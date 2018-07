Debati në DITA, Arben Duka: Çfarë mendoj unë për 5 vitet e Ramës

Nga Arben Duka

Në kohën e komunizmi krahasimet e zhvillimit bëheshin me vitin 1938 dhe natyrisht, në krahasim me këtë vit. Shqipëria kish arritje të paimagjinueshme. Ndryshimi qe si dita me natën dhe për këtë them si shumica e njerëzve normalë janë në një mendje me mua.

Tani, në kohën kur na qeveris qeveria e Partisë Socialiste me Edi Ramën kryeministër, krahasimet bëhen me qeverisjen e fundit të Partisë Demokratike me kryeministër Sali Berishën.

Duke bërë këtë krahasim, avantazhi i qeverisjes socialiste me Ramën kryeministër, është i dukshëm dhe i prekshëm. Mund të themi pa frikë se ndryshimi është si nata me ditën, në të gjitha drejtimet.

Opozitën nuk e fus në zërat kritikë, mbasi disponon vetëm arsenalin e baltosjes dhe nxirjes së gjithçkaje.

Në këtë pikë, për mua kanë interes kritikët e paanshëm, jashtë partive. Këta kanë mundësi të thonë vetëm të vërtetën. Dhe kështu duhet të jenë gazetarët e pavarur.

Nëse sot ka kritika dhe nga njerëz të lidhur shpirtërisht me të majtën, tregon se pritshmëritë e tyre kanë qenë shumë të larta. Komisioni i Europës dhe Këshilli i saj i njohën disa zhvillime të rëndësishme Shqipërisë dhe dhanë një datë konkrete për hapjen e bisedimeve. Më mirë do qe që të qenë hapur që këtë qershor, por një vit kalon shumë shpejt.

Ky vlerësim tregon se qeveria ka punuar mirë, por e mira ashtu si e keqja nuk ka fund. Rama ka një fjali fikse që e thotë në çdo takim me qytetarët: “Kemi bërë shumë, por duhet të kishim bërë shumë më tepër..”.

Të njëjtën gjë do të thosha dhe unë duke hequr përcaktorin “shumë”. Mendoj se ka ndryshime radikale për mirë në arsim dhe shëndetësi. Për shërbimin cilësor në spitale, për ndryshimin e madh pozitiv të ambienteve të tyre mund të flas me siguri, mbasi i kam parë disa herë me sytë e mi. Dhe opinioni i përgjithshëm për arsimin është pozitiv krahasuar me kohën “qoskë universiteteve”.

Rama dhe qeveria e tij, nuk e mendoi se do të trashëgonin aq shumë probleme nga qeverisja e demokratëve. Një nga arsyet, që nuk po rriten pothuajse fare rrogat dhe pensionet, janë borxhet e mbartura nga paraardhësit.

Janë rreth një miliardë dollarë borxhe që ka shlyer kjo qeveri. Po të mos qenë këto borxhe, këto para mund të kishin përmirësuar në një farë mase nivelin e jetesës së shqiptarëve. Nuk e di si mund të matet niveli i korrupsionit, por opinioni i përgjithshëm është se tani ka më pak korrupsion se në të kaluarën, por prapë ka shumë.

Perfomanca e policisë ka ndryshuar pozitivisht, është rritur fuqia goditëse kundër krimit, por prapë ka goxha kriminalitet. Nëse në sektorin energjetik është bërë një revolucion i vërtetë, nuk do të thosha të njëjtën gjë për kulturën dhe bujqësinë.

Kultura është vërtetë në ditët e saj më të zeza, një fushë ku nuk flet dot për asgjë. Është e pamundur që të flas për të gjitha fushat e qeverisjes, por duket qartazi vullneti i Edi Ramës për të bërë shtet, dhe ne pak a shumë moshatarë, e dimë mirë se si është një shtet i fortë dhe i organizuar si sahat zviceran, se këtu e kemi pasur.

Nuk është problemi vetëm të punosh shumë, por dhe të dish të punosh. Kur di më shumë punon më pak, por ke më shumë rezultate. Kur di pak, puno sa të duash, rezultatet do të jenë të pakta si dituria e paktë.

Një freskim i qeverisë me njerëz më të pjekur, mendoj se do të qe pozitiv. Unë kam rubrikën tim dhe këtu jam përditë. Dëshira ime është që kjo qeveri të mos dështojë, mbasi rikthimi në pushtet i PD-së dhe LSI-së do qe një tragjedi katastrofike.

Për tre vjet, nëse do të ketë vullnetin e duhur, kjo qeveri mund të bëjë gjëra të mira dhe shumë të mira, duke pasur në qendër të vëmendjes rritjen e nivelit të jetesës të popullit, punësimin dhe promovimin e vlerave më të mira kombëtare.

Dhe mirë do të qe që qeveria të bënte një referendum popullor për legalizimin e marijuanës (hashashit), gjë për të cilën kam shkruar disa herë dhe nuk do të zgjatem sot. Por legalizimi do të qe një zhvillim pozitiv në shumë drejtime.

Nëse e ke qëllim në vetvete vetëm të kritikosh një qeveri, mund t’i gjesh të meta pa fund. Po nëse je realist duhet të përdorësh peshoren dhe të shohësh nga anon. Mua më rezulton nga ana e plusit. Për sot po mjaftohem me kaq. Këtu do jemi, e do shkruajmë prapë. Do Zoti të shkruajmë për mirë.