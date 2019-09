Ish deputeti: Opozita nuk ndryshon strategji, duam zgjedhje të lira

Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji ka deklaruar se opozita nuk do të ndryshojë strategji për largimin e kryeministrit Edi Rama.

I ftuar në studion e lajmeve në “RTV Ora”, Salianji u shpreh se rruga e zgjedhur nga opozita çon jo vetëm në rotacionit politik por edhe ndërron themelet e sistemit, e sipas tij, kjo arrihet veç me zgjedhje.

“Qëllimi opozitës ishte përveçse zhveshja, çjerrja e fasadës me demokraci të rreme, ishte qartësimi jonë për të luftuar pa asnjë kompromis dhe në mënyrë ballore, për tu ndarë nga pompimi propogandistik “ që të gjithë janë njësoj”; “ të gjithë luftojnë për karrike” jo ne po bëjmë dhe do bëjmë politike pa asnjë devijim moral, duke ti kthyer politikës atë që shpesh me të drejtë thonë se i mungon, moralitetin politik. Rruga që ne kemi ndjekur nuk çon vetëm në rotacion politik të pashmangshëm por ndërron tabanin ose themelet e sistemit politik, pasi ne e kemi tronditur dhe e kemi paraqitur para shqiptarëve kalbësinë e një sistemi që duhet ndërruar me zgjedhje të lira, sepse themeli janë zgjedhjet, nëse në librat e shenjtë fjala ishte e para, në politike të parat janë zgjedhjet! Qëllimi jonë janë garantimi i një sistemi qeverisës që i shërben qytetarit dhe jo që e skllavëron qytetarin, sistem që nis me zgjedhjet e lira!”.

Ish-deputeti i PD-së shtoi më tej se është një sakrificë të vazhdosh betejën e gjatë që opozita ka nisur, por theksoi se rezultati do të jetë për të gjithë shoqërinë.

Ai tha: “Por unë e di fare mirë cfarë do të thotë të bësh këtë sakrificë, jo vetëm bashkitë dhe ata që janë hequr nga puna se janë demokratë, por mbi të gjitha di sa shumë sakrifcë është të vazhdosh një beteje të gjatë që ka vite që po vijon. Unë i kuptoj të gjithë shqetësimet e atyre që e ngrenë këtë fakt sepse jam në një “varkë’ me ta, por ky vendim u mor, sic edhe e theksova më sipër, dhe ky mjet do të vlerësohet më vonë. Ajo që mund të them sot me siguri është që qëllimi që e ka shtyrë dhe qëllimi është për tu respektuar nga të gjithë! Sakrificën po e mbajnë demokratët më së shumti por rezultati do të jetë për gjithë shoqërinë”.

Duke u ndalur tek fillimi i sesionit parlamentar, Salianji theksoi edhe njëherë se ai është ilegjitim.

Salinjani tha: “Po na ndan një ditë nga legjitimimi me forcë i abuzimit me mbi 300 million Euro vjedhje me Milot-Balldren dhe Orikum-Dukat. Parlamenti shqiptar është një kllounadë që shqiptarët po ja paguajnë biletën e shfaqes me jetën e vet, një tufë me grabitës serialë që nuk ndalen para asgjëje për të ndarë Shqipërinë në parcela interesi dhe për të tradhetuar dhe shitur jo vetëm brezat e sotëm por dhe fëmijët që do të lindin do të kene mbi kurriz taksa per 13 vite të tjera, një vjedhje përtej mandateve dhe haraç qytetarëve për grykësinë e rilindasve”.

e.ll./dita