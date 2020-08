Ja sa mijë euro do të përfitojë Tirana, tekniku zbulon skemën e përballjes me serbët e Crevena Zvezdës

Në qoftë se ka një person që meriton vlerësime maksimale kualifikimin madhështor të Tiranës në Champions në përballjen ndjaj Dinamo Tbilis, ai është padyshim Emanuel Egbo.

Në prononcimin pas ndeshjes, tekniku bardheblu u shpreh:

“Ne luajtëm të bashkuar mbrapa për t’i ndëshkuar me kundër sulmin. Edhe te dy gola t e shënuar u përpoqëm të ishim sa më pranë çdo lojtari. Ne nuk jemi në formën që ata janë. Sigurisht që këtë fitore do ja dedikoj Zotit pasi është filozofia ime në jetë.

Është ai që të jep mundësitë. Edhe golat erdhën nga asgjëja edhe pse ne pritëm momentin e duhur. Që kur na ra shorit me Dinamo Tbislisin kisha një parandjenjë që do e kualifikoja skuadrën. Pra është Zoti që më jep besim të fitoj ndeshjet. Zoti e ka vendosur para se të ndodhë sepse e kam pasur mundësinë të kualifikohem herën e parë si portier. Edhe në çasti kur do të mësonim se me kë do na binte, unë dhe menaxheri dëshironim që të na binte me Dinamo Tbilisin”, u shpreh Egbo.

Ai ka folur edhe per perballjen me Crevena Zvezdën.

“Është një ndeshje që e kemi luajtur si e kemi luajtur sot, do jemi në shtëpi dhe e kemi avantazh kundër tyre. Do jetë një ndeshje e fortë e luftuar. Do hyjmë në atë duel siç hymë sot për të marrë maksimumin, jemi të avantazhuar se jemi në shtëpi. Zoti që ka qenë sot me ne, do jetë edhe në vazhdim.”

Ja sa mijë euro do të përfitojë Tirana pas kalimit të turit

Kalimi i turit të parë të Ligës së Kampioneve i shtoi Tiranës një bonus prej 380 mijë eurosh që jepet nga UEFA për ekipet që kalojnë në turin e dytë. Tashmë bardheblutë do të luajnë në këtë tur me serbët e Crvena Zvezdës, një ndeshje që do të zhvillohet më 25 ose 26 gusht në stadiumin “Air Albania”.

Në rast se kualifikohen në turin e tretë të Ligës së Kampioneve, atëherë për bardheblutë shtohet edhe një bonus prej 480 mijë eurosh. Ndërkohë, në rast se Tirana nuk e kalon dot rivalin serb, atëherë në bazë të rregullores së UEFA-s, ka edhe një shans në turin e tretë të kompeticionit tjetër: Liga e Europës. Vetëm pjesëmarrja në këtë raund të këtij kompeticioni ka një bonus prej 280 mijë eurosh.

Në këto kushte, edhe sikur të eliminohet në të dyja shanset e radhës, bonus 620 mijë euro është i sigurtë për Tiranën nga UEFA. Vlen të theksohet se edhe po të mos kalonte turin e parë të Ligës së Kampioneve, Tirana bashkë me shpërblimet e tjera që ka marrë nga UEFA dhe FSHF si ekip kampion (260 mijë euro dhe 100 milionë lekë të vjetër), kishte të sigurta 1.2 milionë euro, gjithnjë nëse nuk do të kalonte Dinamon e Tbilisit. Por, tashmë të ardhurat shtohet edhe me 620 mijë euro, një bonus shumë i madh për një klub shqiptar.

