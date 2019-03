Ja 143 degët ku do të garojnë maturantët dhe studentët e 2019-s

Bashkë me kriteret e pranimit për fituesit që do të përzgjidhen për të vijuar për herë të parë studimet përgjatë vitit akademik 2019-2020, Universiteti i Tiranës ka detajuar edhe degët në të cilat maturantët dhe studentët mund të aplikojnë për të fituar të drejtën e vijimit të studimeve të larta, si në ciklin e parë “Bachelor”, ashtu edhe në nivelin e dytë “Master”. Sipas broshurës informuese të përgatitur për garën e pranimeve të vitit të ri akademik, ekspertët e këtij universiteti bëjnë me dije se kandidatët e këtij viti do mund të konkurojnë në 143 programe studimi, 35 prej të cilave i përkasin ciklit të parë, ndërsa pjesa tjetër nivelit të dytë “Master profesional”, si dhe “Master shkencor”. Në vijim të shkrimit do të gjeni të plotë listën e programeve të studimit për të gjashtë fakultetet që janë pjesë e Universitetit të Tiranës, si dhe filialin e Sarandës.

Në përbërjen e tij Universiteti i Tiranës ka 6 fakultete përkatësisht: Fakultetin e Drejtësisë, Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Fakultetin e Shkencave Sociale, Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë, Fakultetin e Ekonomisë dhe Fakultetin e Gjuhëve të Huaja. Për të hyrë në garë për vijimin e studimeve të larta kriteri bazë që duhet të përmbushë secili aplikues është mesatarja e gjimnazit e kërkuar nga qeveria. Ndërkohë që për përzgjedhjen e fituesve fakultetet kanë përcaktuar kritere të tjera specifike që kanë të bëjnë jo vetëm me mesataren e gjimnazit, por edhe të lëndëve preferenciale.

Aktualisht fakultetet janë duke vlerësuar kapacitetet e mundshme pritëse për të propozuar më pas edhe kuotat e pranimit për secilin cikël studimesh. Sipas kushteve të përcaktuara në Ligjin e arsimit të lartë, programet e ciklit të parë të studimit, referuar organizohen me jo më pak se 180 kredite evropiane dhe kohëzgjatja normale e tyre është tri vite akademike.

Studentët në programet e ciklit të parë të studimeve diplomohen me provim të përgjithshëm

përfundimtar ose punim diplome. Institucionet e arsimit të lartë përcaktojnë në rregulloren e tyre

pragun e notës mesatare, që i jep të drejtë studentit të ciklit të parë të diplomohet, duke përgatitur dhe

mbrojtur një punim diplome. Në përfundim të programeve të ciklit të parë lëshohet diploma “Bachelor” në fushën e arsimimit të kryer. Ndërsa, programet e studimit “Master i shkencave” i pajisin të diplomuarit me njohuri të thelluara teorike, si edhe me aftësim për kërkim shkencor në një fushë të caktuar. Këto programe organizohen në: programe që realizohen me jo më pak se 120 kredite formimi në vijim të ciklit të parë dhe me kohëzgjatje normale dy vite akademike, si dhe programe të integruara të studimeve të ciklit të dytë, që realizohen me 300 dhe 360 kredite dhe me kohëzgjatje normale respektivisht pesë dhe gjashtë vite akademike. Programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ofrohen në fushat e drejtësisë, mjekësisë, të stomatologjisë, të farmacisë, të veterinarisë e të arkitekturës. Këshilli i Ministrave përcakton fusha të tjera, në të cilat mund të ofrohen programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë. Ndërsa programet “Master profesional” pajisin të diplomuarit me njohuri të thelluara, profesionale në një fushë të caktuar. Këto programe organizohen me 60 ose 120 kredite dhe kohëzgjatja normale e tyre është një vit ose dy vite akademike. Studimet e ciklit të dytë “Master profesional” përmbyllen me provim përfundimtar formimi ose punim diplome dhe në përfundim të tyre lëshohet diplomë “Master profesional” në fushën e arsimimit të kryer.

“Në Universitetin e Tiranës studiojnë rreth 25.000 studentë në të tre ciklet e studimit. Universiteti i Tiranës është partner i programit “Erasmus +” të Bashkimit Evropian. Në kuadër të këtij programi, çdo vit, rreth 100 studentë nga Universiteti i Tiranës kryejnë një periudhë mobiliteti 6- mujore (një semestër) në një universitet evropian. Po ashtu, Me Vendim të Bordit të Akreditimit Nr.84 datë 27.10.2018, Universiteti i Tiranës u akreditua për një periudhë 4-vjeçare deri në datë 26.10.2022”, vënë në dukje ekspertët e këtij institucioni të arsimit të lartë publik.

PROGRAMET E STUDIMIT NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TË NATYRËS

Programe të ciklit të parë të studimeve Bachelor në:

Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

Bioteknologji

Fizikë

Biologji

Kimi

Kimi Industriale e Mjedisore

Kimi dhe Teknologji Ushqimore

Informatikë

Matematikë

Inxhinieri Matematike dhe Informatikë Cikli i dytë Master profesional

Bioteknologji Mjedisore

Informatikë Biznesi

Inxhinieri Matematike dhe Informatike

Teknologji Informacioni Cikli i dytë Master i shkencave

Biologji Mjedisore

Biologji Molekulare

Fizikë

Bioteknologji Molekulare dhe Industriale

Kimi Industriale dhe Mjedisore

Inxhinieria Proceseve Kimike

Shkencat dhe Teknologjitë ushqimore

Kimi me profilin Analiza kimike dhe vetitë e lëndës

Inxhinieri Matematike dhe Informatike

Informatikë

Matematikë

Mësues në Kimi për Arsimin e Mesëm të Lartë

Mësues në Biologji për Arsimin e Mesëm të Lartë

Mësues në Fizike për Arsimin e Mesëm të Lartë

Mësues në Matematikë për Arsimin e Mesëm të Lartë

Teknologji Informacioni

Mësues në Informatikë për Arsimin e Mesëm të Lartë

2) PROGRAMET E STUDIMIT NË FAKULTETIN E EKONOMISË

Programe të ciklit të parë të studimeve Bachelor në

Financë

Ekonomiks

Informatikë Ekonomike

Administrim Biznesi Cikli i dytë Master i shkencave

Administrim Biznesi, me profile: Menaxhim dhe Menaxhim i Burimeve Njerëzore

Administrim Publik

Marketing

Financë me profil: Drejtues financiar, ndërmjetës bankar, Ndërmjetës jobankar

Kontabilitet dhe Auditim

Ekonomiks

Sisteme Informacioni në Ekonomi

Kërkime Operacionale në Menaxhim

Siguria e informacionit

Menaxhim Turizmi

Menaxhim Risku Cikli i dytë Master profesional

Administrim-Biznes

Administrim-Publik

Marketing

Menaxhim Turizmi

Financë

Kontabilitet

Studime Ekonomike Evropiane

Sisteme Informacioni në Ekonomi

Financë, Kontabilitet dhe Auditim

Teknologji e Informacionit në Menaxhimin e Proceseve te Biznesit

3) PROGRAMET E STUDIMIT NË FAKULTETIN E HISTORISË DHE FILOLOGJISË

Programe të ciklit të parë të studimeve Bachelor në

Histori

Gjuhë Letërsi

Gjeografi Cikli i dytë Master i shkencave

Gazetari me profile: Gazetari sociale kulturore, Gazetari politike, Gazetari ekonomike.

Arkeologji

Gjuhësi, me profil Gjuhësi e Sotme

Gjuhësi, me profil Gjuhësi e Historike

Studime Letrare, me profile: Teori letërsie dhe kritikë letrar, Letërsi e përgjithshme dhe letërsi e

Krahasuar, Studime letrare dhe antropologji kulturore.

Histori

Marrëdhënie Ndërkombëtare

Trashëgimi Kulturore

Arkeologji

Gjeografi

Gazetari dhe Komunikim me profile: Marrëdhënie publike, Gazetari evropiane dhe Ndërkombëtare, Komunikimi ndërkulturor, Marketing mediatik, Drejtimi dhe menaxhimi i mediave Cikli i dytë Master professional

Mësuesi në Histori për arsimin e mesëm

Mësuesi në Gjeografi për arsimin e mesëm

Mësuesi në Gjuhë Letërsi për arsimin e mesëm

Arkivistikë

Redaktori

Guidë turistike

Sistemi i Informacionit Gjeografik të Aplikuar

4) PROGRAMET E STUDIMIT NË FAKULTETIN E DREJTËSISË

Studime të integruara në fushën e drejtësisë Cikli i dytë Master i shkencave

Drejtësi, me profil “E Drejtë Civile”

Drejtësi, me profil “E Drejtë Penale”

Drejtësi, me profil “E Drejtë Publike” Cikli i dytë Master profesional

E Drejtë Civile

E Drejtë Penale

E Drejtë Publike

EU Business Laë 5) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA Programe të ciklit të parë të studimeve Bachelor në:

Gjuhë Angleze me profile: gjuhë angleze, përkthim dhe interpretim, studime britanike dhe amerikane.

Gjuhë Frënge me profile: gjuhë dhe komunikim, gjuhë letërsi dhe qytetërim frëng, përkthim dhe interpretim.

Gjuhë Gjermane me profile: gjuhë dhe komunikim, gjuhë letërsi dhe qytetërim gjermanishtfolës, përkthim dhe interpretim.

Gjuhë Italiane me profile: gjuhë dhe komunikim, gjuhë, letërsi dhe qytetërim italiane, përkthim dhe interpretim.

Gjuhë Turke me profile: gjuhë, letërsi dhe qytetërim turk, përkthim dhe interpretim.

Gjuhë Ruse me profile: gjuhë, letërsi dhe qytetërim rus, përkthim dhe interpretim.

Gjuhë Spanjolle me profile: gjuhë, letërsi dhe qytetërim hispanik.

Gjuhë Greke me profile: gjuhë, letërsi dhe qytetërim grek, përkthim dhe interpretim. Cikli i dytë Master i shkencave

Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor dhe Turistik

Përkthim Teknik-Letrar dhe Interpretim

Mësuesi në Gjuhë Angleze për Arsimin e Mesëm të Lartë

Mësuesi në Gjuhë Italiane për Arsimin e Mesëm të Lartë

Mësuesi në Gjuhë Frënge për Arsimin e Mesëm të Lartë

Mësuesi në Gjuhë Gjermane për Arsimin e Mesëm të Lartë Cikli i dytë Master profesional Përkthim, me profil: Përkthyes 6) PROGRAMET E STUDIMIT TEK FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE Programe të ciklit të parë të studimeve Bachelor në:

Punë Sociale

Psikologji

Shkenca Politike

Administrim dhe Politikë Sociale

Filozofi

Sociologji

Cikli i dytë Master i shkencave

Përkatësi Gjinore dhe Zhvillim

Administrim i Shërbimeve Sociale

Shërbime Sociale në Drejtësinë Penale

Çështje të Fëmijëve dhe të Familjes

Komunikimi për Ndryshimin Social dhe të Sjelljes

Studime Rajonale Politike

Psikologji Shkollore

Psikologji Organizacionale

Psikologji Klinike

Filozofi Sociale

Administrim dhe Politikë Sociale

Filozofi

Sociologji

Shkenca Politike-Teori politike

Sociologji e Zhvillimeve Shoqërore

Punë Sociale, me profile: Drejtim klinik, Organizim komunitar, Politikë sociale

Mësuesi në Shkenca Sociale për Arsimin e Mesëm të Lartë

Etika në Institucione dhe lidership

Shkenca të Edukimit

Politika dhe Drejtim Arsimi

Punë Sociale

Psikologji

Shkenca Politike Cikli i dytë Master profesional

Pune Sociale e Avancuar (2 drejtime)

Analizë e Politikave Sociale

Qeverisje dhe Politika Publike

Sociologji Edukimi

Administrim i Institucioneve Sociale në Sistemin e Drejtësisë

Filozofi Praktike dhe Humane

Këshillim Psikologjik

Orientim Profesional

Pedagogji e Specializuar Sociale

7) Filiali Sarandë

Programe të ciklit të parë të studimeve Bachelor në

Administrim Biznes

Gjuhë Angleze Cikli i dytë Master profesional

Menaxhim Turizëm