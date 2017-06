Jep dorëheqjen koordinatori i Bashës: Po ia lë vendin më të zotëve

Pas humbjes së thelle të PD-së në zgjedhjet e 25 qershorit dhe humbjes edhe te gares per deputet në Gjirokastër ka dhene doreheqjen koordinatori i Politikave te Territorit ne Partine Demokratike.

Besnik Aliaj e ka njoftuar vetë lajmin e dorëheqjes permes nje postimi ne faqen e tij ne FB, ku shkruan se largohet nga cdo funksion i tij ne PD dhe ia le radhen me te zoteve qe te japin kontributin e tyre.

Postimi i Besnik Aliajt

Miq pas rreth 2 viteve si koordinator i politikave te territorit ne PD dhe pas zgjedhjeve te fundit ku u perpoqa te jap kontributin tim modest, largohem nga cdo “funksion” imi ne PD dhe ja le rradhen te tjereve me te zote qe te kontribuojne.

Do vijoj nderkohe te jem pjese e PD si antar i thjeshte. Gjithe te mirat per ju.

Respekt per zgjedhjen tuaj si per ata qe me kane mbeshtetur dhe simpatizuar, edhe per ata qe me ka e keqkuptuar ose sulmuar. Ne cdo rast kjo bote ka vend per te gjithe!