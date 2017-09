Jo gjithnjë antikomunizmi është demokraci… mund të jetë edhe fashizëm.

Bedri Islami

Disa ditë më parë, në DITA botova shkrimin “Hiqjani dekoratat nënës sime”, shënime rreth diskutimit që bëhet sot në mjediset e parlamentit shqiptar për periudhën e Luftës Nacionalçlirimtare. Sepse, gjithkush është i bindur se më shumë se sa për dekoratat e një grupi njerëzish, të cilët në kohë të caktuar kanë qenë liderë, edhe të mbrapshtë të këtij vendi, thelbi i debatit është pikërisht ajo që si në akullnaja fshihet poshtë ujërave: Lufta Nacionalçlirimtare.

Këtë të vërtetë historike, e cila nuk ka të bëjë me historiografinë komuniste që e ka zbukuruar, pa ndryshuar thelbin, u mundova të sjell në shënimin tim. Kishte reagime të ndryshme, i falënderoj të gjithë ato portale që e risollën, më bënë nder, por, si ato që ishin të një mendje me mua, kishte edhe të tjerë që ishin në kahun e kundërt. Sidoqoftë, duke qenë mendimi i tyre e për më tepër kanë shkuar një pjesë duke e lexuar, ua di për të mirë.

Përse po bëj këtë shënim?

Shumë gjëra i kam thënë, ashtu si mund të thosha edhe gjëra të tjera. Ka një përpjekje të vazhdueshme, për të kthyer edhe një herë kohën në vitin 1943, kur sipas “historianëve” të sotëm, ndodhi ndarja mes dy koncepteve politike. Pra, me ngulm, kërkohet të rikthehet një pjesë e historisë dhe, nëse mendon ndryshe, atëherë, pa asnjë diskutim, ke mbetur në të shkuarën, mbron komunizmin, je enverist, e për të mos shkuar më tej, ke qenë në Sigurimin e Shtetit.

Këmbëngulja për të rikthyer historinë në një pikë të caktuar, kur gjërat u ndanë përfundimisht dhe një maskë ra dhe një vizion u bë historikisht i domosdoshëm, ka shumë vite që vazhdon e do të bëjë më tej.

Mes atyre që më shkruan ishte edhe një mik i imi gjimnazist. Kam ruajtur gjithnjë respektin tim për të dhe, duke e mbajtur ende në vete këtë ndjenjë miqësie, mendova se përmes tij do mund t’ju përgjigjem edhe të tjerëve.

Ja edhe letra:

I dashur mik,

Nuk desha të të përgjigjem dhe as të vazhdoj “bisedën” me një shok të vjetër të gjimnazit. Por, meqenëse gjërat i ke bërë disi personale, dhe këtë “personale” e ke thënë publikisht, më duhet të të përgjigjem njëlloj, gjithnjë me respektin e shokut të klasës sime dhe të figurës tënde si njeri i ndershëm dhe i devotshëm.

Së pari, askush nuk e mbron komunizmin si ide dhe praktikë. Kush e bën këtë, natyrisht është jashtë kohe.

Bindja për komunizmin sot është ndryshe nga ajo kur komunizmi ishte në fillimet e tij në Shqipëri, në mesin e viteve ‘40. Shefi i mëvonshëm i CIA-s, Alles Dalles, në kujtimet e tij do të shkruajë se në universitetet më të shquara angleze si në Kembrixh dhe në Oksford, në vitet 1930-1940, studentët më të shkëlqyer, nga familjet më të njohura, bëheshin anëtarë të Partisë Komuniste dhe kjo konsiderohej si nder i veçantë. Kur ndodhte kjo në Angli, merre me mend se çfarë vizioni apo koncepti mund të kishte në Shqipëri, kur më shumë se katër të pestat e banorëve nuk dinin as shkrim e as këndim, dhe ku siç thotë gazeta “Cirka”, Shkodër, nëntor 1938, “populli nuk ka bukë me hangër, e kur them bukë, fjalën e kam për bukë kallamoqe (misri), se bukë gruni kanë veç zotnijtë”.

Por, më shumë se gjithçka tjetër, komunizmin, si ide dhe praktikë, e bëjnë ata që duke u thirrur në luftën kundër tij, veprojnë po njëlloj si ai. Duke dashur të sundojnë një mendim, vetëm i tyre, edhe nëse është i drejtë, por më shumë kur është i gabuar. Beteja e sotme antikomuniste është e njëjtë me mullinjtë e erës së Don Kishotit, por politikës i duhet sa herë që fillojnë e fryjnë erërat e mjerimit. Kur është fjala për pushtet ata e thërrasin edhe ekstremin e lëvizjes komuniste, siç ndodhi në zgjedhjet bashkiake të Tiranës, ku PD, në sajë të votave të Partisë Komuniste të Hysni Milloshit, në të vërtetë një njeri i shkëlqyer dhe poet lirik eseninian, nxori shefin e tashëm të saj si kryebashkiak.

Më shkruaje se komunistët na bënë të mos duam të afërmit tanë.

Nuk e di se si ka ndodhur tek ti, por në fisin tim kam pasur disa komunistë, nga fisi i NËNËS sime, asnjë nga babai, kam pasur dy dajallarët e mi dhe ata më kanë mësuar t’i dua të dashurit e mi, më kanë mësuar ta dua vendin tim, shtëpinë time e miqtë e mi. Kur erdhi, momenti unë e dëshmova se mësimi i tyre kishte pasur përparësi në jetën time, pavarësisht se ata ishin komunistë dhe kishin qenë edhe partizanë.

Kur mbaruam gjimnazin, unë dhe ti, shkuam në universitet; unë për të qenë mësues ose gazetar, ti si ushtarak; pra unë për të folur për dobinë e komunizmit, ti për ta mbrojtur. Asnjëri nga ne nuk e bëri këtë, sepse nuk mund të mbrohej një gjë që kalbej. Nëse sot ka ende që e duan atë kohë, përgjithësisht ish-komunistë të zakonshëm, sepse elita e tyre u bënë demokratë ose i deleguan nipërit e mbesat tek formacionet demokratike, kjo ka të bëjë më shumë si një nostalgji nga dërrmimi i sotëm.

E di pse ka nostalgjikë?

Këta që erdhën pas rënies historike të komunizmit ishin edhe më të zinj, zhvatës të paturpshëm dhe oligarkë; koha ishte edhe më vrasëse, të vrarët janë shumë më tepër edhe pa pasur luftë. Njerëzit e braktisën vendin e tyre, jo vetëm nga mungesa e jetesës normale, por edhe nga mungesa e lirisë për të jetuar. Shteti erdhi e ra në duart e vagabondëve politikë, oligarkët financiarë shteruan fuqinë e shtetit, vjedhja u bë meritë, vrasja u bë burrëri, kanuni u bë ligj i jetës, dhe, mos vallë, nga e gjithë kjo duhet të themi se sistemi i tashëm është i dështuar?

Megjithëse, mik i vjetër, kur kam qenë për çështje pune në vende të Azisë apo në Afrikë, ku edhe atje në fuqi është sistemi pluralist, kapitalizmi si i thonë, e kam parë se si jetojnë njerëzit, nuk kam qenë fort i bindur në dobinë e tij. Kapitalizëm nuk është vetëm Europa….

Në fund, më përmende babain tim dhe më bëre pyetjen retorike që kanë bërë edhe të tjerë para teje: si mund të meritojnë dekoratat ata që vranë babain tim?

Mik i vjetër, ne jemi njerëz që mendojmë, kemi ide, vizione, përpiqemi për to dhe jetojmë me to. Në të gjithë shkrimin tim nuk flitet për elitën politike të pas vitit 1945, për ata që u bënë vrasës të atit tonë dhe përndjekjen që na ndoqi për 9 vite radhazi, deri sa u bë rehabilitimi i figurës së tij; por për një të vërtetë të madhe: luftën e bënë nacionalçlirimtarët, ata e vendosën shtetin tonë në koalicionin më të drejtë historik, kundër nazizmit, dhe, për këtë duhen nderuar.

Balli e Legaliteti u bënë shtojcat e pushtimit. Kjo është e vërteta historike. Mjafton të dëgjojmë mburrjet e tyre se si kanë vrarë nacionalçlirimtarë me pushkët gjermane dhe e vërteta dëshmohet saktësisht. “Mos pyet, se tregon vetë”, thonë në Drenicë, dhe ata, duke folur, dëshmojnë se në krahët e kujt flinin.

Nëse flasim për luftë civile, atëherë kjo paska qenë lufta civile më e çuditshme në botë, kur ata që vijnë në pushtet humbin disa herë më shumë të vrarë se ata që u bënë bashkë me pushtuesin dhe e bjerrën luftën.

Mos vallë ti mendon se për të gjithë ata djem e vajza që u vranë në më të shumtën nga gjermanët e ballistët sëbashku, nuk duhej të bëhej drejtësi? Mos mendon se gjaku i tyre nuk është i njëjtë me të tjerët? Nuk kishin ata familje, nëna e baballarë, vëllezër e motra? Nga familja e nënës sime, rrethi shumë i afërt i saj, vëlla, dajë dhe xhaxha, pa folur për rrethin e dytë, solla tre shembuj të vrarësh, dy nga ballistët, në pritë e në pabesi, njëri nga gjermanët ,por i kapur nga ballistët. Mos vallë këto djem e burra të rinj nuk duan të vërtetën?

Nuk kam qenë anëtar i PPSH, pra komunist, asnjë ditë të jetës sime. Nuk ka qenë as im vëlla e as ime motër, nëna e përjashtuar që në vitin 1961, por nuk mbaj mend se në Shqipëri komunistët e zakonshëm, bujq, punëtorë, ushtarakë, të kenë pasur privilegje të veçanta… Ata kanë jetuar si ne, bashkë me ne; kanë punuar ku u kanë thënë, me turne, ditë e natë, kanë sakrifikuar e nuk kanë përfituar. Kasta e tyre ishte miope, e verbër politikisht, pa atdhe dhe pa ndjenjën e kombit, por jo të zakonshmit. Këtë dallim bëj unë në shkrimin tim dhe këtë e kam bindje edhe sot e kësaj dite.

U bë një çerek shekulli që jetoj e punoj në perëndim: edhe këtu, në Gjermani, komunistët më të flaktë të Gjermanisë Lindore u shndërruan në demokratë dhe antikomunistë të thekur, ose u bënë pro nazistë. Në njërën nga republikat e shtetit gjerman, që ishte dikur pjesa komuniste e këtij vendi liberal, mbi 30 për qind votuan për një parti neonaziste…

Jo gjithnjë antikomunizmi është demokraci… mund të jetë edhe fashizëm.

Kështu mik i dashur, ata që kanë vrarë dikur nacionalçlirimtarë nuk mund të jenë kurrë demokratë, sepse janë vrasës. Por bijtë e nipat e tyre janë të pafaj, janë si të gjithë. Kjo edhe për djemtë e nipat e komunistëve të dikurshëm: ata kanë jetën e tyre, nuk mbajnë mbi kurriz fajet e prindërve të tyre. Të shkrova gjatë, ndoshta edhe nga malli i mos takimit tonë që prej shumë viteve. Mbarësi për ty, miku im! Unë mbetem ai që kam qenë, miku yt i dikurshëm dhe i tashëm!

Të shkrova gjatë, ndoshta edhe nga malli i mos takimit tonë që prej shumë viteve. Mbarësi për ty, miku im! Unë mbetem ai që kam qenë, miku yt i dikurshëm dhe i tashëm!