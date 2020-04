Italia e blinduar nga Veriu në Jug për Pashkë, 67% e rasteve pozitive janë asimptomatikë

Në prag të Pashkëve, Italia do jetë e blinduar nga Veriu në Jug dhe toleranca do të jetë zero për shkelësit e masave të izolimit.

Me mijëra pika të kontrollit policor janë ngritur në autostrada, dronët në qiej ditë e natë do të survejojnë tentativat për eksod në vendet turistike kurse helikopterët do të patrullojnë rrugët dhe autostradat provinciale, me pak fjalë mbikqyrje speciale në të gjitha rajonet.

Në Itali duket se nuk ka ardhur ende koha për të festuar duke e larguar edhe më shumë Fazën 2.

Të dhënat e fundit të komunikuara dje nga Mbrojtja Civile përshkruajnë një situatë të qëndrueshme.

Numri i pacientëve në spital po bie dhe është shtuar numri I të shëruarve. Por nga ana tjetër është rritur edhe numri i rasteve të reja pozitiv nga Covid-19. Më shumë shqetësues është numri i vdekjeve.

Sipas autoriteteve rreth 67% e rasteve pozitive janë asimptomatik apo me fare pak simptoma dhe ndodhen në shtëpi. Kjo demonstron rënien e presionit në spitale dhe në kujdesin intensiv.

Ministria e Shëndetësisë ndërkohë do nis zhvillimin e testeve serologjike në popullatë duke patur parasysh gjininë e popullatës, gjashtë grupmosha, profilet e punës dhe rajonet.

Edhe pse testet serologjike nuk kanë sigurinë e testeve të tamponit ato japin një panoram të qartë për të parë nëse popullata ka krijuar antitrupat mbrojtës nga koronavirusi.

Sipas autoriteteve të Mbrojtjes Civile Italiane gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 610 viktima nga koronavirusi, 68 më shumë se një ditë më parë, për një total prej 18 279 viktimash që nga fillimi i epidemisë.

Është rritur edhe numri i të shëruarve, 1979 në 24 orët e fundit, duke e çuar totalin në 18 279.

Numri i të infektuar në 24 orët e fundit është 4204 për një total prej 143 626 të prekurish që nga fillimi i epidemisë.

j.l./ dita