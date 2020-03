Itali, në Rajonin e Veneto-s nis faza 2, testime në rrugë për të zbuluar rastet me infeksion

“Modeli Veneto” i kontrollit të infeksionit ka startuar në fazën 2. Guvernatori Luca Zaia ka mbështetur dy nisma që mendohet se do të frenojnë përhapjen e infeksionit, e para: testimi i popullatës, në rrugë dhe në baza vullnetare, me një pajisje antitrupash, për të identifikuar kush e ka patur koronavirusin në formë asimptomatike dhe e ka kaluar atë dhe e dyta: një fushatë paralele masive, nën kontrollin e drejtpërdrejtë të mikrobiologut Andrea Crisanti (i njëjti që propozoi marrjen e mostrave të të gjithë banorëve të Vo ‘), për t’i nënshtruar kategoritë më të ndjeshme ndaj infeksionit për të kryer testin e tamponit, përfshi gjithë ata që kanë për shkak të punës kanë kontakte me publikun si psh 54 mijë punonjësit e shëndetit publik, oficerët e zbatimit të ligjit, punonjësit e supermarketeve apo dhe shoferët e autobusëve. Mendohet se numri i testeve që mund të kryen brenda një jave do jetë rreth 13 000.

“Nëse në Veneto ka shumë raste infeksioni kjo është për shkak se ne e kërkojmë koronavirusin” – tha Zaia.

Autoritetet në Veneto gjithashtu do të testojnë edhe Avigan, ilaçin kundër gripit i përdorur në Japoni dhe që mendohet se është një antiviral efektiv kundër koronavirusit nëse ai përdoret te të infektuarit që në simptomat e para, por Agjensia Italiane e Barnave, ka deklaruar se për Avigan “Nuk ka prova që funksionon”.

Nga sot në Itali ka hyrë në fuqi masa më e fundit qeveritare në përpjekje për të frenuar rritjen e numrit të rasteve me infeksion prej pandemisë nga koronavirusi. Qeveria ka urdhëruar mbylljen e të gjitha aktiviteteve jo-thelbësore të prodhimit, por supermarketet dhe farmacitë do të qëndrojnë të hapura, si dhe do vazhdojnë të garantohen shërbimet thelbësore si ato bankare, postare dhe transporti.

Masa më e fundit drastike do të ngadalësojë motorin prodhues të vendit, por të paktën nuk do ta ndalojë atë, një sakrificë ekonomike për të garantuar atq që është më e shtrenjtë, jetën. Pas një të shtune tejet dramatike përsa i përket numrit të viktimave dhe rasteve të reja të infektuar, dje Këshilltari për Shëndetin në Rajonin e Lombardisë, Giulio Gallera tha se në dy ditët e fundit fluksi nëpër spitale i personave të sëmurë është ulur ndjeshëm dhe se rënia e infeksioneve është një sinjal që duhet kuptuar, pa entuziazëm dhe mbivlerësim. Por sinjalet positive po vijnë në të njëjtën kohë që edhe autoritetet presin të shohin shenja të prekshme të efektivitetit të masave të ndërmarra

Franco Locatelli, drejtor i Këshillit të Lartë të Shëndetit tha se “Masat e para të rrepta qeveritare janë marrë në 11 Mars, kështu që pritet të shohim rezultate këto 2-3 javë. Kështu që java e ardhshme do të jetë absolutisht thelbësore nga ky këndvështrim dhe ne presim të shohim një sinjal përmbysjeje kurbe të infeksionit”.

Locatelli tha se është thelbësore të mbahen dhe të rritet vigjilenca ndaj zbatimit të masave të rrepta sa më gjatë që të jetë e mundur, përndryshe rrezikohet përhapja e koronavirusit në gjithë Italinë, nga veriu në jug.

Lajmi i mirë përfshin gjithashtu mbërritjen e ndihmave nga Rusia që përfshijnë kamionë për dezinfektim, spitale në terren, 100 ventilator polmonarë dhe 500 mijë maska.

Ndihma është shoqëruar edhe nga rreth 100 mjekë me përvojë ndërkombëtare në raste epidemish.

o.j/dita