Jetës s’i dihet çfarë të sjell. Nëna rrit e vetme 8 fëmijë, pasi bashkëshorti vdiq në gjumë

Jeta është e mbushur plot me surpriza, disa të mira dhe disa shkatërruese. Një moment jetoni si në ëndërr, më pas gjithë botës juaj përmbyset. Kjo është pikërisht ajo që i ndodhi kohët e fundit një nëne me tetë fëmijë. Cloe dhe James ishin të dashuruar me njëri-tjetrin dhe me fëmijët e tyre të mrekullueshëm. Edhe para se të takoheshin dhe martoheshin, ata ëndërronin për një familje të madhe.

James gjithmonë kishte shprehur dëshirën se donte të kishte shumë fëmijë dhe fati donte që ai të takonte Cloe, e cila ndante të njëjtën dëshirë me të. Pas martesës, çifti kishte pesë fëmijë përpara se të vendosnin për të marrë një pushim. Cloe përdori një implant kontraceptiv me shpresën për të shmangur shtatzënitë e mëtejshme, por ata u përballën me disa surpriza. Implanti i Cloe dështoi dhe ajo mbeti përsëri shtatzënë. James ishte entuziast. Prindërit kishin dhënë kaq shumë dashuri dhe mendonin se fakti që do të bëheshin me fëmijë të tjerë ishte një dhuratë nga zoti.

Tre fëmijë erdhën në jetë para se të merrej vendimi përfundimtar: këtë herë nuk do të kishte të tjerë. Familja e tyre, e përbërë nga dhjetë anëtarë, ishte e plotë dhe ata nuk mund të prisnin të tjerë që të jetonin një jetë intensive dhe të lumtur së bashku. James ishte një baba plotësisht i përkushtuar, i cili punonte shumë për familjen e tij. Me tetë fëmijë, ai ishte i vetëdijshëm se duhet të ishte sa më i pranishëm. Cloe ishte një nënë dhe një shtëpiake, ndërsa James punonte jashtë shtëpisë.

Dhe gjërat po ecnin për mrekulli; James ishte në gjendje të qëndronte me fëmijët edhe nëse, për punë, ai ishte i detyruar të kalonte shumicën e kohës larg shtëpisë për të mbijetuar dhe për t’ia dalë deri në fund të muajit. Për fat të keq, 12 javë pas lindjes së fëmijës së tyre të fundit, Elija, gjërat ndryshuan.

Vetëm dymbëdhjetë javë pas lindjes së fëmijës së saj të tetë, bota e Cloe Green, 27, u shemb kur burri i saj, James, vdiq në gjumë. Por znj. Green pretendon se e la mënjanë dhimbjen për të qenë nënë dhe baba i fëmijëve të saj: Leo, 9, Levi, 6, Oliver, 5, Megan, 4, Miley, 3, Lacey, 2, Lexi, 20 muaj , Elija, 11 muaj.

Cloe tha se një mëngjes herët, rreth orës 4.30, James u zgjua dhe filloi të vepronte çuditshëm. Ai u ul në këmbë në shtrat, pati një “sulm” të papritur dhe thjesht ndaloi frymëmarrjen. Cloe u përpoq t’i jepte ndihmën e parë në krevat ndërsa priste që të vinte ambulanca. Menjëherë pas kësaj, James u shpall i vdekur.

Cloe ishte shumë e mërzitur. Një minutë para burri i saj ishte shumë mirë, një moment më vonë ai ishte zhdukur. Ajo nuk mund ta kuptonte se çfarë kishte ndodhur. Rezultatet e testit të autopsisë tregojnë se James vdiq nga hipertensioni i zemrës. Ndoshta, kur shkoi në shtrat ai kishte dhimbje gjoksi. James e donin të gjithë si familja e tij dhe komuniteti. Kjo ishte një humbje e dhimbshme për këdo. Por Cloe zgjodhi të mblidhte forcat për fëmijët e saj.

“Në momentet më të errëta, pyesja veten se si do të mund t’ia dilja pa James, pastaj shikoja ato tetë fytyra që vareshin nga unë dhe e dija se duhej ta bëja për ta dhe për James”.

