dhe të drejta e njeriut I kushtoi shtrenjte Prishtinës me Bashkimin Europian dhe kaosin politik qe po kalon ky vend.

Erdogani, botën shqiptare e quan pjesë integrale të perandorisë së re turke qe dëshironte të krijonte ai, por që shkatërroi ne radhe të parë shtetin demokratik, ligjor dhe laik te Ataurkut. Turqia e sotme me politikat e saj te brendshme është kthyer një vend ku Europa i mbylli dyert dhe dritaret, ndërsa Amerika formalisht e mban në NATO, por do të thelloje embargo ndaj saj.

Një studiues që i ndjek me vëmendje zhvillimet midis dy vendeve tona arrin ne përfundimin se sa herë Shqipërisë i afrohen datat e diskutimit të hapjes se negociatave, Turqia realizon ndërhyrje shumë të forta të cilat e trondisin vendimin pozitiv te BE-së.

Ashtu si Rusia me këtë strategji vepron në Serbi, edhe Turqia vepron ndaj Botes Shqiptare për ti mbajtur nën kontroll politik brenda qëllimeve strategjike që ka përcaktuar. Strategjia pushtuese e Erdoganit bën kërcënim serioz për të ardhmen europiane.

Fatkeqësisht kryeministri Rama, nuk mund ta them shkakun, është kthyer në shërbim të Erdoganit, shërbim i cili po vlerësohet anti shqiptar dhe antikombëtar”.

