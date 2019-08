Je ministër, jo hanxhi zoti Klosi

Sipas medieve, në të vërtetë në disa variante, një familje spanjolle, e cila vizitonte Shqipërinë, është dhunuar nga pronari i restorantit bregdetas.

Një ngjarje e pazakontë, që nuk ka asnjë lidhje me vetitë mikëpritëse, megjithëse ende e pandriçuar deri në fund.

Sidoqoftë, ngado të kishte qenë një familje vizitore, ajo nuk mund të dhunohet nga askush, edhe në rastin më ekstrem.

Tani, këtë familje spanjolle shkon e takon me shpurën e kamerave nga pas ministri i Turizmit, zoti Klosi, i cili, mes të tjerave, u tha se një njeri i vetëm nuk përfaqëson Shqipërinë.

Ministri ynë një problem mes dy njerëzve apo një pronari dhe një familje turiste në Shqipëri, e ktheu papritmas në një çështje shtetërore, në të cilën ai bëhet papritur palë.

Nuk i takon as atij, as zëvendësit të tij dhe aq më pak një institucioni të rëndësishëm si është një dikaster qeveritar.

Nëse në Spanjë, në Gjermani apo kudo ndodh një ngjarje e tillë, pra një shtetas shqiptar dhunohet nga një pronar, me të drejtë apo padrejtësisht, nuk e takon asnjë ministër, asnjë zyrtar i lartë, veç atyre strukturave që janë të përcaktuara për këtë.

Ka ndodhur që shtetasit shqiptarë janë dhunuar në vende të tjera; në shtetin fqinj edhe janë vrarë, janë braktisur, janë përzënë; rastet fatkobe të shqiptarëve janë aq të shumta, por asnjëherë një ministër, një zyrtar i lartë, një shtetar, nuk e ka parë të arsyeshme dhe nuk është, që të kërkojë ndjesë një emër të një pronari, të një gardiani, të një polici.

Për më tepër, në shumë raste, pikërisht shtetarët që drejtojnë këtë vend, jo veç prej sodit, as nuk kanë protestuar, nuk e kanë ngritur zërin, nuk kanë thirrur askënd, të paktën për të ngushëlluar familjet tona që kanë pësuar humbje të rënda.

Në jo pak raste shqiptarët vriten e dhunohen rrugëve të Europës dhe shteti nuk ka asnjë reagim, e jo më t’i dhurojë dikush një tufë lule!

Përse e bëtë këtë ju zoti Ministër…

Ju nuk jeni hanxhi dhe as kërkues faljesh, sa herë që bëhet një dëm! Ju jeni për të ndrequr atë që duhet ndrequr, për t’ia nisur punëve nga e mbara; jeni për të ngritur një politikë turistike joshëse, strategji afatgjata, silluni si burra seriozë ju dhe shefi juaj, jo si lolo instagramesh.

Zoti Ministër i Mjedisit dhe i Turizmit, hanxhitë kërkojnë falje! Ministrat ndërtojnë politikat e shtetit!

Kërkim ndjesa juaj nuk ka të bëjë aspak për të rregulluar gjërat, pasi, veç të tjerave në vend që të vinit vetullat, na nxorët sytë.

E bëtë një çështje shtetërore, e rritët, e amplifikuat një ngjarje banale; e gjitha kjo vetëm për konsum politik, shoun e përditshëm të imazhit politik, me të cilin ju si grupim nuk paskeni të nginjur.

Nuk ndreqen gjërat duke i kërkuar falje një familje spanjolle e as duke marrë përsipër të përfaqësoni Shqipërinë në një çështje banale, të cilën, do e gjykojë drejtësia dhe, si kudo në botë, do të ketë verdiktin e saj.

Nuk rregullohen problemet e mëdha përmes daljes si pupac në media, por duke u marrë seriozisht me Shqipërinë reale.

Shkoni tek ajo gruaja që u mbyt për një thes sherebel. Po pash zotin, shkoni njëherë diku pa kamera e fotografë.

Hiqni dorë nga shteti me fushata dhe nga patetizma si ai i sotmi, nëse doni vërtet të ndryshoni diçka në thelbin e problemeve të këtij vendi, thelb që nuk e zgjidhin shou mediatik jo e jo, por as asfaltet dhe kalldrëmet (edhe ato me trefishin e kostove).

Dita