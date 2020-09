Ja kush është ambasadori i ri britanik në Shqipëri, Norman: Po mëson shqip, do ketë sukses të madh!

Alastair King-Smith është emëruar Ambasadori i ri i Britanisë në Shqipëri, i cili do zëvendësojë ambasadorin Duncan Norman.

King-Smith e merr detyrën e re duke nisur nga muaji Shtator i vitit 2021.

Emrin e ambasadorit të ri e ka zbuluar vetë ambasadori aktual Norman, me një postim në Twitter.

“Jam i kënaqur që Alastair King-Smith është emëruar si pasardhësi im nga shtatori 2021. Alastair është një diplomat me shumë përvojë dhe shumë i aftë, i cili do të ketë një sukses të madh kur të fillojë. Ndërkohë Alastair po mëson shqip”, shkruan Norman.

I am delighted that Alastair King-Smith has been appointed as my successor from Sept 2021. Alastair is a very experienced and highly skilled diplomat who will be a huge success when he starts in a year’s time. In the meantime Alastair is learning Albanian https://t.co/RlZnLFVksX

— Duncan Norman (@DNormanFCO) September 10, 2020