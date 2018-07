Ja sa do të paguhet Buffon tek PSG

Është në fundin e karrierës së tij dhe përsëri nuk i kanë reshtur fuqitë. Gigi Buffon, kur kaloi tek PSG, i habiti të gjithë, pasi francezët janë skuadër që kërkojnë lojtarë të rinj për të fituar në arenën ndërkombëtare. E megjithatë duket se kalimi nga kampionët e Italisë në kryeqytetin francez nuk ishte fort i dhimbshëm financiarisht për portierin.

E përditshmja “L’Equipe” ka bërë publike detajet e kontratës së tij. Italiani ka një marrëveshje për një sezon, me opsion rinovimi për një të dytë, por lajm përbën shuma e kontratës, e cila është më e madhe se ajo që mendohej.

Këtë sezon Buffon do të përfitojë më pak se 5 milionë euro, saktësisht 4920 euro. Me një aritmetikë të thjeshtë, ish-kapiteni i Juventusit dhe kombëtares italiane do të përfitojë neto 410 mijë euro në muaj. Ai mbetet ndër portierët më të paguar në botë.

Vendin e parë e zë David De Gea i Manchester United me 10 milionë euro në vit, ndjek me 7 milionë Manuel Neuer, ndërsa në vend të tretë është Thibaut Courtois me 6.5 milionë euro.

o.j/dita