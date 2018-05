Izet Haxhia nga burgu: Nuk kam bërë asnjë marrëveshje

Izet Haxhia, nga qelia e burgut 302 në Tiranë, ka dhënë një mesazh për miqtë e tij.

Ai deklaron se nuk ka bërë asnjë marrëveshje me asnjë krah të politikës në vend, ndërsa thekson se u vetëdorëzua me dëshirën e tij për të kërkuar të drejtën legjitime, që të gjykohet me drejtësi.

Mesazhi i plotë i Izet Haxhisë dhënë nëpërmjet përfaqësuesve të tij

Izet Haxhia, në mënyrë kategorike, absolute dhe të panegociueshme nuk ka bere ASNJË marrëveshje, ASNJË shitje-blerje, ASNJË bisedë të fshehtë a të pa fshehtë, me absolutisht ASNJË krah të politikës në Shqipëri! Qofshin të majtë, apo të djathtë! Çdo spekulim mbi këtë temë, është i gënjeshtërt dhe leverdisës për ata që i fshihen të vërtetave! Dëshmitari më i parë dhe i besueshëm për këtë, është Zoti vetë! Ai u vetëdorëzua me dëshirën e tij të lirë, për të kërkuar të drejtën legjitime, si çdo shtetas tjetër, të gjykohet me DREJTËSI!

Izet Haxhia, është tërësisht i shkëputur nga çdo politikan shqiptar dhe këtë e ka zgjedhur vetë ai, me integritetin dhe burrërinë që e karakterizon!

Por, nuk është i vetmuar nga shqiptarët, nga unë, nga ty, nga ti tjetri, nga ne të gjithë! Që duam drejtësi për çdo bashkëkombas tonë! Drejtësi për të pafajshmit dhe drejtësi për fajtoret!

E dyta, një FALENDERIM të veçantë për personelin e burgut 302, të cilët po e trajtojnë me korrektesë dhe profesionalizëm maksimal

Me shpresën tek Zoti dhe tek e vërteta, le te solidarizohemi të gjithë në kërkesën tonë për Drejtësi!

Qofshi të gjithë të lumtur e të plotësuar në jetët tuaja!

a.s/dita