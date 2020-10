Jo të gjithë njerëzit janë pozitivë, këto janë 5 llojet e njerëzve toksikë që kurrë nuk duhet t’i mbani afër

Njerëzit nuk janë të gjithë pozitivë. Sipas bota.al, këto janë 5 llojet e njerëzve që nuk duhet t’i mbani pranë vetes pasi janë negativ e toksikë.

1. Ata që nuk e pranojnë fajin

“Njerëzit që e kanë të shkatërruar jetën e tyre, kanë një tendencë të fortë për t’i fajësuar njerëzit e tjerë kur gjërat shkojnë keq”.

Ne të gjithë kemi hasur njerëz si këta në jetën tonë. Këto janë llojet e individëve që personifikojnë fjalën “viktimizim”. Me fjalë të tjera, ata refuzojnë të jenë përgjegjës për çdo gjë që mund të japë një ndjenjë përgjegjësie. Në vend të kësaj, ata me kujdes do ta zhvendosin përgjegjësinë në një tjetër gjë apo personqë nuk meriton të trajtohet keq.

2. Ata që gjithmonë ankohen

“Çdo budalla mund të kritikojë, të dënojë dhe të ankohet – dhe shumica e budallenjve e bëjnë këtë gjë”.

Është vërtet e padurueshme të keni pranë dikë që vetëm ankohet. Do të ishte shumë mirë, nëse do t’i mbanin ankesat e tyre për vete; por jo, në vend të kësaj, ata zgjedhin t’i shprehin ato për këdo dhe për të gjithë ata që do t’i dëgjojnë. Ndërveprimi me dikë që vazhdimisht ankohet është i vështirë, pasi shpesh është pothuajse e pamundur të fitohet në debate. Njerëz të tillë shpesh nuk janë as racionale në debatet e tyre të brendshme apo të jashtme. Pra, ju ngelet vetëm të dëgjoni dhe të mos kërkoni sqarime.

3. Ata që janë të mbushur me inat

“Mendjet e forta diskutojnë idetë, mendjet mesatare diskutojnë ngjarjet, mendjet e dobëta diskutojnë njerëzit”.

Thashethemet (ndoshta) ekzistojnë në çdo kënd dhe trazirë të këtij planeti. Shpesh, pasiguria është në rrënjët e thashethemeve, pasi zbulimi në lidhje me një qenie njerëzore bën që gazetarët të ndihen më mirë. Mjerisht, këta individë shpesh përfitojnë nga rrethanat negative që dikush kalon dhe kjo gjë është e trishtë, por kështu ndodh. Ky është realiteti.

4. Ata që janë të interesuar vetëm për të fituar vetë

Njerëzit e tillë shpesh janë manipulues mjeshtra dhe përdorin këtë qëndrim të predispozuar për vetëpërfitim. Përveç zotërimit të një dhuntie për manipulimin, individë të tillë gjithashtu kanë një cilësi të fortë narcisiste – dhe mund të bien shumë nën narcisistin demografik.

Sa i përket manipulimit, ata përpiqen të ndërhyjnë në botën emocionale të të tjerëve. Këtë e bëjnë për të krijuar një ndjenjë të fajit dhe të shqetësimit tek të tjerët.Mos bëni asnjë gabim duke u besuar atyre, pasi do të humbisni vetë në fund. Njerëzit e tillë i shohin të tjerët si një mjet për një përfitim vetjak, për asgjë më tepër.

5. Ata që kërkojnë vëmendje

“Gjithçka që bëni për vëmendjen është arsyeja pse ju nuk e keni vëmendjen e dikujt”.

Ata që duan të jenë në qendër të vëmendjes, shpesh herë janë fjalëshumtë dhe të bezdisshëm. Në shumë mënyra, ky është një nënprodukt i një mendjeje të pazhvilluar. Fëmijët kërkojnë vëmendje, dhe asgjë nuk është shumë e gabuar në lidhje me këtë. Truri i një fëmije është ende në zhvillim. Por kur një burrë apo një grua e rritur vazhdon të këmbëngulë për të kërkuar vëmendje , kjo gjë është sigurisht një anomali psikologjike.

