“Je fatlum Maksi, ndaj shijoji dhe mbushi ditarët me lavditë dhe thesaret e kulturës franceze”!

Letër e shkrimtarit Sterio Spasse dërguar mikut të tij, Maksim Cikuli, në atë kohë me një shërbim të gjatë në Paris

Sterjo Spasse

Tiranë më 12-V-1982

I dashur Maksi (Cikuli)

Më pëlqeu fort ai përshkrim i shkurtër që bëje në letrën familjare për vizitën që u kishe bërë ”të vdekurve të mëdhenj të harruar” të Parisit dhe ato vargje të epitafit të poetit zëmadh francez Alfred de Musset:

Mes shers amis je mourrais…/ …Et son ombre (e shelgut) sera legure/ A la terre ou je dormirais…(Miqtë e mi, kur të vdes…/…E hija e tij do të jetë e lehtë/ Përmbi tokën ku do të fle…).

I shkurtova vargjet, e kupton vetë. Por, duke i lexuar ashtu të plota si i kishe shkruar ti, më vajti mendja te Samiu ynë i madh, te Sami Frashëri. Ai shpesh, duke shkruar këmbëkryq me letrat vendosur mbi një si fronkë, rrethuar me libra të hapura e fletë dorëshkrime të shpërndara (jo ”feuillage eplore!)- mu në qendër të Perandorisë Osmane, në Stamboll, larg mëmëdheut të tij të robëruar, – lëshonte penën mbi fronkën, shtriqej sa shtriqej, pastaj hapte krahët si të desh të fluturonte nga ajo robëri osmane, njëkohësisht duke recituar me një zë tepër të mallëngjyer një vjershë persiane të lashtë, vjershë që kishte në shqipet këtë kuptim:

”Në më zëntë vdekja në kurbet,/ Kush vallë do të më bëjë varrë/ Dhe do të më qepin qefinin tim?/ -Tabutin vimani në një vend të lartë/Që veriu të shpjerë erën time në mëmëdhet tim!”

Pa dashur të ul vlerën e poetit të madh romantik francez de Mussetit, unë dalloj midis shqiptarit të madh të Rilindjes e poetit të madh francez, idenë e madhe të Samiut, që pas vdekjes nuk kërkoi paqe, por çmallje me mëmëdhenë e largët, përmes hapësirës me erën e tij. Kurse poeti francez kënaqet, që hija e shelgut t’ia bëjë më të lehtë dheun, ku ai do të flerë…”- një dëshirë kjo më tepër edhe poetike, edhe fetare, ndofta!

Të dy këta, shqiptari i madh dhe francezi i madh piqen diku-diku, se i bashkon i madhi Viktor Hygo:

”Pourquoi devent mes yeux revenez-vous sans cense / O jours de mon enfance et de mon allégresse?” (Pse më vini para sysh pa rreshtur / O ditë të fëmijërisë e të gazit tim?)

Këto dy vargje të Hygoit, shpesh herë i recitonte me dhimbje rilindasi ynë i madh. Kjo ishte dëshira e shfrenuar e Samiut dhe e çdo njeriut pozitiv, që lektiset pas rinisë së përhershme për të gëzuar jetën sa më shumë, për t’i dhënë edhe shoqërisë sa më shumë vepra të frytshme…Dhe, në këtë ”dëshirë të natyrshme”, por që është vetë kundra natyrës, se përjetësi individuale s’ka, por ka përjetësi kombëtare e shoqërore” – shprehet edhe de Musset-i, në mos gaboj, në një vjershë me titullin ”Derniers vers”:

Est d’avoir quelquefois pleurél! Le seul bien qui me reste au monde,/ Le seul bien qui me reste au monde. (E vetmja gjë e mirë që më mbetet,/ Është që kam qarë ndonjëherë).

Me siguri vargu i fundit është nga kuptimi identik me klithmën dëshpëruese të vetë Hygoit e të vetë Samiut për rininë…për jetën, për ligjin e natyrës, që i mplak njerëzit, veç jo idetë e tyre, po të jenë përparimtare në të mirë të njerëzimit.

Por…

Dhe ka një por! Nuk është i përjetshëm individi, por e përjetshme është vepra e tij. P.sh. Hygoi e De Musset-i kanë mbaruar me kohë, si ka mbaruar me kohë edhe Samiu ynë. Varrin e Hygoit nuk e di, por ai i Musseti-t është aq i braktisur, si është jo në rregull edhe varri i Samiut tonë në Stamboll, pavarësisht që vepra e tij ka ringjallur kulturën turke, pavarësisht që mëmëdheu i tij, Shqipëria jonë, lektiset për t’ia sjellë eshtrat e për t’ia vendosur te monumenti i caktuar pranë dy vëllezërve Abdyl e Naim këtu në Tiranë!

Vepra e tyre ron dhe njerëzimi mëkohet me artin e tyre. Për vlerat artistike të Hygoit e të De Musset-it ti di shumë. Për Samiun tonë edhe ne dimë kaq shumë. Por në këtë rast më vjen mirë të kujtoj diçka: Nga viti 1958 në Stokholm, poeti më i madh i Turqisë, Nazim Hikmet, në disa takime që pata me të në Grand Hotel, buzë Detit të Veriut, më pat thënë me gojën plot se ”Shemsedin Samiu juaj është demokrati më i madh turk dhe novatori më i madh i kulturës turke!”. Këtë krenari krejt të ligjshme, ma përkëdheli këto ditë edhe romancieri i madh turk Jashar Kemal, veprat e të cilit janë përkthyer edhe në frëngjishtet, e që ka ardhur si mik më atdheun tonë. Në hotel ”Adriatik” të plazhit të Durrësit, ku patëm një takim të gjatë me të, veç që na foli me simpati të madhe për poetin Nazim Hikmet, ai na theksoi me të madhe se Shemshedin Samiu ynë, dmth. Sami Frashëri ynë, është një novator i madh i kulturës turke. Pa dyshim, që para së gjithash, Samiu jo vetëm që është i gjakut shqiptar, por është edhe ideologu më i shkëlqyer i Rilindjes sonë. Dhe na vjen mirë, kur gjenia e tyre ka kontribuar për zhvillimin edhe të popujve të tjerë. Dhe akoma më tepër na vjen mirë, kur gjenia e tyre takohet me shekuj me gjenitë e tjerë: Rasti i Samiut tonë që takohet me artin poetik të një Hygoi a të një Musset-i, rasti i Samiut tonë, që është një enciklopedist i madh dhe krijues i enciklopedisë turke a nuk flet shumë për këtë ide?!

Por, edhe ne njerëzit e thjeshtë, që jemi me miliona, – kur kemi mundësi, vemi në reliktet e lashtësisë për adhurim, nderim e mirënjohje. Kështu, p.sh., mbrëmë sapo dëgjova përmes telefonit zërin e emocionuar të nënës tënde, dhe sot në mëngjes, sapo u qafova me babanë tënd Zisën, të cilët sapo kishin përjetuar gjurmët e lashtësisë e të tablove të natyrës nga një udhëtim shumë të bukur që kishin bërë në Butrint, Ksamil e Sarandë, buzë Jonit tonë të kaltërt. Prindërit e tu më flisnin si të dehur nga bukuria e natyrës e gërshetuar kjo me monumentet e heshtura të lashtësisë sonë.

Dhe, …përsëri më shkon mendja te Parisi: Nuk kam qenë kurrë në Paris, por kam lexuar shumë për Parisin. Bile më 1937, dy shokë të mij, që patën fatin të shkonin në Paris për të parë ekspozitën ndërkombëtare, më sollën si kujtim një ”Tour d’ Eifel” bronxi. Deri vonë e kam mbajtur në tryezën time si relikte të largët. Por, desha të theksoj, se edhe pa qenë kurrë në Paris, atë më duket sikur e njoh. Ndoshta është mirazh. Dhe më shkoi mendja te ajo shëtitja qe ke bërë në Versaje, në monumentin shekullor të Francës. Madje, këtë ti do ta dish mirë, se edhe poeti frëng de Musset-i,…

Shënim: Po ndërpres letrën për një koinçidencë: Sa më hynë në dhomë dy vizitorë shunë të shtrenjtë, njeri është babai yt, Zisa, tjetri… gjeje vetë!…Është i shtrenjti yt Juli, leshverdhëkuq, i pastër qehlibar nga faqet, kryeulët si çupë e turpshme, me një fizionomi si të jetë kredhur në mendime filozofike, …jo si të vinte… nga kopshti! Qëlloi që babai yt më zbuloi sekretin, që po të shkruaja ty letër, sepse në një kënd të tryezës ai pa një copë letër me vargjet e De Musseti-t, kopjuar prej tij. I thashë edhe Julit se po i shkruaja letër babi Maksit. I kërkova se çfarë të të shkruaja nga ana e tij. Juli, gjithnjë i kredhur në filozofime, shtriu pëllëmbën e dorës së djathtë mbi këtë letër të bardhë dhe Zisa… ja vizatoi. Kur e hoqi dorën, pa pëllëmbën e tij të kopjuar në letër. Atëhere i ndriti fytyra e tij rubin, i ndritën sytë: Ja çfarë i dërgoj babait:” dorën e zemrës, baba!”. Sonela (mbesa), si nxënëse e klasës së parë shënoi mbi pëllëmbën e vizatuar: JULI. Nën të si për dëshmi, emrin e vet SONELA dhe datën 12 maj 1982, ora 13. Eveniment i madh për ne këtu. Eveniment i mrekullueshëm edhe për ty ”babi kurbetli!”. Kjo është surpriza e kësaj letre. Të tjerat i merr me mend vetë dhe i ndjen si ta do e bardha e zemrës….

Pra po vazhdoj: E kisha fjalën, se edhe poeti Musset ka shkruar një poemë të bukur për Versajën, Versailes, poemë të mbështjellë me një vello trishtimi. Është poema ”Sur les trois marches de marbre rose”. (Mbi tre shkallë të mermerta rozë).

Po pate rastin lexoje dhe gërshetoje me përshtypjet e tua nga vizita që i ke bërë Versajës, me ato çka ka shkruar poeti. Por unë desha të të them, edhe pse mbi portat e Versait qëndron mbishkrimi krenar ”Për të gjitha lavditë e Francës”, ka të tjerë që mendojnë se ka një sivëlla tjetër (vend), Fontenbloja, që i qëndron shemër Versajës për lavdinë e Francës së kaluar me bukuritë përrallore e me histori gjithnjë të paharruar. Versai mban gjithnjë mbi supe historinë franceze, që nga shekulli XVII e këtej, kurse Fontenbloja mban mbi supe historinë e Francës, që nga shekulli XI e gjer në perëndimin e Napolon Bonopartit. Atje në sallën e Maria Mediçit shkëlqen edhe sot pasqyra e parë në Francë, dërguar nga venetikasit. Pasqyrë simbolike: Sa ”surate” mbretërish e princërish me damat e tyre janë dukur e zhdukur nga kjo pasqyrë; edhe surati i mbretëreshës së fundit, Maria Antuanetës, që e përfshiu si leckë të vjetëruar revolucioni francez. Nëpër këtë pasqyrë janë dukur e zhdukur ”Lavditë shekullore”. Mund të duket midis miliona vizitorëve të shekujve, edhe fytyra jote Maks!…Dhe qielli dhe toka po buzëqeshin ashtu si kanë buzëqeshur gjatë shekujve të kaluar; edhe liqejtë e fjetur, dhe kaskadat e argjendë, dhe lulet e parkut të pafund, edhe thesaret e mbyllura midis bedeneve, që i kanë krijuar artistët popullorë të shekujve me duart, mendjen e zemrën e tyre, ato mbeten e do të mbeten atje…Edhe nën gështenjat shumëdegëshe fontani i Dianës me të katër solinarët me krye dreri do të shushurijnë e do të shpërndajnë vesën e tyre si vesë pranverore…Por, më vjen të qesh me vete, se m’u kujtua proverbi popullor:”Haj baba, të të tregoj arat!”. Dhe babai je ti, se i ke aty, kurse unë jam …E ç’jam unë?! Unë vetëm dua të të nxit, që veç Versajës, të vizitosh edhe thesarët e tjerë të artit e kulturës franceze, që të të mos mungojë asnjë shënim nga përshtypjet e tua nga ky vend në ditarin tënd…

Përqafime

Xhaxhi Sterjo

***

Shtëpia e Sterio Spasses, teqe e vakëf i shkrimtarëve

I vetmi vend, ku shkonte me qejf, ishte shtëpia e S. Spasses, e kthyer në një si lloj klubi të vogël, ku mblidheshin herë pas here miq të brezit të tij, jo vetëm Nonda, po dhe E. Çabej, M. Domi, N. Hakiu, M. Gërblleshi, I. Mal Osmani, Z. Cikuli e ndonjë tjetër. Këtë shoqëri herë pas here e bënte më të këndshme Merushja ose Rusha, e shoqja e M. Gërblleshit, një grua e bukur dhe e zgjuar, po dhe etnografja erudite Andromaqi Gjergji.

Edhe unë shumë herë kisha pasur rastin të gjendesha në këtë shoqëri intelektuale, që ndryshonte disi nga ato jashtë saj dhe ruaj kujtime të bukura. Më kanë mbetur në mend sytë e Mitrushit, që në këtë mjedis merrnin një shkëlqim gazmor dhe ai ndjehej i çlirët.

Vështirë të thuash për praninë e Mitrushit në mjediset publike të Tiranës së viteve 50-60. Qendra më e rrahur nga intelektualët e asaj kohe ishte Klubi i Shkrimtarëve, në krah të Teatrit Popullor. Atë e frekuentonin dhe shkrimtarë të brezit të vjetër, si Lasgushi, M.S. Gurra, A. Asllani etj., po rrallë ma kish zënë syri Mitrushin. Kjo tërheqje vinte, me sa duket, nga që ai s’e gjente veten aty, po dhe nga fakti se ai, siç më thosh, s’i kish pasur qejf klubet e kafenetë. Ishte njeri i kabinetit.

Nasho Jorgaqi, libri “Koha e Kujtimeve”

***

Sterio Spasse, jeta dhe veprat

Sterio Spasse, njeriu që shkruajti për të edukuar dhe kënaqur breza të tërë shqiptarësh, u afirmua si shkrimtar falë leximit dhe punës së palodhur që e karakterizoi gjatë gjithë jetës. Jetoi në shtëpinë nr. 12, në rrugën “Him Kolli”, futur thellë në Rrugën e Kavajës, Tiranë së bashku me familjen e tij. Sterio lindi në 14 gusht të vitit 1914, në fshatin Gllomboç, Qarku i Korçës. Pas shkollës fillore në Goricë të Madhe, shkoi në Korçë. Midis shkollës dhe punës si çirak mbasditeve, ai mundi të merrte klasën IV dhe V brenda vitit, dhe vitin e VI duke shkëlqyer në mësime.

Më tej, u nis në Normalen e Elbasanit, ku gjeti mbështetje nga mësuesit Ahmet Duhanxhiu, Teki Tela, Vasil Qiriako, Vasil Andoni, Simon Shuteriqi, etj. Miqësia me Mahir Domin e mbajti atë në kontakt me shum libra dhe revista.

Në 26 qershor në vitin 1929 u botua shkrimi i tij i parë “Problema” në gazeten “Ora” të Tiranës. Organi që u bë burim i krijimtarisë të tij në këtë fazë të jetës shkollore ishte “Normalisti”. “Kush duron trashëgon…” si dhe shumë shkrime të tjera vijuan të botoheshin tek “Normalisti”.

Mbas përfundimit të Normales në vitin 1932 ai u emërua si mësues i gjuhës shqipe në shkollën fillore të Derviçanit të Gjirokastrës. Aty ku u njoh me shumë mësues dhe intelektualë vendas si Petro Markon, kritikun Vangjel Koçën etj. Aty u bë bashkëpunëtor i rregullt i gazetës “Demokratia”, një gazetë tepër e përhapur për kohën. Pas kësaj, më 1934 u transferua fillimisht në Voskopojë, pastaj në Korçë, ku veprimtaria e tij botuese dhe aktivitete arsimore morën përmasa më të mëdha. Nga fundi i vitit 1939 u transferua në Tiranë si drejtor didaktik pranë Ministrisë së Arsimit.

Në vitin 1942, me shpenzimet e veta vajti në Peruxhia të Italisë, ku kreu me korrespodencë dy vite për pedagogji, në shkollën pedagogjike për të huajt. Për shkak të luftës e la për gjysmë atë…Më vonë pas çlirimit, mbaroi me korrespodencë fakultetin gjuhë-letërsi në Tiranë. Në vitin 1958, së bashku me Ismail Kadarenë vajtën për dy vjet për të kryer Institutin “Gorki” në Moskë.

Ka punuar si mësues në disa shkolla shtatëvjeçare të kryeqytetit; pastaj në Ministrinë e Arsimit. Në vitin 1954 u transferua në Lidhjen e Shkrimtarëve të Shqipëtrisë ku ka qenë redaktor i revistës Nëntori dhe shef i prozës shqipe. Në vitet ‘60 doli në profesion të lirë.

Kryevepra e tij është romani “Pse”, që u shkrua në Derviçan të Gjirokastrës më 1932- 1933 dhe që u botua në Korçë më 1935. Sterioja i përjetonte mjaft vuajtjet e bashkëfshatarëve të tij dhe në përgjithësi të popullit të thjeshtë, varfërinë e tyre që në të shumtën e rasteve vinte nga politikat e mbrapshta që zhvilloheshin nga ata që kishin në dorë fatet e tyre. Pikërisht nga kjo i lindi pyetja pse, e që iu bë si një lajtomotiv në romanin e tij “Pse”.

Ai është një ndër shkrimtarët më të vlerësuar me çmime, para dhe pas vdekjes. Është nderuar me çmime të para kombëtare për romanet “Afërdita përsëri në fshat”, “Buzë liqenit”, “Zgjimi”, vëllimin me tregime “Të fala nga fshati” etj. Ka marrë Çmimin e Republikës i shkallës II për romanin “Ata nuk ishin vetëm” -1954. Urdhrin “Naim Frashëri” i Artë (Pas vdekjes). Titullin “Nderi i Komunës” – Liqenas. Titullin “Nderi i Qarkut” – Korçë, etj.