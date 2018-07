E dashura: Izeti në udhëkryq, të gjithë po fshihen, një lëmsh gënjeshtrash

Kërkesa e Izet Haxhisë për rihapjen e dosjes ‘Hajdari’ ku ai është dënuar si bashkëpunëtor me 25 vite burg ndodhet në Gjykatën e Apelit.

Pak ditë më parë u hodh shorti që përcaktoi se relator do të jetë gjyqtari Shkëlqim Mustafa.

Ndërkohë që ende nuk është caktuar data e zhvillimit të seancës në apel dhe përzgjedhja e dy gjyqtarëve të tjerë.

Për këtë situatë, e dashura e ish-bodigardit të Berishës, Franca përmes një statusi në Facebook e zhgënjyer shprehet se Izeti ndodhet ne udhëkryq.

Ajo thotë se askush nuk e priste këtë dorëheqje dhe ikje me vrap të çdo gjyqtari nga dosja e tij!

Franca thotë se ‘midis Vettingut, dosjes se vrasjes se shekullit, vapës, Dhërmiut, pushimeve, frikës dhe panikut, sikur duket, të gjithë po fshihen mbrapa plazheve dhe harrojnë që do iki dhe kjo verë…’

Izet Haxhia u ekstradua nga Turqia pak kohë më parë duke kërkuar rihapjen e dosjes Hajdari.

Miq te mire, miq te shtrenjte!

Kur fola pak mnuta me pare me Izetin ( qe ju pershendet te gjitheve nje nga nje) me beri pak per qeshur, sepse ne nje moment tha me nje çudi shume te natyrshme:asnje s po me merr ne dore, ç eshte kjo? Dukej i habitur, i miri im prej drite.. dhe qesha me sinqeritetin dhe spontanitetin ,qe m a tha kete..

Izet Haxhia u vetedorezua per te kerkuar drejtesi dhe ri-hapje te çeshtjes Hajdari, duke marre parasysh gjithe problemet kolosale ne drejtesine shqiptare, duke marre parasysh edhe rrezikun e nje mos-hapje te çeshtjes….Sepse mjaft, ishte mjaft! Teper eshte teper!

Por tani… tani, askush nuk e priste kete doreheqje dhe ikje me vrap te cdo gjyqtari nga dosja e tij! U kthyen te gjithe ne struca, askush nuk do t a marre persiper… Kembet e lehta e faqja e bardhe..!

Izeti ndodhet ne udhekryq! Drejtesia nuk po prononcohet as me data, as me shorte, as me emra te perveçem.. Posta shqiptare, ben si e paditur dhe refuzon te kete kontakt me avokatin apo me punonjesit e burgut qe shkojne per te terhequr pakot per Izetin. Me preteksin qe s ka ardhur gje ne Shqiperi..

Nderkohe harrojne, qe mua posta franceze me nxjerr me dokument diten e sakte kur jane futur ne Shqiperi… , nje lemsh genjeshtrash!

Midis Vettingut, dosjes se vrasjes se shekullit, vapes, Dhermiut, pushimeve, frikes dhe panikut,sic duket, te gjithe po fshihen mbrapa plazheve dhe harrojne qe do iki dhe kjo vere.. si cdo vere tjeter! Nuk i shpetojne dot pritjes dhjetera vjecare te Izet Haxhise per drejtesi!

Edhe sikur asnje gjykates te mos pranoje( meqe jane kolege me Fatmira Hajdarin) ne nje moment, do detyrohet dikush, qe t i futet punes, qofte edhe vete Fatmira Hajdari! Perlyerja nga te gjitha anet, i ben te panikuar per shkak te deshmitareve te thirrur nga cdo krah i politikes shqiptare!

Por nuk kane ku shkojne.. Vetem se po i zgjasin burgun Izetit, po zgjasin shkeputjen e ne te dyve, qe eshte teper e dhimbshme per te dy…

Izeti po duron me modesti, me besim, e me shume gjera qe i rendojne padrejtesisht…

Une , une nuk jam shume fanse e modestise ,sepse besoj tek nje thénie e Shopenhaurit:

“…kur më në fund mendon se je dikushi dhe vërtetë je rritur në vlerë, personalitet, dije, fillo tregohu krenar me meritat e tua, virtyti i modestisë është një shpikje që u shërben vetëm budallenjve, sipas modestisë secili duhet të flasë sikur të ishte në rrafshin e krediteve vetiake të të tjerëve. Kështuqë, duke u rrafshuar të tërë, në botë nuk do të kemi veçse teveqelë.”

Te dua shpirti im, jam me ty ne cdo pritje , e shkurter apo e gjate qofte!

Ps: asaj Postes Shqiptare, nuk do t i ndahem, sepse sjam as modeste, as e duruar dhe as mire-kuptuese ne lojrat e tyre prej sklleverish te bindur…!!

Tung te gjitheve prej Izetit!

Une ju falenderoj personalisht gjithsecilin ,per qendresen dhe besnikerine tuaj! Pushime te mbara!

o.j/dita