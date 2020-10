Ja 5 mënyra që një grua duhet t’i fiksojë për të prekur shpirtin e një mashkulli

Kjo është një listë e asaj që një grua mund të bëjë për të lëvizur shpirtin e një burri. Dhe ndërsa kjo është mjaft subjektive, mendoj se shumë burra duan të njëjtën gjë.

Duhet ta njohësh atë

Një nga dhuratat më të mëdha që mund t’i bëjmë një personi është të jesh aty plotësisht. Dëgjoni, vëzhgoni, tregoni atë që shihni dhe përpiquni të kuptoni një person, t’i vlerësoni ata dhe atë që ata bëjnë. Me kaq shumë vëmendje, një grua lulëzon para syve të tyre. Por burrat gjithashtu kanë nevojë për këtë lloj pjesëmarrjeje. Nëse doni të zhyteni në shpirtin e tij, përpiquni ta dini se si shikon, dëgjojeni dhe bëjini të ditur që e shihni shpirtin e tij.

Duhet ta vlerësoni atë që bën

Për një burrë, gëzimi më i madh është përdorimi i trupit, forcës, aftësive për të bërë diçka. Ndoshta ai është duke gatuar darkë, duke luajtur sport ose thjesht duke lëvizur mobilje – shikojeni atë, tregojini se ju pëlqen. Tregojini atij se është tërheqës kur bën diçka. Meshkujve u mungojnë vërtet komplimentet.

Duhet të flisni se si ju bën të ndiheni

Nëse kini flutura në stomak kur jeni pranë tij, nëse zemra juaj rreh më shpesh kur ai thotë ose bën diçka, tregojani atij. Ju duhet të flisni për ndjenjat tuaja kur jeni me të, kjo do ta bëjë atë të ndihet më afër jush.

Ju duhet të jeni gjithmonë të pranishëm.

Jo gjithmonë do të jetë mirë dhe në kohë të vështira burrat priren të fshihen “në shpellën e tyre”. Shoqëria na mëson të zgjidhim vetë të gjitha problemet. Por nëse një grua është vërtet e shqetësuar, ajo nuk duhet ta lërë atë vetëm. Ju nuk keni nevojë të përpiqeni ta ndihmoni që të ngrihet, thjesht tregoni kujdes dhe vëmendje. Një burrë mund të heshtë dhe të mos dëshirojë të flasë për problemet e tij. Por kjo nuk do të thotë se ai nuk dëshiron të shohë një grua afër. Përkundrazi, ai dëshiron të dijë që ajo do të jetë aty, edhe nëse ajo nuk përballet me gjithçka. Nëse ajo qëndron me të, nëse tregon se është normale të jesh ndonjëherë i dobët, ai do ta hapë shpirtin e tij para saj. Ndonjëherë është e vështirë dhe kërkon durim, por është shpërblyese.

Ju duhet të interesoheni për hobet e tij

Po, një burrë dhe një grua e perceptojnë botën ndryshe dhe kjo është e mrekullueshme. Bota femërore është më sensuale, delikate dhe dinamike, duke ndryshuar me shpejtësi. Është e vështirë për një mashkull ta kuptojë këtë shpejt. Por ai do të përpiqet nëse sheh që gruaja e tij është e interesuar për botën e tij mashkullore. Bëni pyetje, kërkoni që t’ju shpjegojë diçka, le të themi, në arte marciale ekstreme ose makina dhe do të habiteni se sa do të hapet!

h.b/dita