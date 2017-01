“Ishulli” i Blushit dhe pritshmëria ndaj tij

Nga Bedri Islami

A është Ben Blushi e ardhmja e politikës së re shqiptare, moderne e njëkohësisht nacionale, sa bashkëkohore, po aq edhe tradicionale?

Në ditët e fundit është folur rreth financimeve të padukshme që rrjedhin nëpër kanalet e kësaj force të re politike, LIBRA, e cila njeh si bashkëthemelues dhe njëkohësisht drejtuar, pikërisht publicistin dhe politikanin e njohur Blushi. Dëshmitë e sjella nga zonja Hafizi, mbi shpenzimet e supozuara, nuk të lënë shijen e mirë, por kjo nuk ka të bëjë edhe aq shumë me atë që është më themelore: pritshmërinë ndaj saj. Zonja Hafizi, duhet thënë, një zonjë akademike e nderuar, i ka të gjitha mundësitë financiare që të mbështesë shumë më tepër se kaq në aktivitetet e partisë ku është njëra ndër bashkëthemelueset dhe të mos futet në ngatërresat e 50 eurove qira për një sallë moderne dhe luksoze.

Fjala vendosëse është për pritshmërinë ndaj LIBRA-s. Është diçka e re, përmes së cilës, si thoshte një koleg i nderuar, do të vijë shpëtimi politik, pra do të ketë një të ardhme shprese, apo është vazhdim i një loje të vjetër me karta të reja, të cilat tani, përdoren mjeshtërisht nga një njeri i cili lojën me fjalën e ka të dorës së parë. Ben Blushi është mjeshtër i fjalës, libri i tij i parë serioz, “Të jetosh në ishull” e dëshmon këtë. Librat e tjerë nuk janë edhe aq të rëndësishëm, por magjinë e fjalës e kanë në vetvete.

Që Blushi do të ikte një ditë nga shumica qeverisëse kjo ishte kronikë e një ikje të paralajmëruar që nuk habiti askënd për ikjen, por habiti shumë kënd për vonesën në ikje. Blushi iku, por e la njërën këmbë brenda. Duke ikur nga PS, mbeti në parlament, ku ishte i deleguar nga PS. Pra, duke e nxjerrë këmbën e majtë jashtë strukturave të partisë, la brenda saj këmbën e djathtë, që ia kishte hedhur brenda vetë partia e tij. Pragmatizëm politik apo qasje drejt përfitimit politik, kjo është dilema e parë ndaj pritshmërisë së tij. Nëse e pranojmë të vërtetë se listat i bën kryetari për një parlament dhe kështu ndodh, Blushi ishte i dërguari i kryetarit, pra i Ramës, dhe duke shpallur divorcin me Ramën, ndershmëria politike ia kërkonte që, pas divorcit, të mblidhte të gjitha plaçkat dhe të largohej për të nisur një jetë të re. Jashtë shtëpisë së vjetër.

Fillesa politike e Blushit është, si e shumë analistëve të rinj të asaj kohe, PD-ja. Divorci i tij me PD ishte i plotë, ai u bë jo befas, njëri ndër denoncuesit më të besueshëm ndaj despotizmit të Berishës në pushtet, dhe më pas, njëri ndër ardhjet politike më të befasishme në PS. Kalimi i tij, nga e djathta në të majtë, u bë përmes hijes së pushtetit, shijes që të afron ky pushtet, të cilin e njeh, e afron dhe e bën pjesë të vetes.

Divorci i tashëm nuk ka lidhje me pushtetin, megjithëse mund të ketë hije të hatermbetjes së lënies jashtë pushtetit. Në fakt, ndërtimi i qeverisë Rama, me figura të reja, ishte një eksperiment që nuk rezultoi fatbardhë dhe lejoi shumë xhepa të shpuar. Lënia jashtë qeverisë e figurave të njohura të politikës së majtë, më shumë se mosbesim ndaj tyre, të krijonte dhe të krijon ende mendimin e krijimit të një lëvizje të re politike brenda lëvizjes së vjetër socialiste, përmes së cilës, në çdo moment, lojtari kryesor, Rama, ka të drejtën e përzgjedhjes. Blushi, si duket, ishte tepër i pavarur për të qenë pjesë e një loje, skenat e së cilës vetëm tani kanë filluar të zbërthehen.

Nuk besoj të jetë ky shkaku kryesor i divorcit të Blushit. Dhe alibia e paraqitur nga ai, për mos zgjedhjen e kryetarit përmes parimit të votimit një anëtar – një votë, është një gjetje politike, pasi, edhe më naivi në politikë e di se përballë një lideri që sapo ka fituar zgjedhjet dhe është shefi i qeverisë, shanset janë minimale, aq më shumë në Shqipëri.

Blushi vetë, disa herë, ka paraqitur arsyet e largimit të tij. Pak herë ka qenë bindës, pasi, duke qenë pjesë e hierarkisë së lartë partiake, jo në një vit dhe jo vetëm një herë, ai, aq sa ka pasur rebelimet e tij, aq herë edhe ka pasur kthimet e tij, të cilat, edhe pse nuk ishin si të djalit plangprishës, ishin kthime. Lëvizja e tij e të menduarit ndryshe, sa ishte interesante, si një opozitë brenda opozitës, aq ishte edhe jetëshkurtër. Më shumë se gjithçka ajo ishte jetëshkurtër, pasi, lideri i kësaj lëvizje, Blushi, ose u lodh nga opozita e vetëvetes, pra e partisë së tij, ose u josh nga sirenat e pushtetit që po vinin, ose besoi verbërisht se mund të merrte kalanë nga brenda. Tre shokët e tij të kësaj beteje tani nuk janë më pjesë e politikës së majtë, njëri ka kaluar në kampin përballë dhe kjo e bëri krejt përpjekjen dhe lëvizjen për mendim ndryshe në një shfaqje groteske e politikës së zbythjes për hatër të pushtetit.

A mund të ketë përsëri “lodhje” të tilla nga lideri i LIBRA-s. Thonë se politika është një art i vështirë, për më tepër një art masiv. Në këtë art masiv duhet shkuar deri në fundin e gjërave, besnikërisht dhe me bindje se kjo është rruga e vetme. Sepse, mund të kesh bindjen, por nuk ke besnikërinë dhe guximin. Nëse Blushi do i ketë këto, përtej lojës së fjalëve, atëherë ai do të jetë njëri ndër zërat e politikës së respektueshme, por, edhe kjo nuk është e mjaftueshme.

Blushi dhe Hafizi vijnë nga një pjesë e rëndësishme e elitës drejtuese të socialistëve. Intelektualë të klasit të parë, elokuentë dhe të pasur. Bota e tyre financiare është në të djathtën e shoqërisë, mendimi i tyre politik është në të majtën. Ose, paraqitet në të majtën. Janë dy figura politike për të cilët askush nuk ka patur nevojën të pyesë se cilët janë dhe nga kanë ardhur. Ndryshe nga partizat e krijuara herë pas here si ndarje nga partitë mëmë, ata, të dy, bashkë me to edhe shumë të tjerë rreth tyre, në LIBRA, janë emra të njohur. Disa janë bërë të njohur nga mediat, disa nga politika. Pra, njerëz që kanë qenë pjesë e sistemit. E sistemit të kapur, si thonë sot ata, apo e sistemit që nuk mund të kapet, si mendojnë për të ardhmen, kjo lidhet me besueshmërinë ndaj tyre.

Blushi ka qenë ministër, jo një herë, i qeverisjeve socialiste, para se Rama të bëhej shefi i qeverisë së re socialiste, nga shtatori i vitit 2013. Është e tepërt të pohojmë se këto qeveri pararendëse kanë qenë thellësisht të korruptuara dhe se pikërisht korruptimi galopant, sharlatanizmi në drejtimin e elitës socialiste, solli edhe rikthimin në pushtet të Berishës në vitin 2005. Si ministër i këtyre qeverive apo si funksionar i lartë, Blushi është edhe pjesë e ngritjes së ngrehinës së korrupsionit të skajshëm. Edhe nëse vetë ai nuk ka qenë pjesë e këtij skenari gërryes, ai ishte pjesë e strukturës gërryese. Asnjëherë, në asnjë rast, ai nuk reagoi ndaj kësaj lëvizje gangrenizuese dhe penalizuese që solli në pushtet më pas një gangrenë tjetër, edhe më të rrezikshme dhe revanshiste, si Berisha, 2005 -2013.

A mund të përsëritet e njëjta gjë, nëse Blushi, përmes zgjedhjeve të vitit të ardhshëm, mund të bëhet pjesë e qeverisjes së ardhshme? Pritshmëria nuk është drejt besimit. Mungesa e besimit të çon drejt harresës së tij si njeriu i së ardhmes. Nëse LIBRA paraqet sot një program liberal, si do të jetë ajo në pjesën e saj të pushtetit. Do të delegojë po ata që ishin edhe një ditë të shkuar në qeverisje, apo do u besojë të rinjve, që nuk kanë qenë pjesë e gangrenizimit të shoqërisë? Është luftë për riardhje në qeverisje apo mendim i ri politik, ndryshe nga sa është deri më tani? Do të kemi një saktësim të së ardhmes: pra, nëse bëhet LIBRA pjesë e qeverisjes së ardhshme cilët do të delegojë në këtë qeverisje, apo vetë Blushi do të jetë i deleguari i saj?

Mund të ketë kundërshtim të kësaj ideje me mendimin se është herët. Ndoshta, por nëse flasim për një mendim të ri, ndryshe, ajo duhet filluar që nga liderët, të cilët aspirojnë për vendin e jo të thërrasin të tjerët për t’i mbështetur dhe të jenë vetë ata përsëri pjesë e qeverisjes dhe njëkohësisht e pasurimit!

Mendimi politik i Blushit është interesant, veprimi i tij praktik i deritashëm është thellësisht i njëanshëm. Duke qenë deri dje pjesë e së majtës ai e gjen të keqen vetëm tek e majta. Duke i ditur krejt mirë egërsitë politike pëdëiste, edhe në vitin 2009, kur zgjedhjet u vodhën, u manipuluan dhe u tjetërsuan krejt hapur, të keqen nuk e gjente tek ato që vodhën, manipuluan dhe tjetërsuan, por tek lideri i partisë së tij, që, edhe pse dihej se çfarë kishte ndodhur, duhej të largohej. E njëjta gjë ndodh edhe tani: kërkimi i së keqes vetëm brenda qeverisë, si fillesë e luftës për zgjedhjet e ardhshme, nuk i rrit atij besueshmërinë. E bën të duket si njeriu që pasi largohet natën nga shtëpia e tij, ku i është dukur vetja i tepërt, i thyen xhamet me gurë për inat të komshisë përballë.

Lëvizja Blushi, ose LIBRA; nuk është gjë e pazakontë në politikën shqiptare. Ka ndodhur e do të ndodhë. Nuk do të jetë as çudia që është pritur. Është interesante në pamjen e saj, por e zbehtë në thelbin e saj. Deri më tani ajo është paraqitur si një lëvizje nervoze, inatçore dhe, nëse do të ecë më tej kështu, do të shuhet ende pa dhënë frytet e saj.

Personalisht nuk e dëshiroj këtë. Nuk e njoh Blushin. Nuk njoh as shumë nga ata që e përbëjnë LIBRA-n. Jam i bindur se vendit i duhet një lëvizje e fuqishme politike, jashtë treshes së sotme, për të përmbysur kështjellat e tyre, tabunë që kanë krijuar, enigmat dhe harbutërinë e tyre. Sido që të jetë LIBRA, në këtë moment, duket më fisnike se sa ato, por, të gjitha, kur janë jashtë pushtetit, në fillimet e tyre, duken interesante.

A do të ketë vazhdimësi LIBRA?

Mund të ndodhë. Në mes të Mimoza Hafizit dhe Tomë Doshit unë do të zgjedhja Hafizin. Por në zgjedhje Hafizi nuk të mbron dot asnjë votë, ajo të jep vetëm votat e emrit të saj, nëse nuk ia vjedhin edhe ato.

Kohë e vështirë për LIBRA-n. Ajo do të jetë edhe më e vështirë nëse misteret dhe enigmat e saj financiare do të jenë nën hijen e mjegullës, ose të mbetura të rrethuara në një ishull, ku jeton vetëm themeluesi i saj, Blushi.

Do të më kishte ardhur keq nga shpërfytyrimi i LIBRA-s.

Por, mund të ndodhë.