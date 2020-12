Ish-ministri i Shëndetësisë reagon për ikjen e Ramës në SHBA: Kjo situatë nuk zgjidhet me vajtje e foto, Shqipërisë i mungojnë të tjera gjëra

Tritan Shehu, ish-ministri i Shëndetësisë, ka komentuar udhëtimin e kryeministrit Rama drejt SHBA ditën e sotme i cili ka bërë me dije se ka shkuar për t’u interesuar dhe për të bërë përpjekje për të marrë vaksinën anti-COVID.

Ish-ministri ironizon duke thënë se situata me vaksinën nuk zgjidhet me vajtje të Ramës e me foto nga SHBA e as nuk fshihet dot me spekulime shumë gjtë. Sipas Shehut, Shqipërisë i mungojnë plotësisht kontratat si dhe përgatitja për vaksinim të popullsisë. Ai shpreson tek zemërgjërësia e partnerëve në këtë aspekt.

Statusi nga Tritan Shehu

Zhurma e Rames per “testet e shpejta”, mjegullnaje e deshtimit!

U blene 100 mije teste te shpejta imunologjike duke u shpenzuar 150 M leke te reja, kur kosto e nje te tille ne Gjermani eshte 6,5 E, si dhe do te perdoren vitin e ardheshme dhe 4,5 M Euro, shume pak per depistim.

Ne keto kushte dhe konform gjendjes se vendit strategjia duhej te ishte:

1-Te rriten testet PCR gratis prej 7500 ne dite. Keto aktualisht jane me te konsoliduarat, kapin periudhat e infektimit, diagnostikojne e konfirmojne.

2-Te gjitha testet e shpejta, serologjike ose ato me material nga fyti me sensivitet 91,4%, sic kemi kerkuar te liberalizohen duke u konsideruar si mbeshtetese per depistim, orientim, konfirmim imunizimi, perdorim vetjak.

3-Mjeku i familjes te vihet ne eficience i mbrojtur e pajisur, duke u garantuar rimbursimi i shpenzimeve ambulatore per qytetaret, pavaresisht “tamponit”.

4-Te aktivizohen spitalet kryesore periferike per kete perballje.

5-Te aktivizohen Reanimacionet ne qender e periferi. Ministria u mburr se jane 483 respiratore, kur realisht ka ne dispizicion te ketyre te semureve reth 20 poste reanimacioni jashte standarteve europiane.

Posti i Reanimacionit eshte me shume se respiratori. Prandaj kemi insistuar per blerjen e reth 150 posteve te gateshme;

Jo te gjithe respiratoret qe flitet perdoren ne reanimacion, sidomos per keta te semure. Per ECMO as behet fjale.

7-Kryefjala aktuale: Sigurimi sipas cilesise e sasive Europiane te vaksines Covid dhe jo sipas atyre Afrikane!

Meqe Ministria tha se kjo lidhet me certifikimin, po i them se vaksinimi po fillon me Pfizer e se deri reth fillimit te janarit do te certifikohen nga EMA e FDA tre vaksinat kryesore. Por problemi qendron ne mungesen e plote te kontratave nga ne, si dhe ne mungesen e pregatitjeve per vaksinim, per te mos folur per nje kalendar konkret, elemente qe prej shtatorit i kemi kerkuar.

Kjo situate nuk zgjidhet as me ndonje vajtje a foto te Rames ne ShBA dhe as mund te fshihet gjate me spekullime!

Te shpresojme ne zemergjeresine e partnereve tashti!

h.b/dita