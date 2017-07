Ish-ministri Manjani: Rama po sundon i qetë. Pozicioni i LSI ende kaotik

Ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani, ka komentuar situatën politike në vend pas zgjedhjeve të 25 qershorit. Sipas tij, PS është e vetmja parti qartësisht fituese, pasi përveç 74 mandateve nën siglën e vet, ka edhe një mandat nën siglën e PDIU me vete.

“75 mandate të sigurta, të mjaftueshme për të ngritur e mbajtur në këmbë qeverinë. Partitë e tjera ende nuk i dimë se ku saktësisht janë! Kjo ka krijuar një kaos që ose ushqen shpresa ose i vret ato. Konspiracioni bën punën e tij! Çdo kush ka prirje të besojë çdo gjë! Situatë ideale kjo për një politikan si Rama që të sundojë i qetë! PD, tashmë e zhytur në një cikël normal politik ripërtëritje është paqartësia kryesore e sistemit politik (përveç fatit të saj politik). PD zyrtare pas humbjes ngriu dhe ashtu e ngrirë nuk ka përgjigje as për pozitën e saj politike ( është apo jo në opozitë) e as për fatin e marrëveshjes së majit që çoroditi sistemin politik në favor të sundimtarit të vetëm”, thotë Manjani.

Ish-ministri thotë se edhe LSI duhet të sqarojë pozicionin e saj, si në lidhje me ministrat në qeverisë, ashtu edhe me marrëdhënien që do të ketë me LSI në pushtetin vendor.

“LSI nxitoi e para të deklarohet në opozitë. Pozicion politik i qartë në deklarim, por ende kaotik në dy aspekte: së pari në raport me qeverinë aktuale, ku LSI ka ende 4 ministra; dhe së dyti në marrëdhënie më pushtetin vendor, ku LSI bashkëqeveris me PS. Sqarimi sa me shpejt i këtyre momenteve do sqaronte çdo paqartësi në statusin e saj politik në vijim”, thekson Manjani.