Janusz Bugajski: A do t’i mbijetojë Trump shkarkimit?

Janusz Bugajski

Presidenti Donald Trump është përballë një shkarkimi në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Udhëheqja e Partisë Demokratike në Dhomën e Përfaqësuesve ka arritur në përfundimin se presidenti ka shkelur Kushtetutën dhe ka keqpërdorur pushtetin e tij. Sidoqoftë, do të jetë Senati i Shteteve të Bashkuara ai që do të vendosë përfundimisht nëse do ta shkarkojë Trumpin nga detyra.

Themeluesit e Amerikës e patën përdorur me qëllim shprehjen e gjerë “krime të larta dhe keqpërdorim” për t’i mbajtur përgjegjës presidentët, zëvendës presidentët dhe anëtarët e kabinetit. Një zyrtar i akuzuar nuk kalon nga një proces gjyqësor, por akuzohet nga Dhoma e Përfaqësuesve, gjykohet nga Senati, dhe shkarkohet nga detyra nëse shpallet fajtor, (në mënyrë) që të rivendoset autoriteti kushtetues.

Në historinë e Shteteve të Bashkuara ka pasur vetëm tre raste të mëparshme kërkese shkarkimi. Dy nuk arritën ta shkarkonin presidentin në detyrë – Andrew Johnson në shekullin XIX dhe Bill Clinton në shekullin XX, ndërsa një proces nuk përfundoi pasi Richard Nixon dha dorëheqjen.

Shkaku për hetimin zyrtar të Trump ishte përpjekja e tij që të përdorte ndihmën e një qeverie të huaj për rizgjedhjen e tij në vitin 2020. Veprime të tilla janë të ndaluara në Kushtetutën e SHBA-së dhe konsiderohen keqpërdorim serioz i detyrës. Trump kërkoi ndihmë të huaj për të diskredituar ish zëvendës presidentin Joe Biden, sfiduesin e tij kryesor demokrat.

Sipas pohimit të vetë Trump, ai nxiti presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky, që të fillonte një hetim korrupsioni ndaj djalit të Biden, çfarë do të implikonte Biden (babain) në skandalin e pretenduar. Në të njëjtën kohë, 400 milion dollarë ndihma ushtarake të alokuara prej Kongresit për Kievin u mbajtën peng me urdhër të presidentit. Edhe pa një quid pro quo (diçka në shkëmbim të diçkaje) të drejtpërdrejtë, Zelensky duhet të ketë arritur në përfundimin se Trump po i bënte presion Ukrainës për ndihmë në zgjedhjet e vitit 2020 ose Kievi nuk do ta merrte ndihmën ushtarake për të mbrojtur vendin kundër sulmit rus.

Një paralajmërues në aparatin e inteligjencës amerikane paraqiti një ankesë zyrtare për përpjekjen e Trump për të shpërdoruar sigurinë kombëtare për përfitime personale dhe për përpjekjen e zyrtarëve për ta mbuluar këtë. Shtëpia e Bardhë fillimisht i pengoi provat e kallëzuesit, ndonëse, sipas kërkesave ligjore, ato duhet të viheshin në dispozicion të Kongresit. I gjithë episodi zbuloi një mangësi të dukshme në demokracinë amerikane, pasi ankesat serioze të brendshme për presidentin nuk duhet t’i nënshtrohen kontrollit të Shtëpisë së Bardhë.

Procesi i shkarkimit mund të kthehet në “llogaritjen përfundimtare” të Trump pas vitesh shmangie censurimi. Shumica e anëtarëve të Dhomës së Përfaqësuesve e mbështesin atë (hetimin) dhe gjashtë komisione në Dhomën e Përfaqësuesve do të kryejnë hetime, ndërsa shumica e seancave të tyre dëgjimore do të jenë publike. Në shumë aspekte, hetimi zyrtar në fjalë është më serioz sesa hetimi ‘Robert Muller’ për kontaktet e Trump me Moskën, i cili përqendrohej në një (palë) zgjedhje të mëparshme. Hetimi mbi Ukrainën përqendrohet në manipulimin e mundshëm të një (palë) zgjedhjeve të ardhshme, çfarë mund të cilësohet si një komplot.

Procesi i hetimit zyrtar për shkarkim nuk është thjesht një mekanizëm ligjor, por një akt politik që do të testojë besnikërinë republikane ndaj Trump. Për sa kohë që shumica e republikanëve të Senatit besojnë se Trump mund të ndihmojë përpjekjet e tyre për rizgjedhje në nëntor 2020, ata ka të ngjarë ta kundërshtojnë një gjykim të presidentit. Megjithatë, partia (republikane) mund të mos jetë solide. Nëse provohet se Trump shkeli Kushtetutën dhe gjithashtu rrezikoi një vend partner të NATO-s duke i mbajtur peng mjetet e vetëmbrojtjes, do të ishte e vështirë që të gjithë republikanët thjesht të injoronin provat.

Gjatë hetimit mbi Ukrainën,akuza të tjera në lidhje me administratën e Trump mund të zbulohen, gjithashtu. Këto përfshijnë ato çfarë raporti Mueller la që të hetoheshin nga Kongresi mbi lidhjet financiare të Trumpit me Kremlinin dhe marrëveshje të tjera të errëta biznesi me qeveritë e huaja. Do të bëhen pyetje nëse presidenti është i hapur ndaj ryshfetit ose shantazhit nga fuqitë e jashtme që kërkojnë të ndikojnë politikën e Shteteve të Bashkuara.

Zyrtarët rus “investuan” tek Trump që të përçajnë shoqërinë amerikane dhe të zvogëlojë ndjeshëm ndikimin global të SHBA. Por, përkundër kultivimit dhe lavdërimit të Trump, presidenti Vladimir Putin nuk ka arritur të përfitojë nga vendimet e politikës së jashtme të Trump, veçanërisht pritshmërive që ai (Trump) do të hiqte sanksionet ekonomike, sepse presidenti është i rrethuar nga një ekip kompetent i sigurisë kombëtare.

Kremlini gjithashtu mund të mos përfitojë nga procesi i hetimit zyrtar. Brenda vendit, ajo do të tregojë se Amerika drejtohet nga ligje dhe jo nga individë, pavarësisht nëse Trump shkarkohet nga detyra, jep dorëheqjen, apo qëndron deri në zgjedhjet e vitit 2020. Procesi i hetimit zyrtar do të nxjerrë në pah, gjithashtu, rëndësinë e Ukrainës në kufizimin e Rusisë, kundërshtarit kryesor gjeopolitik të Amerikës dhe se si aleanca e NATO-s mbron interesat e SHBA-së. Do të ishte sigurisht një paradoks monumental historik, nëse Rusia ndihmoi që Trump të zgjidhej dhe Ukraina të ndihmonte për ta hequr atë.