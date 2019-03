Izet Haxhia në Apel, kërkon përjashtimin e trupës gjykuese

Izet Haxhia, ish-truproja e Sali Berishës, i cili ndodhet në burg ka kerkuar në seancën sotme në Apelin e Tiranës ndërrim të trupës që do ta gjykoje.

I dënuar me 25 vite burg për vrasjen e Azem Hajdarit, Haxhia dhe avokatit Bashkim Nikolli kërkuan përjashtimin e trupës gjykuese Valdete Hoxha, Genti Shala, Astrit Haxhialushi me arsyetimin se kjo trupë nuk mund të garantojë një proces të paanshëm.

Avokati Bashkim Nikolli, theksoi se ai bashkë me klientin e tij do të kërkojnë që treshja e përcaktuar të zëvendësohet me një trup gjykues nga Apeli i rretheve qe kaluan vetingun.

Sipas avokatit, fakti që bashkëshortja e Azem Hajdarit punon në të njëjtin ambient me trupën gjykuese, kjo tregon se procesi është i cenueshëm dhe nuk mund të vijohet me këtë metodë gjykimi, sepse me ose pa qëllim gjyqtarët nuk mund të garantojnë proces të drejtë.

Në 2006-n, Izet Haxhia u arrestua në Turqi, ndërsa në maj të këtij viti ai u ekstradua në Shqipëri për të vuajtur dënimin me 25 vite burg që ka marrë nga të gjitha shkallët e gjyqësorit shqiptar për bashkëpunim në vrasjen e deputetit Azem Hajdari.

l.h/ dita