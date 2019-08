Ish drejtori i FBI, Comey shkeli rregullat por nuk do ndiqet penalisht

Departamenti i Drejtësisë ka deklaruar se ish drejtori i FBI-së, James Comey ka shkelur politikat e Byrosë Federale të Hetimeve në lidhje me përdorimin e memorandumeve që dokumentonin bisedat private me Presidentin Donald Trump, javët para se ai të shkarkohej.

Të enjten Inspektori i Përgjithshëm i Departamentit të Drejtësisë tha se Comey shkeli rregullat e FBI-së duke i dhënë një memorandum që përmbante informacione josekrete një miku me udhëzime për ta ndarë përmbajtjen me një gazetar. Zoti Comey gjithashtu nuk e njoftoi FBI-në pasi ai u pushua nga puna, se kishte mbajtur disa memorandume në një kasafortë në shtëpi.

Zoti Comey kishte mbajtur shënime në lidhje me bisedat me zotin Trump që ai tha se e kishin shqetësuar. Ai ka thënë se donte të kishte shënime me shkrim për bisedat sepse ishte i shqetësuar se Presidenti Trump më vonë mund të gënjente për to, dhe se ai dëshironte të bënte publike përmbajtjen e një prej dokumentave me shpresën se do të nxiste emërimin e një prokurori të posaçëm që të drejtonte një hetim të FBI-së për lidhjet midis Rusisë dhe fushatës së zotit Trump.

Departamenti ka vendosur që të mos e ndjekë penalisht zotin Comey për këtë çështje.

Përfaqësuesit ligjorë të Comey nuk janë prononcuar por nëpërmjet një postimi në Twitter, Comey nënvizoi se Inspektori i Përgjithshëm nuk gjeti prova që ai kishin ndarë ndonjë informacion sekret me median.

Ai shkruan: “Unë nuk kam nevojë për një falje publike nga ata që shpifën për mua, por një mesazh me një ndjesë që gënjyen për mua, do të ishte e përshtatshme”.

Burimi: VoA

e.ll./dita