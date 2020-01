Nga Janusz Bugajski

Ekskluzive Dita – Në epokën e korrupsionit, dezinformimit dhe autoritarizmit tinzar ekzistenca e medias së lirë dhe të pavarur është thelbësore për çdo demokraci. Nëse media tradicionale kthehet thjesht në zërin e politikanëve dhe interesave individuale të biznesit, atëherë publiku, faktikisht, është shpërfillur dhe lufta për demokraci është dëmtuar seriozisht.

Me gjithë sulmet e vazhdueshme të Presidentit Donald Trump ndaj të ashtuquajturave “lajme të rreme” që kritikojnë atë, Shtetet e Bashkuara mbeten “feneri” i shtypit të pavarur dhe profesionist.

Kjo nuk do të thotë që media të caktuara nuk simpatizojnë njërën prej dy partive kryesore. Për shembull, Fox News anon qartasi kah nga republikanët dhe NBC nga demokratët. Sidoqoftë, në të gjitha mediat profesioniste ka dallim midis lajmit dhe opinionit.

Për të qenë të besueshëm, lajmi duhet të jetë i paanshëm, objektiv dhe i bazuar në burime të besueshme. Nuk mund të jetë selektiv dhe i modeluar sipas preferencave politike. Burimet mediatike më profesionale janë agjencitë e lajmeve si Reuters dhe Associated Press, që kanë reporterë profesionistë, në vazhdimësi, burime të njohura dhe informacion të saktë. Disa kanale të tjera mediatike punësojnë gazetarë investigativë me përvojë, të cilët, vazhdimisht, zbulojnë ngjarje të rëndësishme.

Opinioni dhe komenti duhet të ndahen nga lajmet e papërpunuara, përndryshe mund të hidhet dyshim mbi besueshmërinë e burimit mediatik. Opinionet dhe rubrikat interpretuese, analizat janë vetvetiu të larmishme. Disa (syresh) janë qartazi të njëanshme dhe kanë për qëllim promovimin e një politikani ose partie të caktuar. Por analistët më me ndikim janë të dedikuar që të përshkruajnë objektivisht realitetin dhe të ofrojnë rekomandime konstruktive për qeveritë, përtej ideologjive të tyre.

Nëse kanalet televizive rregullisht përziejnë lajmin me opinionin, kjo mund të ngatërrojë audiencën dhe të çojë në akuzim për informacion mashtrues ose të manipuluar. Prandaj, kur gazetarët investigativë (në këto media) zbulojnë disa fakte të rëndësishme dhe kundërthënëse, media e tyre mund të përbuzet nga zyrtarët si e njëanshëm dhe përkrahëse. Ishte kjo që ndodhi kur disa media zbuluan informacione të mirëfillta rreth presionit që Presidenti Trump kishte ushtruar mbi Presidentin e Ukrainës për të gjetur informacion negativ mbi rivalin e tij kryesor politik. Në fund, faktet e ngjarjes nuk fshihen dot dhe ato çuan në ngritjen e akuzave për shkarkimin e Trump.

Një media profesioniste që raporton fakte objektive dhe që thjesht nuk imiton si papagall fjalët e qeverisë ka rëndësi edhe më thelbësore në vendet që janë ende duke konsoliduar demokracitë e tyre të reja, përfshirë Shqipërinë dhe Kosovën. Pa burime mediatike që besohen nga publiku, partia në fuqi mund të manipulojë lajmin për të hedhur hapa pas në zhvillimet demokratike dhe për të çuar më tej ambiciet e saj për të mbrojtur monopolin një partiak.

Ekzistojnë tre kërcënime kryesore për informacionin objektiv në Ballkanin Perëndimor, si dhe gjetkë në Europën lindore: qeveritë kombëtare autoritare, rrjetet sociale dhe dezinformimi i jashtëm. Për partitë që kërkojnë të nënshtrojnë çdo kundërshti domethënëse poshtë sundimin e tyre, shtypi i lirë që kritikon politikat e tyre shpesh etiketohet si “armiku i popullit”. Kjo është veçanërisht e dukshme atëherë kur gazetarët zbulojnë raste specifike të korrupsionit zyrtar dhe skandale të tjera që mund të ngrenë opinionin publik kundër qeverisë.

Drejtuesit e shtetit nuk munden më të venë në jetë politikat komuniste të arrestimit dhe vrasjes së pronarëve, shpërndarësve dhe gazetarëve. Sidoqoftë, zyrtarët mund të përdorin një shumëllojshmëri metodash për t’i bërë presion burimeve mediatike të heqin dorë nga raportimi negativ. Përveç denoncimit të mediave specifike, presionet administrative mund të përfshijnë padi të vazhdueshme, ngacmim burokratik dhe përpjekje për të ndërprerë burimet financiare.

Një taktikë e zakonshme është detyrimi i bizneseve private të ndalojnë reklamimin në median e shënjestruar, në të kundërt (këta biznese) do të përballen me pasoja negative siç janë mohimi i kontratave me qeverinë ose komplikime tatimore. Bizneset që pajtohen me skema të tilla të paligjshme, si përfundim, dëmtojnë interesat e tyre dhe parimin e konkurrencës së lirë. Ata mund të futen në “listën e zezë” edhe nga një qeveri e ardhshme.

Një kërcënim i dytë për informacion të plotë dhe të saktë janë rrjetet sociale dixhitale që paraqiten si “media sociale”. Në vend që të ofrojnë gazetari të besueshme dhe të japin më shumë të dhëna të rëndësishme dhe të sakta, shumica e “mediave sociale” përmbajnë një përzierje të thashethemnajave fshatare e zhurmës të pa verifikuara me dezinformim të qëllimshëm. Fatkeqësisht, segmente të mëdha të publikut janë të hapura nga sensacionalizmi i thjeshtëzuar dhe teoritë absurde të komplotit. Dhe disa qeveri shfrytëzojnë këto rrjete për të forcuar ndikimet e tyre dhe për të denigruar median e besueshme.

Dhe kërcënimi i tretë është dezinformimi i huaj. Ai lulëzon kur politika është shumë e polarizuar dhe shumica e publikut ka humbur besimin te liderët e saj kombëtarë. “Trollet” ruse dhe të tjera armiqësorë krijojnë faqe lajmesh mashtruese dhe shpërndajnë dezinformim përmes rrjeteve sociale dhe mediave të korruptuara. Qëllimi i tyre është dobësimi i parimeve dhe arritjeve të demokracisë. Duke sulmuar dhe kufizuar median e lirë, një qeveri në detyrë, në të vërtetë, ndihmon kundërshtarët e huaj në minimin e pavarësisë kombëtare të një vendi.

Dita, Albania

Janusz Bugajski

In the age of corruption, disinformation, and creeping authoritarianism the existence of a free and independent media is critical for any democracy. If the mainstream media becomes simply the voice of politicians and individualbusiness interests then the public is in effect disenfranchised and the struggle for democracy is seriously damaged.

Despite the constant attacks by President Donald Trump on alleged “fake news” that criticizes him, the United States remains the beacon of an independent and professional press. This does not mean that specific media outlets do not sympathize with one of the two major parties. For instance, Fox News clearly leans toward the Republicans and NBC toward Democrats. However, in all professional media outlets there is a distinction between news and opinion.

To be credible, news must be impartial, objective, and based on credible sources. It cannot be selectiveand skewered toward a political preference. The most professional outlets are news agencies such as Reuters and the Associated Press that have consistently professionalreporters, knowledgeable sources, and legitimate information. Several other media channels employ experienced investigative journalists who consistently uncover important stories.

Opinion and commentary must be separated from raw news, otherwise the credibility of the outlet may be questioned. Opinion and commentary columns are themselves varied. Some are clearly partisan and aimed to promote a particular politician or party. But the most effective columnists are committed to depicting objective reality and offeringconstructive recommendations for governments regardless of their ideology.

If television channels regularly mix news and opinion, this can confusethe audience and raiseaccusations of fraudulent or manipulated information.Hence, when investigative journalists do reveal some important and controversial facts their outlet may be dismissed by officials as biased and partisan. This occurred when genuine informationwas uncovered by several outlets about President Trump pressing the Ukrainian President to find negative information on his major political rival. Ultimately, the facts of the story could not be suppressed and they led to Trump’s impeachment.

A professional media that reports objective facts and does not simply parrot government talking points is even more essential in countries that are still consolidating their young democracies, including Albaniaand Kosova.Without media outlets that are trusted by the public the party in power can manipulate news to reverse democratic developments and furtherits ambitions toenshrinea partymonopoly.

There are three major threats to objective information in the Western Balkans and elsewhere in Europe’s east: imperious national governments, social networks, and foreign disinformation. For partiesseeking to subdue any significant opposition to their rule, a free press that criticizes their policies is often labeled as the “enemy of the people.” This is especially evident when journalists uncover specific cases of official corruption and other scandals that can turn public opinion against the administration.

State leaders can no longer apply the communist policy of arresting and murdering owners, distributors, and journalists. However, officials can employ a variety of methods to pressurize media outlets to desist from negative reporting. In addition to denouncing specific mediaoutlets, administrative pressures can include persistent lawsuits, bureaucratic harassment, and attempts to cut off funding sources.

A standard tactic is to compel private businesses to stop advertising in the targeted media outlet or face negative consequences such as the denial of government contracts or tax complications. Businesses that agree to such illicit schemes ultimately damage their own interests and the principle of free competition. They may also be blacklisted by a future government.

A second threat to full and accurate information are digital social networks posing as “social media.” Rather than supplementing credible journalism and providing important and accurate new data, much of the “social media” contains a mixture of village gossip, unverified rumors,and deliberate disinformation. Unfortunately, large segments of the public are susceptible to simplistic sensationalism and absurd conspiracy theories. And some governments exploit these networks to strengthen their influences and disparage the credible media.

And third threat is foreign disinformation. It thrives when politics is highly polarized and much of the public has lost trust in its national leaders. Russian and other hostile trolls and influencers establish fraudulent news sitesand distribute disinformation through social networks and corrupted media outlets. Their purpose is to weaken the principles and achievements of democracy. By attacking and curtailing the free media an incumbent government actually assists foreign adversaries in undermining a country’s national independence.