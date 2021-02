“Çmendet” moti! Pritet anticikloni i fuqishëm në rajon, java e dytë e shkurtit risjell reshjet. Zonat që rrezikojnë përmbytje në vendin tonë

Sot, gati krejt modelet globale për parashikim të motit simulojnë dislokimin e ajrit ekstrem të ftohtë polar në drejtim të Gadishullit Ballkanik gjatë muajit Shkurt.

Me ngritjen e temperaturave të këtyre ditëve ka ardhur deri te qetësimi i motit sepse kishim një Janar shumë aktiv me të reshura ekstreme shiu, por reshjet e shiut do të rikthehen përsëri duke filluar nga pasnesër (E Hënë).

Pas disa ditëve me reshje të herëpashershme shiu diku afër datës 12 Shkurt një ciklon do të krijohet mbi Gadishullin Ballkanik.

Një anticiklon shumë i fuqishëm në Skandinavi dhe do të jetë ky kombinimi i përkryer për fillimin e depërtimit të ajrit ekstrem të ftohtë në drejtim të rajonit tonë.

Nëse do të jetë acari me reshje të mëdha bore ose reshje të pakta bore, ose në rastin më të keq edhe i thatë mbetet të shihet gjatë ditëve të ardhshme.

Sipas sinoptikanëve të Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, në orët e vona të mbrëmjes të ditës së diel mbi vendin tonë do depërtojnë masa ajrore të paqëndrueshme.

“Në këtë mënyrë dita e hënë do të ketë mot me vranësira të dendura shoqëruar me reshje shiu të vazhdueshme me intensitet kryesisht mesatar në pjesën më të madhe të vendit. Në zonën e veriperëndimit dhe atë të jugut reshjet e shiut në periudha kohore të caktuara pritet të jenë me intensitet të lartë”.

Kjo do të bëjë që në gjithë territorin prurjet në lumenj të rriten, duke rrezikuar kështu edhe përmbytje.

Sipas llogaritjeve të IGJEUM, “nga data 8 deri 12 Shkurt 2021, si pasojë e reshjeve intensive dhe shkrirjes së dëborës në basenet e lumenjëve Drin dhe Buna, pritet rritje e ndjeshme e prurjeve dhe rrezikut të përmbytjeve, në zonën e NënShkodrës edhe zonave afër Liqenit të Shkodrës.

Në lumenjtë e tjerë në gjithë territorin, pritet gjithashtu rritje e prurjeve”.

TEMPERATURAT

Nesër (e diel, dt. 07) temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë:

në bregdet: 9 / 18 °C

në vendet e ulëta: 7 / 18 °C

në vendet malore: 5 / 15 °C

ERA

Sot pasdite (e shtunë, dt. 06) era pritet të fryjë e lehtë deri mesatare ndërsa nesër (e diel, dt. 07) era pritet të fryjë mesatare deri e fortë në jug të vendit.

j.l./ dita