Izet Haxhia: Prapësitë me CEZ-in, Zeni dhe e motra në hotelet e Pragës me Nuel Kalajn

Biseda për skandalin CEZ me Izet Haxhinë e pati zanafillën nga një takim që ai zhvilloi me Romeo Karajn në Turqi.

Dje ai tregoi për faktin se ish-juristi i la dosjen e skandalit, por duke folur gjatë me Izetin kuptojmë se në fakt arsyeja e vizitës ka pas dhe qëllime të tjera.

Qëllimi i shkuarjes së Karajt në Turqi ishte edhe ndjekja e një transaksioni që lidhet me persona të përzier në aferën CEZ.

Ish-badigardi i Berishës lë me nënkuptim se ai bashkë me Karajn kanë dhe disa materiale për Shkëlzenin por që për momentin kërkojnë ti mbajnë sekret.





(Vijon nga numri i kaluar)

Izet, ju dje u shprehët se miku juaj i vjetër Romeo Karaj kishte ardhur në Turqi për t’iu lënë dosjen në formë amaneti nëse atij i ndodhte diçka. A nuk është një gjë e rëndë kjo për institucionet e shtetit shqiptar që nuk janë në gjendje të ruajnë shtetasit e vet dhe a ia vlen gjithë kjo sakrificë?

Unë ju thashë që me të qeshur ai më tha se po ta lë edhe këtë dosje që po më ndodhi gjë mua ta kesh një kopje, por qëllimi i tij i ardhjes nuk ishte ai i lënies amanet të kësaj dosjeje, sepse një dosje e tillë ekziston edhe në komisionin parlamentar dhe në prokurori. Por ajo që të shqetëson në këtë aferë korruptive dhe hetimin e saj është se me përjashtim të dy apo tre deputetëve të mazhorancës, pjesa tjetër që nga Kryeministri, ministri i Energjetikës, ai i Brendshëm heshtin për kërcënimin e koduar që iu bë nga Berisha, Romeos. Duhet cilësuar se ka qenë këmbëngulja e Romeos që hetimi ka arritur në këtë pikë, sepse ajo do të ishte një dosje e mbyllur për drejtësinë e politikën që ka zhytur duart në këtë vjedhje të pashembullt. Çudit fakti pse hesht Kryeministri. Nga kush ka frikë? Nga reagimi i qeverise çeke? Sepse në këtë dosje del qartë që kompania shtetërore çeke CEZ është e përfshirë dhe është ortake në këtë vjedhje që u është bërë konsumatorëve të varfër shqiptarë. Apo një gjë tjetër që Rama nuk do të lëndojë ortakun e koalicionit Metën, sepse në dokumentet e kësaj dosje del dhe ai i përzier…

A ju ka informuar Romeo në lidhje me rolin e Nuel Kalajt? Çfarë ju ka thënë për këtë person i cili është thirrur dhe nuk paraqitet në komisionin hetimor?

Në këtë dosje del qartë gjithë veprimtaria e Nuel Kalajt. Dhe kjo në bazë të dokumenteve të marra nga firma çeke CEZ, si duket pa dashje dhe në bazë të kësaj, Romeo kishte bërë gati 150 pyetje mjaft të goditura që do t’i bëheshin në komision, Kalajt dhe padyshim që do çonte në arrestimin e tij, por pasi Nuel Kalaj kishte shprehur se do paraqitem në komision për të dëshmuar, deputeti Balla nga padija apo euforia deklaroi se kemi gati rreth 150 pyetje që do t’i bëjmë, Kalajt dhe ky duke ndjerë frikën e arrestimit apo i lajmëruar nga dikush që do arrestohej, refuzoi paraqitjen para komisionit. Veprimtaria korruptive e Nuel Kalaj është mëse e vërtetuar në këtë dosje, ashtu dhe lidhjet e tij me Berishën dhe të birin të dhëna pa dashje nga firma CEZ…

Ditën e djeshme pati dhe komente që skandali CEZ është një inskenim i mazhorancës për të sulmuar Sali Berishën. Pati dhe nga ata që e quanin gjueti shtrigash. Si i komentoni këto zëra?

Hapja e dosjes korruptive të CEZ është bërë në sajë të këmbënguljes së Romeos dhe ndihmësit të tij, por duhet theksuar se fillimisht hapjen e kërkoi Basha për të sulmuar qeverinë Rama dhe mendoj që ka patur një lojë të Bashës sepse ai e dinte apo ia kanë thënë se në këtë dosje janë të përfshirë një pjesë e gardës së vjetër të PD që Basha do t’i pastrojë, që nga Ruli, Bode, Boze e të tjerë. Pse të mos themi që edhe vetë tutorin e tij Berisha, që të shpëtojë njëherë e mirë nga diktati i Berishës… dhe mendoj se është qortuar rëndë nga tutori i cili mendonte se nuk ka dokumente për lidhjet dhe përfshirjen e tij e të birit në këtë aferë. Sepse Berisha si një Neron i stërvitur ka djegur gjithë dokumentet komprometuese në dosjen që ka pala shqiptare. Plus na kishte dalë edhe një analist që ndërron analizat e tij sipas interesit material e karrierist që ka, Artur Zheji dhe përralliste se i kanë sulur Berishës ish-miqtë e tij për ta dënuar. Nuk e di ku i dhemb këtij kleptomani për Berishën, por dua të theksoj këtu se sa e kriminalizuar dhe e shitur është një pjesë e madhe e mediave në Shqipëri. Nuk mund ta imagjinoj që një hajdut marketesh në Itali kur jetonte atje, si Artur Zheji, t’u japë mend lexuesve shqiptarë.

Dje më thatë se Romeo në Turqi erdhi gjithashtu për të ndjekur një transaksion bankar? A arriti diçka? Për kë dyshohet dhe cila është shuma që është lëvizur?

Qëllimi i ardhjes se tij këtu sipas tij ishte edhe ndjekja e një transaksioni që lidhet me veprimtarinë korruptive të personave të përzier në aferën CEZ. Me hollësi nuk e kam pyetur sepse kjo është në stadin e dyshimeve.

A përmendi zoti Karaj në bisedë me ju Shkëlzen Berishën? Në çfarë konteksti u përmend?

Po, dasma pa Kamber nuk bëhet, thotë një fjalë e urtë turke. Kështu që nuk kishte se si të mos përmendej edhe ‘Kamberi’ apo Zeni. Lidhjet e tij në këtë aferë janë të qarta si një bashkëpunëtor i Nuel Kalaj, vizitat e tij së bashku me të motrën në Pragë, qëndrimi në të njëjtin hotel me Nuel Kalaj janë fakte të pakundërshtueshme për këtë lidhje. U bisedua edhe për disa ‘prapësi’ të Zenit, por ato ngelen private për momentin.

Në intervista të mëparshme ju jeni shprehur se familja Berisha i ka paratë në kompani ofshore. A mund të themi se dhe skandali CEZ është një histori e tillë?

E kam theksuar dhe e them prapë se paratë e vjedhura nga kjo familje kriminale një pjesë janë në bankat off-shore jashtë Shqipërisë dhe një pjesë tjetër janë përdorur për blerje pronash të shumta në Shqipëri me emra të tjerë. Unë kam thënë edhe emrin e Ylli Pecit, ish-gjykatës i Shqipërisë në Strasburg që është ndjekës dhe menaxhues i këtyre parave në rolin e avokatit. Dhe është për t’u çuditur që asnjë nga mediat nuk u mor me këtë që thashë për këtë person si edhe për shumë të dhëna të tjera të mijat. Edhe një pjesë e parave të shumta që janë vjedhur nëpërmes aferës korruptive CEZ janë transferuar nëpërmjet bankave ofshore. N.q.s i shkohet deri në fund hetimit të kësaj afere, jam i sigurt që do dalin.

Intervistoi Erion Habilaj – DITA