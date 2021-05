“Jemi në kilometrat e fundit të daljes nga tuneli”, Kalo: Ruhuni nga COVID dhe nga virozat

Doktori i njohur Tritan Kalo përmes një mesazhi në rrjetet sociale shprehet se jemi pranë mposhtjes së Covid në Shqipëri.

“Të gjithë së bashku me mirëkuptimin dhe mirëbesimin reciprok, pak e nga pak po i përshkruajmë kilometrat e fundit të rrugëtimit të filluar në fundvitin 2019, në tunelin shumë e shumë të gjatë të kësaj Pandemie…. Kemi pasur qindra e mijëra të infektuar me apo pa shenja klinike të sëmundjes, si dhe mijëra jetë të shuara nga lulëzimi e lumturimi i të qenurit pjesë e familjes dhe e shoqërisë sonë, e në mesin e tyre edhe mjaft kolegë mjekë e infermierë”, shkruan Kalo në rrjetet sociale.

Mjeku i njohur që ka qenë në vijën e parë të frontit të luftës me këtë flamë botërore apelon që të kenë kujdes dhe të vaksinohen sa më shumë për të krijuar imunitetin e kërkuar dhe mbi të gjitha shkëputjen e zinxhirit të infektimeve.

Postimi i plotë

Kohë kovidiane…. 24.05.2021….Fund maji i këtij viti ngjall më shumë shpresë dhe besim, se jemi në fillimin e fundit të kësaj “flame mbarëbotërore”, të Pandemisë së shkaktuar nga virusi jetë lëndues e jetë marrës Sars-Cov2/Covid-19…..Të gjithë së bashku me mirëkuptimin dhe mirëbesimin reciprok, pak e nga pak po i përshkruajmë kilometrat e fundit të rrugëtimit të filluar në fundvitin 2019, në tunelin shumë e shumë të gjatë të kësaj Pandemie…. Kemi pasur qindra e mijëra të infektuar me apo pa shenja klinike të sëmundjes, si dhe mijëra jetë të shuara nga lulëzimi e lumturimi i të qenurit pjesë e familjes dhe e shoqërisë sonë, e në mesin e tyre edhe mjaft kolegë mjekë e infermierë…. U prehshin në paqe dhe u kujtofshin përjetësisht viktimat e shkaktuara nga kjo “dorë e zezë”, e njohur si Pandemia e shkaktuar nga infeksioni i virusit Sars-Cov2/Covid-19….Në ndërkohë nuk ka arsye se përse duhet të ulim përkujdesin ndaj vetes dhe atyre që gjallojnë pranë nesh….Nuk ka vetëm Sars-Cov2/Covid-19 përqark nesh në këto muaj të vitit….

VIROZAT e stinës me ngjashmëri epidemiologjike dhe klinike shumë të madhe me Covid-19, edhe ato sjellin jo pak shqetësime për shëndetin e individit dhe mirë-funksionimin e Shëndetit Publik….Parandalimi i infektimit prej tyre, NUKU ka asnjë ndryshim nga parandalimi i infektimit dhe i përhapjes së Covid-19, ndaj për asnjë dekikë mos e nënvlerësoni vetë ndërgjegjësimin si dhe përkujdesin ndaj vetes…. Alergenët e stinës, pickimet nga insektet e rriqnat, ujërat e pishinave, liqeneve, lumenjve e deteve, konsumimi i ushqimeve të tregtuara buzë tyre, grumbullimet në bregdet, në parqe apo gëzime familjare i risin rreziqet për sëmundjet alergjike, infeksionet e rrugëve të sipërme të frymëmarrjes, infeksionet gastro-intestinale, infeksionet e syve, të lëkurës apo me shtrirje më të gjerë në organizmin tonë, etj….KUJDESI kurrë nuk duhet të mungojë kudo dhe për çdo çast, për të gëzuar një verë të shumë-dëshiruar dhe të shumë-munguar një vit më parë…

PAVARËSISHT nivelit të imunizimit aktiv të popullatës, të mbërritur pas kalimit me ose pa shenja klinike të infeksionit nga Sars-Cov2/Covid-19, mos hezitoni të VAKSINOHENI sapo t’ju mundësohet kjo gjë….IMUNIZIMI AKTIV i fituar nga kalimi i sëmundjes apo vaksinimi ndaj saj, me siguri do ja mbërrijë ta shkëpusë hallkën e zinxhirit të infektimit nga Sars-Cov2/Covid-19…..Ne si dje, sot edhe nesër do të gjendemi aty në vijën e parë të përkujdesit për shëndetin tuaj, ndaj Mirëbesimi dhe Mirëkuptimi reciprok KURRË nuk duhet të na mungojë…. Together forever!!!

