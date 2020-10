Italia regjistron shifra alarmante të koronavirusit brenda 24 orëve, qeveria shtrëngon masat

Italia vijon të regjistrojë shifra alarmante të koronavirusit.

Sipas raporteve zyrtare, gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 9338 raste të reja dhe 73 viktima.

Mësohet se numri i tamponëve të kryer ka qenë rreth 100 mijë, 48 mijë më pak se dje, ndërsa Rajoni më problematik mbetet sërish Lombardia me 1678 raste, e ndjekur nga Campania me 1583 dhe Toscana me 988.

Mbrëmjen e djeshme, qeveria në Romë lëshoi një dekret të ri sa i përket masave shtesë anti-Covid.

Disa prej masave shtesë:

-autorizon kryetarët e bashkive e komunave të mbyllin rrugë e sheshe që popullohen nga jeta e natës. Aurorizohen të hyjnë vetëm banorët rezidentë.

– mbyllen nga ora 18.00 të gjithë lokalet, baret, pubet pa vende ulje per klientët.

-mbyllen në ora 24.00 lokalet e restorante. Lejohen vetëm 6 persona në tavolina e një numër maksimal i përcaktuar paraprakisht i klientëve në lokal.

– shkollat nuk do të mbyllen por për nxënësit e ciklit të lartë e studentët hyrja në shkollë do të bëhet me turne.

– nuk lejohet mbajtja e kongreseve e organizimi i panaireve. Lejohen vetëm konferenca me rëndësi kombëtare.

– Administrata publike duhet zhvillohet mbledhje vetëm në telekonferenca.

– i jepet një javë kohë verifikimit të protokolleve të sigurisë në palestra e pishina për të marrë vendimin e mbylljes o jo të tyre.

Nga nisja e pandemisë Italia numëron 423,578 të infektuar dhe 36,616 viktima.

j.l./ dita