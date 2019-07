Ja lista zyrtare e degëve të mësuesisë në universitetet publike e private

Gara për universitetin

Mesatarja që duhet për të aplikuar në degët e mësuesisë

Ndryshe nga sa ndodh me programet e tjera universitare, në degët e mësuesisë mund të konkurojnë vetëm maturantët dhe kandidatët e tjerë që kanë mesatare të shkollës së mesme nga nota 7.5, e më lart. Kjo është mesatarja minimale që kërkohet për të qenë pjesë e garës për studimet e larta në këto degë, si në universitetet publike, ashtu edhe në ato private që funksionojnë në vendin tonë.

Lista e programeve të mësuesisë

Në mbledhjen e pak ditëve më parë, Këshilli i Ministrave ka rishikuar listën e degëve të mësuesisë të cilat do të jenë në garë për pranimet e vitit të ri akademik 2019-2020. Në vijim të shkrimit gjeni të detajuar listën e plotë të programeve të mësuesisë, që maturantët mund të përzgjedhin gjatë plotësimit të formularit A2 të dhjetë preferencave. Po sipas vendimit të qeverisë, nota mesatare për pranimin në institucionet e arsimit të lartë do të përllogaritet si mesatare e thjeshtë e dy treguesve, që janë: mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave përfundimtare vjetore të lëndëve për të gjitha vitet e shkollimit në arsimin e mesëm të lartë, si dhe mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave të provimeve të Maturës Shtetërore.

Mesatarja për degët e tjera

Për të gjitha degët e tjera (përjashtuar ato të mjekësisë), qeveria ka vendosur se në garë për studimet universitare përgjatë vitit të ri akademik kanë të drejtë të hyjnë vetëm maturantët dhe kandidatët e viteve të mëparshme që kanë mesatare të shkollës së mesme duke nisur nga nota 6.5 e në vijim. Ndërsa në degët e mjekësisë mund të garojnë vetëm maturantët që kanë mesatare të shkollës së mesme mbi notën 8. Kjo mesatare ndryshon në varësi të degës së përzgjedhur.

Aplikimi për universitetin

Maturantët kanë nisur tashmë me procedurat e aplikimit për pranimet në institucionet e arsimit të lartë. Maturantët dhe kandidatët e tjerë, përpara aplikimit për zgjedhjen e 10 preferencave në portalin e aplikimit universitar, duhet të kryejnë pagesën e tarifës së aplikimit në vlerën 2000 lekë, në zyrat e Postës Shqiptare apo në bankat e nivelit të dytë, nëpërmjet faturës për arkëtim, të cilën e shkarkojnë në portalin U-Albania. Pagesa duhet të kryhet deri në 25 korrik. Pas dorëzimit të mandatit të pagesës, sekretaritë e shkollave të mesme konfirmojnë pagesën e kryer brenda datës 26 korrik 2019, në portalin U-Albania. Ndërsa në periudhën 31 korrik – 5 gusht, maturantët dhe kandidatët e tjerë që duan të ndjekin studimet në institucionet e arsimit të lartë, përfshirë edhe kandidatët që kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë jashtë vendit, pas pagesës së tarifës së aplikimit, do të aplikojnë në portalin përkatës nëpërmjet formularit online të aplikimit, mbi bazën e notes mesatare sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, si dhe kritereve të tjera të përcaktuara nga universitetet, duke zgjedhur deri ne 10 programe studimi nga lista e programeve të studimit që ofron çdo institucion i arsimit të lartë publik dhe privat në vend. Lista e fituesve të raundit të parë do të zbardhet në fund të muajit gusht. Ndërsa fituesit do të regjistrohen në 7 faza 48-orëshe që do të zhvillohen ndërmjet datave 2 deri në 15 shtator, ku secili maturant duhet të paraqitet në sekretarinë përkatëse të fakultetit që preferon për të bërë regjistrimin me dokumentet përkatëse. Çka do të thotë se vija e fituesve do të spostohet me përfshirjen e fituesve të rinj për çdo fazë 48-orëshe të mbylljes së regjistrimeve. Kështu çdo aplikant fitues duhet të paraqitet pranë institucionit të arsimit të lartë ku është shpallur fitues për të bërë regjistrimin si student brenda 48-orëve. Në të kundërt e humbet degën e studimeve që ka fituar.

Somarjo

Lista e programeve të mësuesisë për garën e pranimeve të 2019-s

