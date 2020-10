Jeni mizantropë apo filantropë? Një test interesant që zbulon më shumë për karakterin tuaj

1- Në emisionin TV një program në lidhje me fëmijët afrikanë të uritur. Dhe në pjesën e poshtme të ekranit të TV, një linjë informacioni funksionon me numrin e llogarisë bankare në të cilën mund të transferoni para, ju:

A) Kaloni në një kanal tjetër.

B) Shkoni menjëherë në bankë për të bërë transferimin.

C) Filloni të telefononi të gjithë të afërmit dhe miqtë, duke i nxitur ata të ndihmojnë edhe ata në nevojë.

D) Do të preferonit t’u jepnit nja dy rubla shitësve të drogës në nevojë.

2 – Cfarë do të zgjidhnit për të lexuar?

A) Traktate filozofike të agnostikës dhe stoikut.

B) Kryevepra nga Daria Dontsova.

C) Ju nuk lexoni fare.

D) Përralla, fantazi, aventura.

3-Cfarë janë për ju njerëzit përreth jush?

A) Ata që më rrethojnë

B) Nëse i shikon nga afër – janë si gjithë njerëzit, po ka edhe nga ata shumë të bukur.

C) Pluhur, mjete të neveritshme.

D) Unë thjesht i dua ata.

4- Si ndiheni për dënimin me vdekje?

A) Për disa njerëz, duhet të zbatohet.

B) Ekziston një shtet për të zgjidhur këtë çështje.

C) Kundër.

D) Kam një qëndrim pozitiv.

5- Festat publike janë:

A) Një arsye tjetër për të pirë.

B) Argëtim shumë i mirë për njerëzit që punojnë.

C) Një justifikim që njerëzit të dehen dhe të shpenzojnë të gjitha paratë e tyre.

D) Një tufë lojaferësh të uritur për bukë dhe cirk falas.

6- Për termin “shkenca humane” – cilin interpretim do të zgjidhni?

A) Era e librit.

B) Një profesor me flokë gri nga një shtëpi fqinje.

C) Student-filolog.

D) Koncepti që erdhi nga Roma e Lashtë.

7- Cilat janë filmat horror për ju?

A) Padyshim – mbeturina, unë nuk e shikoj atë.

B) Video tutorial për maniakët.

C) Më pëlqen të shikoj me miqtë, veçanërisht nëse ka birrë.

D) Unë i shikoj në vend të “Natën e mirë, fëmijë”.

8- Sa shpesh u shërbeni atyre që kanë nevojë në rrugë?

A) Gjithmonë, posa ta shoh.

B) Sapo e shoh, nxitoj të dalë në anën tjetër të rrugës.

P) A ka njerëz të tillë? Unë kurrë nuk i kam vërejtur.

D) Lërini të shkojnë në punë, se janë bërë të padurushëm.

9- Cila është gjëja më e këndshme për ju?

A) Kafshët, ato janë kaq të lezetshme.

B) Përfaqësues të gjinisë së kundërt.

C) Një gjë e re për veten tuaj.

D) Thurr me grep.

10- Çfarë është agresioni në të kuptuarit tuaj?

A) Sjellja e pavetëdijshme e njeriut gjatë zgjidhjes së problemeve.

B) Kështu janë rregulluar njerëzit.

C) Nuk ka progres pa agresion.

D) Marrëzia njerëzore.

Çelës

1.A-2 B-1 C-1 D- 4

2. A-3 B-2 C-4 D-1

3.A-2 B-2 C-3 D-0

4.A-3 B-1 C-0 D-4

5.A-1 B-0 C-2 D-4

6.A-2 B-2 C-2 D-3

7.A-2 B-3 C-0 D-1

8.A-0 B-1 C-4 D-2

9.A-1 B-0 C-2 D-3

10.A-1 B-0 C-2 D-0

0 deri në 10

E shihni gjithë botën në rozë. Çdo gjë përreth është e bukur, dhe njerëzit, si engjëjt, janë të gjithë me rroba të bardha, dhe aq të lezetshëm sa edhe lot emocionesh u rrodhën në sy. Dhe nuk ka absolutisht asnjë arsye për të mos dashur këto krijesa të adhurueshme. Ju jeni një filantropist i vërtetë.

10 deri në 20

Ju nuk jeni ballafaquar me zgjedhjen se kujt i përkisni: mizantropë ose filantropë. Ju vlerësoni në mënyrë adekuate realitetin, duke kuptuar se ka njerëz të mirë dhe të këqij. Ka pak nga gjithçka në botën tënde – si e bardhë dhe e zezë.

Më shumë se 20

Urime – ju jeni një mizantrop, gjithçka tek njerëzit ju bezdis: si ata marrin frymë, ecin, blejnë ushqime në dyqan, argëtohen me pushime. Ju do të dëshironit t’i mblidhni të gjithë në një anije kozmike dhe t’i dërgonit për të pushtuar galaktikat e largëta, duke parë me një buzëqeshje përmes një teleskopi ndërsa ata merren gjithnjë e më tej.

Mizantropi- një person që urren njerëzit, të gjithë në përgjithësi

Mizantropia është mospëlqim, mosbesim ose urrejtje ndaj racës njerëzore, ose predispozitë për të mos pëlqyer dhe / ose mosbesim ndaj njerëzve të tjerë. Gjithashtu – një shprehje e armiqësisë dhe përbuzjes ndaj rregullave “të pranuara përgjithësisht” dhe “vlerave morale” mosbesimit dhe përbuzjes ndaj fesë dominuese dhe dogmave të saj, një dëshirë me çdo kusht, për të izoluar veten nga kontaktet e jashtme me shoqërinë, më shpesh – jo e pabazë dhe manifestohet më shpesh në tërësi, individë dhe personalitete krijuese të cilët nuk janë kuptuar ose refuzuar nga pjesa tjetër e “shoqërisë”, të cilët nuk kanë gjetur vend për veten e tyre në shoqëri dhe janë të privuar nga njerëz me mendje të njëjtë (për të mos u ngatërruar me margjinat). Termi vlen edhe për ata njerëz që vullnetarisht shmangin komunikimin me njerëz të tjerë ose bëhen vetmitarë për shkak të ndjenjave të lartpërmendura. Fjala vjen nga fjalët greke μίσος (misos, “urrejtje”) dhe άνθρωπος (anthrōpos, “njeri”). Një mizantrop është një person i cili, për shkak të rrethanave, nuk i beson dhe përçmon racën njerëzore. Ata kanë shumë pak njerëz që afrojnë të përzgjedhur me shumë kujdes, zhgënjimi prej tyre shpesh rezulton katastrofal, tek mizantropët me ndjeshmëri të lartë, kjo bën të kenë frikë të thellojnë cilëndo të tillë marrëdhënie.