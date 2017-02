Ja si vidhet djersa dhe gjaku i pronarëve

I nderuar zoti Thano, jemi një grup pronarësh që presim të kompensohemi nga shteti për pronat e rrëmbyera nga regjimi i kaluar. Nëpërmjet Ditës kërkojmë të drejtojmë këtë letër ambasadorëve të SHBA dhe BE

Të nderuar ambasadorë Lu dhe Vllahutin!

Krahas reformës në drejtësi, e cila duket se po jep ngadalë, por bindshëm frytet e saj, një nga prioritetet e reformës është dhe çështja e pronës dhe kompensimit të pronarëve të zhveshur padrejtësisht nga pronat e tyre, prej ish-regjimit komunist. Siç jemi në dijeni të gjithë, ligji i fundit për pronat, i projektuar nga qeveria aktuale dhe aprovuar nga parlamenti aktual u jep “in vitro” zgjidhje një pjese të pronarëve dhe falë parimit të “kthimit dhe kompensimit të drejtë”, zgjidh në mënyrë aspak të ndershme procesin e kthim kompensimit për të gjithë pronarët.

Megjithatë, në procesin e kompensimit të pronarëve ka filluar që në pranverën e 2016 një projekt kompensimi nga Agjencia e Trajtimit të Pronave (ATP), duke marrë me radhë vendimet e viteve 1993-1994. Gjatë këtij procesi u proklamua me shumë pompozitet se ligji do të zbatohej me korrektësi dhe do të respektohej rendi kronologjik, duke filluar kompensimin në të holla për vendimet më të hershme nga viti 1993, për të vazhduar më tej me vendimet e vitit 1994 e kështu me radhë. I gjithë ky projekt u prezantua me shumë dinamizëm në mediat e kohës pranë qeverisë dhe një pjesë e pronarëve menduan se më në fund do të shlyhej sadopak gjaku dhe djersa e prindërve tanë, pronat e të cilëve i rrëmbeu pa asnjë shpërblim regjimi komunist i Enver Hoxhës.

Por çfarë po ndodh në realitet? Nga disa mijëra vendime për gjithë Shqipërinë, për vitet 1993-1994, vetëm rreth 350 vendime kanë plotësuar dokumentacionin e nevojshëm ligjor për t’u kompensuar. Të tjerët kanë probleme me dokumentacionin, probleme me afatet ligjore dhe probleme me vetveten në ndarjen e shpërblimit etj. etj., dhe me të drejtë këto nuk janë faje të ATP. Por ATP ka disa faje të tjera të mëdha dhe të rënda, të cilat me dijeni ose jo të qeverisë, prej nga varet, janë qartësisht pjesë e një mekanizmi korruptim.

Në esencë këto faje qëndrojnë si më poshtë vijon:

Nga 350 vendime të marra për kompensim në të holla dhe/ose kompensim me tokë shtetërore, janë kompensuar gjatë periudhës Tetor 2016 deri në Shkurt 2017 vetëm 200 vendime përfundimtare të ATP. Këto vendime kanë konsistuar në kompensime jo kronologjikisht sipas ligjit, duke dhënë para për vendime të vitit 1994, 180 personave dhe vetëm 20-30 kompensime për vitin 1993. Dhe ndër këto ndarje kompensimi, pjesa dërrmuese kapin vlera prej 1 deri disa milionë lekë të vjetra, ndër kohë që qeveria dhe ATP pretendojnë se është konsumuar fondi prej 30 miliardë lekësh, në 60% të tij, dhe pjesa e mbetur do t’i bashkëngjitet fondit të vitit 2017, duke shkuar në 40 milion USD, që do të ndahet për pronarët, për 2017. Ndërkohë vendime përfundimtare të ATP me shuma që kapin vlera prej 500 milionësh lekë të vjetra, plus kompensime me tokë fizike, si dhe më pak, por gjithsesi janë shuma me mbi 100 milionësh lekë të vjetra, që i përkasin vendimeve përfundimtare të ATP për vitin 1993, jo vetëm nuk jepen, por nuk merret mundimi as nga ATP dhe as nga Qeveria Rama, për t’u justifikuar se për se ndodh kjo padrejtësi, në dukje rastësore dhe burokratike, por në të vërtetë tërësisht korruptive.

Themi korruptive sepse, nga të dhëna shumë të besueshme, por fatkeqësisht pa fakte të dokumentuara, me përjashtim të faktit të shpërndarjes jo kronologjike të fondeve, ku për vitin 1993 janë ndarë minimalisht shumë pak fonde, administrata e ATP, (le ta dijë edhe kryeministri Edi Rama), iu kërkon me rrugë tinëzare, të nëndheshme dhe shumë kërcënuese përfaqësuesve ligjorë të pronarëve, që “i merrni lekët, me kushtin që duhet të jepni bakshish njerëzve të caktuar të ATP (me në krye Sonila Qaton) 20% të fondit të kompensimit”. Vetëm në këtë mënyrë bëhet e mundur dhënia e lekëve të kompensimit, sidomos për pronarë, kompensimi i të cilëve kap shuma jo të vogla, prej 100-200-300-400-500 milionë lekësh të vjetra, sepse 500 milionë lekë të vjetra jep ligji i “drejtë” i kompensimit, si limit shpërblimi financiar dhe pjesa tjetër jepet nga fondi i tokës shtetërore, në zona të humbura të Shqipërisë, në një kohë që zona e bregdetit, sigurisht ruhet për t’u privatizuar nga “hallexhinjtë e politikës” ose për t’u dhënë me koncesion klientëve të qeverisë. Mungesa e fakteve të dokumentuara rreth këtij fenomeni korruptiv, tepër shqetësues për të drejtat legjitime të pronarëve, bën pjesë në përkujdesjen precize të një pjese të stafit të ATP (me në krye Sonila Qaton, shefen e ATP) dhe nuk i lë mundësinë askujt t’i drejtohet drejtësisë, po ashtu tepër të korruptuar dhe që është nën VETTING. Kjo bën pjesë në mjeshtërinë korruptive të pothuaj të administratave të qeverive që kanë pasuar njëra-tjetrën në vite, nën moton “vidh e mos lër gjurmë”.

A e njeh këtë fenomen kryeministri? Po të pranojmë që nuk ka dijeni, aq më keq për të.

Si përfundim, duke Ju kërkuar ndjesë për këtë përshkrim pak të zgjatur dhe të bezdisshëm me shifra dhe afate, po ju drejtohemi Ju, si të vetmit autoritete, prej të cilëve ndruhet politika shqiptare se mos i dalin lakrat në shesh. Letra jonë publike konsiston në kërkesën e ndikimit Tuaj për bërjen e një TRANSPARENCE MBI ZBATIMIN E REFORMËS MBI PRONAT DHE SIDOMOS SHPËRNDARJEN E SHPËRBLIMIT TEK PRONARËT, ashtu siç po insistohet në detaje edhe për reformat e tjera, prej nga ku zhvatja e popullit shqiptar kap miliona lekë korruptive. Edhe me zbatimin e ligjit për pronat po bëhet nami, duke iu kërkuar pronarëve nga 20% të shumës. Grupin e gjobëvënësve e drejton shefja e ATP Sonila Qato.

Kjo është situata. Lutemi të na ndihmoni brenda mundësive Tuaja.

Duke Ju shprehur konsideratat tona më të larta, Ju lutemi të na mirëkuptoni për mos nënshkrimin e kësaj letre, veprim prej të cilit do të pasonte një valë e egër hakmarrjeje, që do t’i çonte në kalendat greke shpërblimet tona.

Me respekt

Një grup pronarësh që presin të kompensohen sipas ligjit në fuqi