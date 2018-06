Italia zyrtarisht me qeveri të re, senati i jep votëbesimin Contes

Giuseppe Conte është zyrtarisht në krye të qeverisë së krijuar nga koalicioni “Lega Nord” dhe “5 Yjet”.

Qeveria e re italiane ka marrë votëbesimin në senat nga 171 deputetë, ndërsa 117 të tjerë kanë votuar kundër saj.

Në fjalimin e tij të parë në Senat, Conte u shpreh se Roma zyrtare do të vijojë t’i qëndrojë besnike parimeve euroatlantike, duke mbetur e angazhuar në struktura si NATO dhe BE-ja, por do të fokusohet gjithashtu edhe në mbrojtjen e interesave të qytetarëve italianë.

Sikurse pritej, qeveria e re mund të ketë një qasje më të afërt me Rusinë dhe këtë e bëri të qartë edhe Conte kur u shpreh se kabineti i drejtuar prej tij do të mbështesë hapjen në raport me Kremlinin.

Në kuadrin e ekonomisë, Giuseppe Conte cilësoi se “dalja nga euro nuk është aspak në diskutim”. Ai shtoi së thënuri se qeveria e tij nuk do të heqë dorë nga rishqyrtimi i politikave ekonomike.

Gjithashtu, Conte konfirmoi se Italia do të fillojë të aplikojë taksën e sheshtë me dy fasha, një lëvizje që sipas populistëve do të forcojë biznesin dhe rrjedhimisht gjendjen ekonomike.

Më 31 maj, kryeministri Giuseppe Conte mori detyrën për formimin e qeverisë nga Presidenti i Republikës, Sergio Mattarella.

Më herët, liderët e partive politike “Lega Nord” dhe “5 Yjet”, Luigi Di Maio dhe Matteo Salvini, janë shprehur pozitivisht ndaj krijimit të kësaj qeverie.

“Ekzistojnë të gjitha kushtet për një qeveri politike Lega – 5 Yjet me kryeministër Conte-n”, kanë deklaruar ato.

s.a/dita