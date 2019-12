Isuf Kalo: Konsulta falas për të sëmurët e dëmtuar nga tërmeti

Tërmeti i datës 26 nëntor ka bërë shumë njerëz bashkë. Janë të shumë ata që kanë shprehur solidaritetin e tyre me ndihma në veshje, me kontribut monetar, apo edhe duke u angazhuar vullnetarisht në ndihmë të personave të dëmtuar.

Mjeku i njohur, Profesor Doktor Isuf Kalo ka menduar gjithashtu të japi ndihmën e tij në këtë situatë të vështirë që po kalon vendi.

Nëpërmjet dy numrave të telefonit (0682089911 ( Viber dhe Whats App) ose në 0692062005) ai është në dispozicion 24 orë për të gjithë ata të sëmurë që vuajnë nga diabeti apo tiroidet.

“Nisma ime është e thjesht dhe dua që t’i vijë në ndihmë sado pak të gjithë atyre që janë të sëmurë dhe tashmë janë prekur nga tërmeti. Ka nga ata që vuajnë nga sëmundjet kronike si diabeti apo tiroidet dhe si pasoj e kësaj situate gjendja e tyre mund të jetë përkeqësuar, ndaj unë jam në dispozicion për konsulta nëpërmjet telefonit me të gjithë këta njerëz. Të gjithë janë të mirëpritur të telefonojnë në çdo orë për shqetësime ose pyetje sqaruese të lidhura me dietën, mjekimin dhe adaptimin e tyre në kushte të reja te jashtëzakonshme.”– shprehet doktori.

Mosha e tij nuk i jep mundësi që të shkoi në vendngjarje, ndaj ai ka gjetur një formë për t’u të qenë pranë të dëmtuarve me këshillat e specializuara.

“Për këto sëmundje nuk është e nevojshme të shkosh në urgjencë, mjafton një konsultë, për të të kujtuar se çfarë ilaçesh merrje, pasi shumica e tyre i kanë lënë medikamentet në shtëpi, për t’i sugjeruar se si të vazhdojnë me to, nëse duhet apo jo të shtojnë dozën për shkak të gjendjes së ankthit që po kalojnë e kështu me radhë. Kjo që po bëj unë është një ndihmë për t’i kursyer kohë që të shkojnë deri në spital apo qendrat shëndetësore”.

Doktori gjatë këtyre orëve ka marr shumë telefonata dhe ka kuptuar që njerëzit ndihen mirë pas bisedës me të dhe bënë thirrje që të gjitha ata që kanë nevojë janë të mirëpritur ta kontaktojnë . Sigurisht është edhe një terapi psikologjike kur flet me një mjek dhe si shpjegon shqetësimet që ke.

Dr. Kalo thotë që kjo që po kalojnë banorët e prekur nga tërmeti është normale, ata kanë ankth, kanë frikë për atë që kanë kaluar dhe ndihen të pasigurt, nuk dinë se çfarë do të bëhet me banesat e tyre. Kjo gjendje i rëndon ata psikologjikisht, por të gjithë ne duhet t’iu vijmë në ndihmë për ta kaluar këtë situatë.

Dr. Isuf Kalo nuk nguron të përgëzoi bluzat e bardha për gjithë punën që kanë bërë gjatë këtyre ditëve.

“Ka patur një angazhim të shkëlqyer nga ana e Urgjencës e QSUT-së me në krye drejtorin Skënder Brataj. Të gjitha ata mjekë kanë përballuar me suksese qindra njerëz që i janë drejtuar spitalit me plagë nga më të ndryshmet. Të njëjtën gjë dua të them edhe për spitalin e Traumës, me drejtor Arben Zenelin. Ka qenë e shkëlqyer puna e këtij spitali. Më shumë se 900 të lënduar kanë marrë trajtim në spitale dhe për këtë nuk duhet të harrojmë t’i falënderojmë mjekët tanë.

Ndërsa kjo që po bëj unë është një ndihmë dhe nuk ka lidhje me punën e tyre, e cila është e drejtpërdrejt edhe e menjëhershme. Kjo është një ndihmë, konsultë, nëpërmjet telefonit për ata persona që vuajnë nga sëmundjet kronike”.

Ndaj, për të gjithë ju që jeni të interesuar në lidhje me konsultat e ofruara nga doktori, telefononi në 0682089911 ose në 0692062005.