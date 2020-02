Ja sa orë shtesë do zhvillojnë mësuesit e shkollave profesionale

Rishikohet ngarkesa mësimore për mësuesit e shkollave të arsimit të mesëm profesional. Udhëzimi i zbardhur dje në Fletoren zyrtare të Qeverisë përcakton mënyrën se si do të organizohet mësimi në shkollat profesionale, si dhe orët mësimore që duhet të zhvillojnë çdo mësues gjatë javës. Për mësuesit që nuk arrijnë dot të plotësojnë normën, bëhet e ditur se mund të zhvillojnë orë mësimi edhe në profile të afërta me lëndën e tyre.

Referuar udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë saktësohet se normat për lëndët e kulturës së përgjithshme do të variojnë nga 18 deri në 22 orë mësimi në javë sipas profilit të mësuesit, ndërsa për lëndët e kulturës profesionale, mësuesit duhet të realizojnë nga 22 deri në 24 orë mësimi. Puna e mësuesit kujdestar barasvlerësohet me 2 orë mësimore në javë. Mësuesi që është drejtues i një rrjeti profesional i llogariten 2 orë mësimore në javë, ndërkohë që mësuesi që është pjesë e njësisë së zhvillimit llogariten 6 orë mësimore në javë.

Për drejtuesit e këtyre shkollave ngarkesa mësimore gjatë javës do të kushtëzohet nga numri i nxënësve që ndjekin arsimin e mesëm profesional në institucionin që ata drejtojnë. Për rastet kur do të jetë e nevojshme mësuesit do mund të zhvillojnë edhe orë shtesë, ose siç njihen ndryshe suplementare, për të cilat do të marrin edhe pagesat përkatëse në fund të çdo muaji.

Organizimi i mësimit

Sipas kushteve të diktuara nga udhëzimi, lidhur me organizimin e procesit mësimor bëhet e ditur se orët teorike do të zhvillohen me të gjithë klasën në lëndët e teorisë profesionale. Ndërsa orët e praktikës profesionale do të zhvillohen në grupe, me jo më shumë se 16 nxënës, sipas drejtimeve dhe profileve që ata ndjekin.

Mësuesi i lëndëve të kulturës së përgjithshme, mësuesi i teorisë profesionale dhe i praktikës profesionale plotëson normën mësimore javore me lëndë të profilit të diplomës që zotërojnë. Për mësuesin e lëndëve të përgjithshme, kur nuk ka orë të mjaftueshme në profilin e diplomës që zotëron, ai ngarkohet me orë mësimore të profileve të përafërta, sipas tabelës së detajuar në vijim të shkrimit.

Gjithashtu në udhëzim specifikohet se për mësuesit e teorisë profesionale dhe të praktikës profesionale, kur nuk ka orë të mjaftueshme në profilin e diplomës që zotërojnë, edhe ata mund të zhvillojnë orë mësimi në profile të përafërta me diplomën e tij, kjo me qëllim plotësimin e ngarkesës javore të përcaktuar.

Pagesa për orët suplementare

Orë suplementare janë orët mësimore të cilat janë realizuar nga mësuesi mbi normën javore të tij. Masa e pagesës së orës suplementare bëhet sipas tarifave të orës mësimore suplementare, e miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave, e cila tashmë aplikohet edhe në shkollat e tjera të mesme. Konkretisht, në arsimin e mesëm profesional mësuesi nuk lejohet të ketë orë suplementare, më shumë se 30 për qind e normës javore. Normë javore është norma mësimore që i ngarkohet mësuesit/drejtuesit për çdo javë të vitit mësimor.

Norma javore e mësuesit përfshin orët e mësimit të çdo lënde që përmban plani mësimor dhe të çdo ore të përcaktuar shtesë. Pagesa e orëve suplementare bëhet në fund të çdo muaji. Udhëzimi saktëson më tej se drejtoria e shkollës të llogarisë periodikisht pagesat e orëve suplementare, me qëllim që në fund të muajit pagesa e orëve suplementare të përfituara nga mësuesit gjatë muajit përkatës, të jetë në përputhje me orët faktike të realizuara nga mësuesi.

Zhvillimi i lëndës së edukimit fizik

Mësimi në lëndën e edukimit fizik do të zhvillohet i ndarë, sipas gjinisë dhe kur është e mundur mësuesi të jetë i së njëjtës gjini me nxënësit. Ndarja sipas gjinisë behet sipas këtyre rregullave: në institucionet e arsimit të mesëm profesional, kur numri i nxënësve për çdo gjini është jo më pak se 10 nxënës, mësimi i edukimit fizik u bëhet i ndarë në gjini, teksa në institucionet e arsimit të mesëm profesional që kanë klasa paralele, kur numri i nxënësve për çdo gjini në të paktën një paralel, është më i vogël se 10 nxënës, mësimi i edukimit fizik të bëhet i ndarë në gjini, por duke bashkuar dy paralele. Gjithashtu bëhet e ditur se në institucionet e arsimit të mesëm profesional, që nuk kanë klasa paralele, kur numri i nxënësve për çdo gjini, është më i vogël se 10, mësimi i edukimit fizik të bëhet pa u ndarë në gjini.

Pagesa për vlerësimin e testeve

Gjithashtu mësuesit e këtij orientimi do të paguhen edhe në rastet kur marrin pjesë në vlerësimin e testeve kombëtare që nxënësit do të zhvillojnë. Mësuesve që vlerësojnë testimet e provimeve kombëtare të arsimit bazë, do t’u llogaritet për efekt pagese orë mësimore për 3 teste të vlerësuara. Ndërsa mësuesve që vlerësojnë fazën II të olimpiadave kombëtare të organizuara nga ministria përgjegjëse për arsimin, t’u llogaritet për efekt pagese l orë mësimore për 3 teste të vlerësuara.

Normat për lëndët ë kulturës së përgjithshme:

Mësuesi i gjuhës shqipe dhe i letërsisë 18 orë në javë;

Mësuesi i gjuhës së huaj, i matematikës, i fizikës, i biologjisë, i kimisë, i informatikës, i historisë, i gjeografisë, i teknologjisë, i shkencave shoqërore (filozofi, psikologji, qytetari, sociologji), i ekonomisë 20 orë në javë;

Mësuesi i lëndëve të tjera 22 orë në javë.

Normat për lëndët e kulturës profesionale:

Mësues i teorisë profesionale 22 orë në javë.

Mësues i praktikës profesionale 24 orë në javë.

Normat për drejtuesit:

Drejtori i shkollës me 81– 251 nxënës 6 orë në javë;

Çdo nëndrejtor, pavarësisht numrit të nxënësve 6 orë në javë.

Drejtori dhe nëndrejtorët e shkollës e plotësojnë normën e tyre mësimore javore vetëm me orë të profilit të diplomës që zotërojnë.

Norma e vlerësimit të arritjeve

Drejtori i shkollës me 81-900 nxënës: 4 orë në javë (3 orë për vlerësim të cilësisë së procesit mësimor dhe 1 orë për dokumentacionin shkollor);.

Drejtori i shkollës me mbi 900 nxënës: 3 orë në javë (2 orë për vlerësim të cilësisë së procesit mësimor dhe 1 orë për dokumentacionin shkollor).

Nëndrejtori i shkollës me 81-900 nxënës: 4 orë në javë (3 orë për vlerësim të cilësisë së procesit mësimor dhe 1 orë për dokumentacionin shkollor).

Nëndrejtori i shkollës me mbi 900 nxënës: 3 orë në javë (2 orë për vlerësim të cilësisë së procesit mësimor dhe l orë për dokumentacionin shkollor).

Mësuesi që drejton bibliotekën e shkollës dhe punon me librin i llogariten:

3 orë në javë, kur shkolla ka bibliotekë dhe ka mbi 201-600 nxënës.

4 orë në javë, kur shkolla ka bibliotekë dhe ka mbi 600 nxënës.

Ngarkesa për aktivitete të tjera

Puna e mësuesit kujdestar barasvlerësohet me 2 orë mësimore në javë

Mësuesi që është drejtues i një rrjeti profesional i llogariten 2 orë mësimore në javë.

Mësuesi që është pjesë e njësisë së zhvillimit llogariten 6 orë mësimore në javë.

Orët e angazhimit në njësinë e zhvillimit: 2 orë angazhimi në njësinë e zhvillimit = 1 orë mësimore.

Mësuesi që merret me veprimtaritë artistike dhe mësuesi që kryen detyrën e koordinatorit të qeverise së nxënësve, për shkollat nën 700 nxënës i llogariten 2 orë në javë dhe për shkollat mbi 700 nxënës i llogariten 4 orë në javë.