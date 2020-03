Je me koronavirus dhe del në rrugë, në Itali dënohesh me 21 vjet heqje lirie

Shtetasit italianë të konfirmuar si mbartës të koronavirusit të ri mund të përballen me akuza për vrasje nëse ata lëvizin lirshëm nëpër rrugë, pavarësisht se ndaj tyre është dhënë urdhër për të qëndruar në karantinë. Pacientët e dyshuar se janë mbartës të COVID-19 janë urdhëruar që të qëndrojnë brenda në zona të izoluara, në të kundërt gjobiten me një gjobë mw shumw se 206 euro.

Por tashmë me masat e reja të ndërmarra ato do të përballen me akuza shumë më të rënda nëse infektojnë dikë gjatë shëtitjeve të tyre në rrugë. Mediat italiane bëjnë me dije se këto persona do të akuzohen për vrasje me dashje dhe mund të qëndrojnë në burg deri në 21 vite.

“Nëse jam i infektuar, e di që jam dhe kërkoj të kem ende kontakte me njerëz të tjerë pavarësisht nga mundësia e transmetimit të infeksionit, atëherë hyn në fuqi dhe akuza”, u shpreh Franco Coppi për Corriere della Sera.

Sakaq, në një konferencë shtypi disa ditë më parë kryeministri Italian Giuseppe Conte u e shpalli të gjithë territorin e vendit “zonë të kuqe” duke mos lejuar në këtë mënyrë asnjë lëvizje në rrugët e qyteteve. Kujtojmë që deri më tani numri i të infektuarve në Itali ka shkuar në 12 mijë, midis tyre 1045 persona janë shëruar, ndërsa rreth 827 persona kanë humbur jetën si pasojë e epidemisë vdekjeprurëse.

o.j/dita