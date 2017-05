Vjen sot premtimi i pare i Petrit Vasilit si kryetar i LSI, pas doreheqjes se Ilir Metes nga ky post.

“Me shume vende pune, pune me te mirepaguara e me kushte sigurie me dinjitoze, me shume te drejta per punetoret. Sot eshte 1 maji dhe LSI ka nje shans per te gjithe punetoret”, shkruan sot Vasili ne “Facebook”.