Ja 6 qendrat ku do bëhen komisionet për KEMP-in

Pranvera Kola

Zbatimi i skemës së re për vlerësimin e aftësisë së kufizuar sipas modelit bio-psikosocial nis me 1 dhjetor, fillimisht me qarkun e Tiranës, për t’u shtrirë më pas në të gjitha qarqet e tjera të vendit. Janë përcaktuar tashmë edhe 6 qendrat ku do të funksionojnë komisionet e vlerësimit për lëshimin e KEMP-it.

Konfirmimi është bërë gjatë ditës së djeshme nga vetë ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastirli, e cila ka detajuar pikat se ku duhet të paraqiten personat me aftësi të kufizuar për përfitimin e pagesave përkatëse. Sipas saj, me vlerësimin e ri bio-psikosocial dhe hapjen e 6 komisioneve brenda qendrave shëndetësore, krijohen më shumë lehtësi për qytetarët pasi të gjitha procedurat do të kryhen në një komision të vetëm pranë qendrave të kujdesit parësor.

Komisionet multidisiplinore të vlerësimit të personave me aftësi të kufizuar do të survejohen nga kamerat, me qëllim ofrimin e transparencës maksimale në përcaktimin e aftësisë për punë. Kjo në mënyrë që në çdo rast pagesat e aftësisë së kufizuar të shkojnë për qytetarët që kanë vërtet nevojë dhe që plotësojnë kushtet për të përfituar. “Nga data 1 dhjetor nis një vlerësim i ri i aftësisë së kufizuar në të gjithë qarkun Tiranë, i cili parashikon vlerësimin e gjendjes së personit me aftësi të kufizuar, sipas shkallës së rëndesës, në mënyrë që ai person që është në gjendje më të rëndë të përfitojë më shumë nga pagesa që jep shteti për aftësinë e kufizuar.

Në këtë vlerësim të ri, për të shmangur abuzimet dhe për të garantuar transparencë do të vendoset një sistem survejimi me kamera në intervistat e qytetarëve, të cilat do të jenë subjekt monitorimi dhe vlerësimi në çdo kohë”, ka deklaruar ministrja Manastirliu gjatë vizitës së zhvilluar në pikën e hapur tek Dispanseria.

Qendrat ku duhet të paraqiteni!

Gjashtë pikat e reja të komisionimit të ri bio-psikosocial do të jenë të hapura nga data 1 dhjetor në Qendrën Shëndetësore 10/1, Qendrën e Zhvillimit Kombinat, tek Dispanseria, në Poliklinikën nr 1 ( e njohur ndryshe si Iraniani), në Poliklinikën nr 2 (Poliklinika Qendrore), si dhe një pikë që do të funksionojë në qytetin e Kavajës. Sipas të dhënave të raportuara, në të 6 pikat e reja pritet që të komisionohen rreth 8466 persona me aftësi të kufizuara dhe rreth 1244 persona tetraparaplegjikë. Procesi i mbështetur në modelin biopsikosocial të aftësisë së kufizuar përfshin vlerësimin mjekësor të aplikuesit nga mjeku i familjes dhe nga mjeku specialist, të cilët do të bëjnë një intervistë me aplikuesin në zyrën e vlerësimit të personave me aftësi të kufizuara nga komisioni shumëdisiplinor i vlerësimit të aftësisë të kufizuar me mjekë dhe punonjës socialë, verifikimin e informacionit të marrë dhe kontrollin vjetor mjekësor. “Me hapjen e gjashtë pikave me komisione vlerësimi, kemi reduktuar sorollatjet dhe kemi shkurtuar në maksimum kohën e aplikimeve që duhet të bëjnë personat me aftësi të kufizuara. Dhe jo vetëm kaq, por me sistemin e ri të vlerësimit evitohet shtrimi i detyruar në spital për të marrë fletët e drejtimit”, vuri në dukje ministrja Manastirliu.

Survejimi me kamera

Duke theksuar se për të garantuar zbatueshmërinë me efektivitet të legjislacionit pasi për herë të parë janë miratuar metodologji të reja kontrolli, Manastirliu tha se për të garantuar transparencë do të vendoset një sistem survejimi me kamera në intervistat e qytetarëve. Do të garantohet me sistemin e ri, e drejta e ezaurimit të të gjitha shkallëve të ankimimit, me një komision të veçantë, i cili do të mblidhet në kohë reale, për qytetarët që pretendojnë se i është shkelur apo mohuar një e drejtë. Më tej, ministrja Manastirliu përmendi edhe disa nga risitë që reforma e re e aftësisë së kufizuar sjell. “Kemi hequr kriterin e mospërfshirjes në vlerësim, të fëmijëve të grupmoshës 0-2 vjeç, pra sot në Tiranë do të përfshihen të gjithë fëmijët nga mosha 0-18 vjeç. Gjithashtu kemi hequr kufizimin e pagesës prej 75 për qind për fëmijët, i kemi kthyer këto pagesa në 100 për qind duke shmangur kështu diferencimin për shkak të moshës, si dhe duke pasur parasysh që rreth 27 për qind e përfituesve janë fëmijë 0-18 vjeç. Një tjetër risi e kësaj reforme është futja e konceptit të ndihmësit personal, i cili do të ofrojë asistencën për kujdesin personal për personin me aftësi të kufizuar. Nga ana tjetër hoqëm edhe kufizimin ligjor të ndërprerjes së pagesës së aftësisë së kufizuar pas periudhës 4-vjeçare të punësimit”, vuri në dukje ministrja Manastirliu.

Ndërprerja e pagesave

Vendim për ndërprerjen e pagesës së aftësisë së kufizuar mund të merret për personat që qëndrojnë jashtë vendit për më shumë se 3 muaj, me përjashtim të personave e të familjeve të tyre të caktuar me punë pranë përfaqësive tona diplomatike dhe organizmave ndërkombëtarë. Gjithahstu komisionet vendosin për ndërprerjen e pagesës së aftësisë së kufizuar për personat që qëndrojnë jashtë vendit për më shumë se 3 muaj, si dhe të rasteve të përfituesve, të cilët ndodhen jashtë shtetit shqiptar për qëllime kurimi apo rehabilitimi. Po këto struktura do të jenë përgjegjëse edhe për adresimin e rasteve të personave me aftësi të kufizuara drejt programeve të tjera sociale, shëndetësore, të arsimit e formimit profesional dhe të punësimit, me qëllim rehabilitimin dhe integrimin e tyre në jetën shoqërore, në përputhje edhe me rekomandimet e komisionit.

Kriteret e përfitimit të aftësisë së kufizuar janë:

Personi duhet të ketë një gjendje mjekësore të vërtetuar të një dëmtimi fizik, mendor, intelektual apo ndijor të lehtë, mesatar, të rëndë ose të thellë.

Duhet të vërtetohen kufizime të lehta, mesatare, të rënda ose të thella, të shkaktuara nga dëmtimi.

Duhet të vërtetohen kufizime mesatare, të rënda, të thella për të kryer veprimtari domethënëse të jetesës së përditshme, të përshtatshme për moshën e personit dhe për të marrë pjesë në jetën shoqërore, ekonomike e politike.

Personi duhet të përjetojë kufizime të konsiderueshme mjedisore dhe të qëndrimit, të cilat ndikojnë në aftësinë për të kryer veprimtari të jetesës së përditshme dhe pjesëmarrje të barabartë në shoqëri.

Personi duhet të jetë i paaftë për punë dhe të mos plotësojë kushtet ligjore për përfitim të pensionit të invaliditetit të punës, sipas ligjit të sigurimeve shoqërore në Republikën e Shqipërisë.

Personit duhet të mos i ketë lindur e drejta për përfitim të pensionit të pleqërisë/social sipas ligjit të sigurimeve shoqërore në Republikën e Shqipërisë.

Dokumentacioni për përfitimin e aftësisë së kufizuar përfshin

Formularin e aplikimit, sipas formatit të përcaktuar për secilën kategori.

Formularin e plotësuar nga mjeku i familjes, sipas formatit të përcaktuar për të rriturit, dhe formatit të përcaktuar për fëmijët.

Formularin e plotësuar nga mjeku specialist i qendrave shëndetësore të specialiteteve apo të spitaleve, kur nuk mbulohet nga qendrat shëndetësore, për të rritur, ose sipas formatit për fëmijët.

Për sëmundjet e shëndetit mendor ky formular plotësohet nga Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor (QKSHM). Për fëmijët, formulari mund të plotësohet edhe nga Qendra Kombëtare e Mirërritjes, Zhvillimit dhe Rehabilitimit të Fëmijëve (QKMZHRF).

Kopjen e letërnjoftimit/certifikatës personale me fotografi.

Dokumentet e përcaktuara duhet të dorëzohen/postohen pranë zyrës së vlerësimit të aftësisë së kufizuar.

