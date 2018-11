James Jeffrey: Lufta kundër ISIS po afron drejt fundit

Administrata Trump shpreson që lufta e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara kundër Shtetit Islamik në Sirinë verilindore do të përfundojë brenda disa muajsh, por forcat amerikane do të qëndrojnë për të siguruar “humbjen përfundimtare” të grupit militant, tha të mërkurën diplomati i lartë amerikan, James Jeffrey.

Përfaqësuesi i posaçëm i SHBA-së për angazhimin në Siri, u shpreh se Shtetet e Bashkuara besojnë se procesi i paqes në Siri përfshin mposhtjen e Shtetit Islamik, ripërtëritjen e procesit politik dhe dhënien fund të luftës së gjatë civile.

Për këtë qëllim, ish ambasadori amerikan në Shqipëri (2002 – 2004) tha se, Shtetet e Bashkuara shpresojnë të shohin formimin e një komisioni përpara fundit të vitit që do të punojë për një kushtetutë të re për Sirinë, siç u ra dakord edhe nga udhëheqësit e Rusisë, Gjermanisë, Francës dhe Turqisë gjatë takimit të tyre në Stamboll në muajin tetor.

Ai tha se forcat e SHBA-së do të qëndrojnë në vend derisa forcat e koalicionit të mposhtin njësitë ushtarake të Shtetit Islamik për t’u siguruar që grupi të mos “rigjenerohet”.

“Humbja përfundimtare do të thotë jo thjesht shkatërrimi i njësive të fundit konvencionale ushtarake të ISIS-it, por të sigurohemi që ISIS të mos shndërrohet në celula të fjetura e të kthehet më pas si një lëvizje kryengritëse”, tha Jeffrey.

Nga ana tjetër, Uashingtoni kërkon tërheqjen e forcave ushtarake iraniane nga Siria sapo të zgjidhen shkaqet themelore të konfliktit, tha ai, duke vënë në dukje se prania ushtarake e Iranit do të përbënte një kërcënim për partnerët e Uashingtonit në rajon.

Jeffrey tha se beteja e fundit në terren po zhvillohet përgjatë lumit Eufrat dhe po udhëhiqet nga forcat demokratike siriane të ndihmuara nga personeli ushtarak amerikan.

“Lufta po vazhdon dhe shpresojmë që të përfundojë brenda pak muajve dhe kjo do të ishte baza e fundit e ISIS-it që mbahet në një mënyrë thuajse konvencionale”, tha ai.

Jeffrey tha se thirrja e një komiteti nën patronazhin e OKB-së për të filluar punën për një kushtetutë të re siriane është një “hap kritik” drejt avancimit të procesit politik. Ai tha se Shtetet e Bashkuara do t’i kërkonin Rusisë që t’i qëndrojë angazhimit për të përdorur ndikimin e saj për të sjellë në tryezën e bisedimeve qeverinë e aleatit të saj, presidentin sirian Bashar al-Assad.

“Qëllimi ynë, i cili përsëri është mbështetur nga Rusia, Franca, Gjermania dhe Turqia dhe u dakordësua më 27 tetor në Stamboll, është krijimi i këtij komiteti kushtetues deri në fund të vitit”, tha ai.

Jeffrey tha se largimi i forcave iraniane nga Siria, që mbështesin sundimin e Assadit, nuk ishte objektivi ushtarak amerikan, por duhet të ishte rezultat i procesit për t’i dhënë fund luftës civile dhe është mënyra e vetme për të arritur paqen e qëndrueshme.

Ai tha se sanksionet e sapo vendosura kundër Iranit do ta inkurajojnë Teheranin për të minimizuar praninë e tij në Siri.

Fjala e James Jeffrey në konferencën për shtyp

Ajo që po kërkojmë është humbja përfundimtare e ISIS-it, një proces politik i riorganizuar dhe i pakthyeshëm në Siri i udhëhequr nga populli sirian dhe i ndihmuar nga OKB-ja, dhe pushimi i konfliktit, i cili do të përfshinte largimin e të gjitha forcave iraniane nga Siria.

Para se shpjegoj se si do të procedojmë me atë që është padyshim një program ambicioz, por shumë i domosdoshëm, më lejoni të përshkruaj situatën aktuale. Përveç luftës kundër ISIS që po udhëheqim me aleatët tanë të SDF (Forcat Demokratike të Sirisë) përgjatë lumit Eufrat ka një armëpushim në Siri, por për fat të keq konflikti nuk ka përfunduar ende dhe rreziku ekziston. Ka pesë forca të jashtme, amerikane, iraniane, turke, ruse, dhe ndonjëherë edhe njësitë e Forcave Ajrore të Izraelit, të përfshira në Siri për interesa ekzistenciale të rëndësishme. Dhe siç e pamë me rrëzimin e fundit të një avioni ushtarak rus IL-20, rreziku i përshkallëzimit është gjithnjë i pranishëm, edhe mes aktorëve të ndryshëm kombëtarë, jo vetëm me aktorët brenda vendit, nga të cilët ka me shumicë siç janë grupet shumë të rrezikshme të Hizballah, ISIS, al-Kaida dhe al-Nusrah.

Në kontaktet e saj diplomatike, qeveria siriane pohon se po fiton, por në fakt ajo kontrollon vetëm rreth gjysmën e territorit të vendit, gjysma e popullsisë është larguar nga sundimi i saj i tmerrshëm: ose është zhvendosur brenda vendit, ose janë larguar si refugjatë përtej kufirit. Fondet e rindërtimit nuk do të ofrohen as nga ne dhe as nga pjesa tjetër e komunitetit ndërkombëtar që ofron fonde të tilla rindërtimi pas lufte, derisa të shohim përparim të madh në axhendën që do të shpalos.

Pra, si mund të avancojmë në këtë program? Qëllimi i parë: humbja përfundimtare e ISIS. Ne kemi një koalicion me rreth 79 vende të përfshira në konflikt, kryesisht të fokusuara në Irak dhe Siri. Beteja e fundit konvencionale, siç thashë, po ndodh përgjatë Eufratit. Në Siri udhëhiqet nga partnerët e Amerikës në këtë konflikt, Forcat Demokratike të Sirisë, si dhe nga personeli ushtarak amerikan. Lufta po vazhdon dhe shpresojmë se do të përfundojë brenda pak muajve dhe kjo do të jetë baza e fundit e ISIS-it.

Në të njëjtën kohë, ndërsa prania ushtarake ka një mision, që është humbja e ISIS-it, në mënyrë indirekte mbështet, përmes efekteve dytësore, qëllime të tjera. Në punën e saj me partnerët tanë, në mënyrë të tërthortë ndihmon në ndikimin e aktiviteteve malinje të Iranit, dhe me praninë tonë si dhe angazhimin tonë ndaj sigurisë në Siri dhe në rajon, ne kemi interes të arrijmë një zgjidhje politike sipas mënyrave të ndryshme që kemi, jo vetëm diplomatike, por edhe përmes sigurisë dhe ushtrisë, përmes mjeteve ekonomike dhe aseteve të tjera që kemi dhe që po i vendosim në funksion të zgjidhjes së këtij konflikti.

Gjithashtu mendojmë se nuk mund të kemi një humbje përfundimtare të ISIS, derisa të kemi ndryshime thelbësore në regjimin sirian dhe ndryshime fondamentale në rolin e Iranit në Siri, gjë që ka kontribuar shumë në ngritjen e ISIS në vitin 2013, 2014.

Qëllimi ynë i dytë është sheshimi i konfliktit, duke u bazuar në armëpushime. Veçanërisht e rëndësishme është marrëveshja që turqit arritën me rusët për Idlibin në fund të shtatorit, në të cilën rusët ranë dakord për një armëpushim të qëndrueshëm.

Pra, ky është komponenti i de-përshkallëzimit. Kjo mund të çojë në tërheqjen e të gjitha forcave ushtarake që kanë hyrë që nga fillimi i konfliktit në vitin 2011 dhe siç e përmenda më parë, përfshirë edhe të gjitha forcat e komanduara nga Irani.

Elementi i tretë është procesi politik, nën Rezolutën 2254 të OKB-së. Hapi i parë është mbledhja nën kujdesin e OKB-së të një komisioni për të filluar punën mbi kushtetutën siriane. Ky është një hap kritik drejt ringjalljes së procesit politik. Qëllimi ynë – i cili sërish u mbështet nga Rusia, Franca, Gjermania dhe Turqia – është që krijojë këtë komitet kushtetues deri në fund të vitit. Do t’i kërkojmë Rusisë që t’i qëndrojë angazhimit të saj që, deri atëherë të jetë mbledhur komiteti kushtetues, dhe presim që ajo të përdorë ndikimin e saj për ta sjellë regjimin e Damaskut në tryezë.

Bazuar në këta tre elementë, shpresojmë të shohim një proces, siç është përcaktuar në rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, avancues për të inkurajuar të gjithë aktorët në Siri që të arrihet një sistem themelor sigurie që do t’i japë fund luftës përgjithmonë; të sjellë një qeveri siriane që nuk është aq toksike sa është kjo aktuale për vetë popullin dhe fqinjësinë; dhe të sigurojë garanci të kënaqshme për të gjithë lojtarët brenda dhe rreth Sirisë.

Konflikti, siç e dini, ka pasur pasoja të tmerrshme, kryesisht për popullin sirian. I dërguari i posaçëm i OKB-së vlerëson se 400 mijë vetë janë vrarë, afro 200 mijë janë burgosur, rreth 100 mijë janë zhdukur dhe dhjetëra qindra janë torturuar. Konflikti i ka dhënë forcë ISIS dhe valës së madhe të dhunës në Irak, Siri, Turqi dhe në Europë. Në të njëjtën kohë ka shkaktuar fluks emigrantësh, të cilët kanë ndikuar në mënyrë dramatike në tre vende fqinje, Turqi, Liban dhe Jordani dhe kanë efekte negative politike në Europë.

Ky është një konflikt për të cilin, për shumë arsye duhet të bëjmë ç’është e mundur që ta zgjidhim dhe për këtë kjo administratë është e angazhuar.

o.j/dita