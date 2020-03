Ja si do të zhvillohet mësimi në kushtet e shtëpisë

Pranvera Kola

Për shkak të situatës së krijuar nga përhapja e koronavirusit në vend, nxënësit e të gjitha niveleve të arsimit parauniversitar tashmë do të zhvillojnë procesin mësimor në kushtet e shtëpisë. Drejtuesit e shkollave dhe mësuesit kanë marrë udhëzimet përkatëse se si do të zhvillohen dhe funksionojnë klasat virtuale përgjatë dy javëve (apo edhe më shumë nëse do jetë e nevojshme) që shkollat do të qëndrojnë të mbyllura. Sipas ekspertëve të arsimit, mësimi në kushtet e shtëpisë ka për qëllim t’i mbajë nxënësit të angazhuar me përmbajtjen lëndore dhe përforcimin e njohurive të fituara deri tani, për të mos u shkëputur nga procesi i të nxënit, deri në rifillimin e procesit të rregullt mësimor. Në varësi të lëndës që zhvillojnë mësuesit kanë krijuar rrjetet virtuale me prindërit dhe nxënësit e klasave të tyre, ku do të shpërndajnë edhe orientimet dhe materialet përkatëse në lidhje me përgatitjen që nxënësit duhet të zhvillojnë në kushtet e shtëpisë për tema të caktuara mësimore. Sipas udhëzimeve, mësuesi është i detyruar që të komunikojë rregullisht me nxënësit dhe prindërit e tyre dhe me drejtuesit e institucionit arsimor që nxënësit duhet të jenë të angazhuar për mësimet edhe në kushtet e shtëpisë. Gjithashtu një vëmendje e veçantë i kushtohet edhe ndihmës që do të marrin maturantët. Udhëzuesi i hartuar nga MASR ka përcaktuar rrjedhën konkrete që duhet të ndjekin maturantët në lidhje me përgatitjet për tre provimet e detyruara dhe me zgjedhje të Maturës Shtetërore 2020. Për këtë kategori janë vënë në dispozicion online në faqen e Qendrës së Shërbimeve të Arsimit www.qsha.gov.al, dy librat përgatitës dhe orientues për këto provime. Konkretisht, libri “Matura Shtetërore Gjuha Shqipe dhe Letërsia” është një përmbledhje e testeve të maturave të zhvilluara në vitet 2011-2019 në këtë lëndë. Përmes këtij botimi, Qendra e Shërbimeve të Arsimit synon t’iu vijë në ndihmë maturantëve dhe mësuesve për t’u familjarizuar me natyrën e testeve dhe të pyetjeve që përdoren në testin e gjuhës shqipe dhe letërsisë të Maturës Shtetërore. Në material paraqiten edhe disa orientime mbi natyrën e testeve. Po në të njëjtën formë do jetë edhe libri “Matura Shtetërore 2019, teste dhe skema vlerësimi, për gjuhët e huaja, matematikën dhe lëndën me zgjedhje (për gjimnazin)” që përmban testet e provimeve të Maturës Shtetërore 2019, për gjuhën e huaj, matematikën, dhe lëndët me zgjedhje, të shoqëruara bashkë me skemat e vlerësimit. Në material paraqiten edhe disa orientime mbi natyrën e testeve. Gjatë periudhës së ndërprerjes së procesit mësimor, sugjerohet që maturantët të punojnë me materialet e mësipërme, për t’u orientuar mbi natyrën e testeve. Në vijim të shkrimit gjeni të plota të gjitha këshillat e dhëna nga ekspertët e arsimit në lidhje me punën që duhet të bëjnë mësuesit, nxënësit dhe prindërit në realizimin e procesit mësimor, si dhe orientimet konkrete për përgatitjen që duhet të vijojnë maturantët.

Plani që duhet të realizojë mësuesi:

Komunikon rregullisht me nxënësit dhe prindërit e tyre dhe me drejtuesit e institucionit arsimor që nxënësit duhet të jenë të angazhuar për mësimet edhe në kushtet e shtëpisë.

Zbaton planin e punës (kalendarin) të hartuar nga drejtoria e shkollës.

Harton formën dhe mënyrën e komunikimit në grup me nxënësit dhe prindërit e tyre (Ëhats app, e-mail, platforma online, facebook, skype, video, etj) për komunikimin e përmbajtjeve/temave mësimore

Përcakton përmbajtje mësimore (video-selfie) që do t’u rekomandojnë nxënësve duke respektuar planin mësimor të lëndës së tyre për klasën përkatëse.

Jep udhëzime në grupin e krijuar në lidhje me përvetësimin e përmbajtjes mësimore nëpërmjet mesazheve dhe videove të përgatitura prej tij.

U përgjigjet pyetjeve që i adresojnë nxënësit në lidhje me përmbajtjen/temat mësimore.

Jep detyra, ushtrime, lexime plotësuese, kuizze, etj. për përmbajtjen/temën mësimore përkatëse në varësi të specifikave të secilës lëndë.

Bën kujdes të mos mbingarkojë nxënësit me përmbajtjen mësimore duke u fokusuar në njohuritë kryesore dhe përforcimin e njohurive të fituara deri tani.

Informon drejtorinë e shkollës lidhur me ecurinë e zhvillimit të mësimit në kushtet e shtëpisë.

Nxënësit duhet të :

Angazhohen për kryerjen e detyrave të dhëna nga mësuesit e tyre.

U adresojnë pyetje mësuesve të tyre për vështirësitë dhe paqartësitë që mund të kenë në lidhje me përmbajtjet/temat mësimore të rekomanduara.

Ndjekin videot dhe mësime online të sugjeruara nga mësuesit e tyre.

Mund të dërgojnë detyra/ushtrime/punime të ndryshme të kryera prej tyre gjatë periudhës së qëndrimit në shtëpi për të marrë komente nga mësuesi dhe nxënësit e tjerë.

Prindërit duhet të:

Të jenë pjesë e grupeve të komunikimit me mësuesit sipas planit të përcaktuar nga drejtoria e shkollës.

Të marrin çdo informacion që vjen nga drejtoria e shkollës dhe mësuesit përkatës.

Të mbështesin fëmijën në mësimin në kushtet e shtëpisë duke lehtësuar marrjen e informacionit nga mësuesit.

Disa këshilla në ndihmë të maturantëve për testin e gjuhës shqipe dhe letërsisë

Gjatë periudhës së ndërprerjes së procesit mësimor, është e nevojshme që maturantët: të rifreskojnë njohuritë që lidhen me tekstet joletrare, duke u fokusuar më shumë në ato përshkruese dhe argumentuese, për shkak të peshës që zënë në programin orientues të Maturës Shtetërore 2020.

Gjatë përsëritjes, duhet të përforconi njohuritë që lidhen me analizat e tekstit joletrar nga pikëpamja e: përmbajtjes ideore, strukturës dhe teknikave të shkrimit, si dhe aspektit gjuhësor.

Të përpiqen të shkruajnë në mënyrë të pavarur 4 ese në javë, me tema esesh që paraqiten në rubrikat: të shkruajmë, në tekstet me të cilat punojnë maturantët në shkollat e tyre.

Të rifreskojnë njohuritë që lidhen me tekstin letrar sipas planifikimit të mëposhtëm.

Për autorët si: Homeri, Eskili, Aligeri, Shekspir, Gëte, Hygo, De Rada, Balzak (të cilët janë studiuar gjatë viteve të shkollimit), mund të realizohet përsëritja e plotë e tyre.

Për autorët si: Kamy, Migjeni, Poradeci, Agolli, Kadare, Shkreli, maturantët është mirë të përsëritin njohuritë që lidhen me autorët që kanë studiuar deri tani në shkollë.

Të ushtrohen me modele testesh dhe esesh të viteve të kaluara, të përfshira në librin “Matura Shtetërore Gjuha Shqipe dhe Letërsia”, në mënyrë që të familjarizohen edhe me mënyrën e vlerësimit të esesë.

Disa këshilla për maturantët mbi provimin e matematikës

Gjatë periudhës së ndërprerjes së procesit mësimor, sugjerojmë që maturantët, të ushtrohen me tematikat kryesore më poshtë, nisur edhe nga pesha e madhe që ato kanë në programin orientues të MSh-së e që janë tematika të tilla si: numri, matja, gjeometria, algjebra dhe funksioni, probabiliteti dhe statistika.

Është e nevojshme që maturantët të ushtrohen në zgjidhje ushtrimesh sipas tipeve në vijim.

Ushtrime që vlerësojnë vlefshmërinë e një argumenti matematikor në një situatë problemore kryesisht nga tematika e algjebrës dhe funksionit.

Ushtrime ku kërkohet paraqitja e informacionit matematikor;.

Ushtrime me alternativa (përzgjedhje e alternativës së saktë nga 4 alternativat e dhëna).

Ushtrime për zbatimin e koncepteve dhe proceseve në një situatë të dhënë nga jeta reale, (kjo vlen për të gjitha tematikat sipas programit orientues).

Ushtrime ku maturanti ndërton zinxhirin e arsyetimeve dhe interpretimin e hapave të ndjekura për zgjidhjen e një situate problemore.

Përgatitja për lëndët e tjera