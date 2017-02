Jo, zotërinj borgjezë, Dritëroin s’na e merrni dot ne komunistëve!

Nga Gjon Bruçi

Është tepër e vështirë të marrësh për personazh shkrimi Dritëro Agollin. Qoftë për ta lëvduar, e aq më pak për ta kritikuar. Se lëvdatat tona nuk mund t’i shtojnë asnjë gram madhështisë dhe lavdisë së tij. Ndërsa kritikat do të rikoshetonin si saçmet e çiftes mbi pllakën e inoksit.

Po, pse po kuturis unë komunisti i thjeshtë të bëhem pjesëmarrës i fjalimeve dhe shkrimeve pafund për Agollin tonë, në ditën kur ai u shkëput nga bota jonë njerëzore për të fluturuar në Panteonin e kombit, ku Ai, qysh në gjallje e kishte përgatitur shkallën e tij sipërore?

Po ngutem, sepse neoliberalët, neoballistët, pseudointelektualët dhe veçanërisht skota e politikanëve dhe pushtetarëve të sotëm kërkojnë ta privatizojnë kolosin e letrave shqipe, ashtu siç privatizuan asetet dhe resurset sociale, politike, ekonomike që, vendi im pati krijuar në atë sistemin e sulmuar me emrin Socializëm.

Dëshira për privatizimin e Dritëroit u duk jo vetëm në fjalimet e stisura me “luspa e lustra”, aty pranë arkëmortit të poetit, por edhe me organizimin e ceremonisë mortore. Nga 17 vetë të komisionit shtetëror për organizimin e homazheve, tetë prej tyre ishin zyrtarë, pesë Akademikë dhe vetëm katër vetë poetë e shkrimtarë. Kur duhej të ndodhte e kundërta. Shtetarët e Komisionit në fjalë, në vrapin e tyre “privatizues”, ashtu siç vëren poeti Arben Duka, “harruan” të shpallnin një ditë zije për këtë kolos të letrave shqipe, ndërkohë që nuk harruan për Lekën, “mbretin” trafikant. Edhe vetë ceremonia e fjalimeve brenda mureve të sallës, ishte si një “tender” privatizimi, kur fjalimet duhej të mbaheshin në sheshin e qytetit, aty midis popullit, për të cilin Dritëroi kishte kënduar, duke marrë me meritë titullin më të lartë “Poeti i Popullit”! Në të njëjtën linjë ishin edhe disa shkrime që nga përtej oqeanit, ku evokoheshin disa grimca të rëndomta të jetës së poetit, duke i përdorur si rrobë disidence të paqëna dhe poshtëruese për autorin.

Por poeti e shkrimtari i madh Dritëro Agolli nuk ishte “aset” privatizimi. Ai ishte visar i popullit që e lindi dhe e ushqeu, duke e ngritur gjer në lartësine e Rilindasve të mëdhenj të Kombit. Dhe visaret e popullit nuk mund të privatizohen. Aq më pak mund ta bëjë këtë sistemi borgjez, i cili asnjëherë nuk e ka patur pasuri në Ci—Vi-në e tij të katranosur. As fizikisht e as moralisht.

Dritëro Agolli ishte dhe mbetet shkrimtari dhe poeti i Realizmit Socialist. E gjithë vepra e tij letrare e artistike ka në bosht idealin komunist, i cili në kushtet e socializmit në vendin tonë u përputh plotësisht me idealin tonë kombëtar, me traditat dhe zakonet e bukura të popullit tonë. Vepra e poetit komunist Dritëro Agolli u barabit e ndoshta ia kaloi edhe gjithë veprës së zyrtarëve komunistë të periudhës së socializmit. Nëse midis ne komunistëve, por edhe midis intelektualëve e qytetarëve të thjeshtë, ideologjia e praktika e socializmit dhe e komunizmit gjenin ndonjëherë edhe vështirësi për t’u kuptuar e zbatuar, mjaftonte t’u ktheheshe veprave të Dritëroit dhe gjithçka bëhej e qartë. Unë e them pa frikë se gaboj: Dy vetë ka patur Shqipëria që e bënë Komunizmin të flasë shqip: Enver Hoxha dhe Dritëro Agolli.

Po, a gaboj në ndonjë vend poeti ynë i madh? Nuk ka të vdekshëm që të mos gabojë. Me dështimin e Revolucionit demokratik të qershorit të vitit 1924 dhe kthimit të Zogut në pushtet, Noli me shokët e tij demokratë u detyrua të lënë Atdheun. Në ato ditë të emigrimit jashtë Shqipërisë, Noli takohet me Luigj Gurakuqin, të cilit duke i shtrirë dorën i thotë: “Gabuam Gurakuq”! Dhe ne e dimë se kush ishte Noli dhe cili ishte gabimi i tij. Por ky gabim nuk ia ul vlerat korifeut të letrave shqipe, demokratit revolucionar Fan Stilio Nolit.

Kështu dhe me Dritëroin. Në fund të vitit 1990, Dritëro Agolli, si rrallë kush tjetër e kishte kuptuar se shteti dhe partia në pushtet, që drejtoheshin nga Juda i Socializmit me emrin Ramë (jo ky Rama i sotëm), kishte degraduar në atë masë sa vetëm një përmbysje revolucionare mund ta vinte vendin në shinat e duhura. Por këto shina ishin në dorën e Judës, i cili i leu me vaj e graso më tepër se sa duhej, me qëllim që “Lokomotiva” jonë të përmbysej e të copëtohej, siç dhe u copëtua katërqind copash.

Dritëroi ynë, duke mos e kuptuar “Judën”, dhe i nxitur djallëzisht prej tij, doli e mbajti diskutimin e famshëm në Kongresin që i solli popullit dhe vendit kataklizmonë njerëzore. Judës Ramë i duhej Dritëroi dhe nja dy shokë të tjerë të tij, sepse vetëm ata mund t’i dilnin para turmës së irrituar të sallës së Kongresit. Dhe, duke përdorur Dritëroin e shokët e tij, Juda mundi ta kashaisë turmën, duke e përgatitur kështu për thertore pas disa muajsh.

Gabimi i Dritëroit nuk ishte tek besimi ndaj Judës-Ramiz. Ai ishte i pari i vendit, bashkëluftëtari, bashkudhëheqësi, shoku e miku i vetë “Krishtit”. Askujt nuk i kishte shkuar në mendje se armiqtë e përhershëm të Shqipërisë kishin mbërritur gjer në krye të oxhakut. Por, duhet pranuar, gabimi i Dritëroit ishte tek besimi se PPSH mund të rinovohej, duke ndërruar emrin në PSSH. Vërtet PPSH vinte nga PKSH e krijuar në vitin 1941 dhe e drejtuar për 44 vjet nga themeluesi i saj Enver Hoxha. Por mjaftuan pesë vjet (1985 – 1990) që ajo të degjeneronte e të degradonte pa kthim prapa.

Sigurisht, këto konkluzione ne i bëjmë sot, pas njëzet e pesë vitesh dhe kur kemi në dorë gjithë skemën e luajtur mbi kurrizin tonë në fundvitet nëntëdhjetë. Në këto kushte, as që bëhet fjalë të kritikojmë Dritëroin, i cili nuk arriti ta kuptonte në kohë këtë skemë. Dritëroi, gaboi ashtu si Noli dhe Gurakuqi. Por mbeti si ata të dy në të gjitha drejtimet. Kur e kuptoj se kishte rënë në gjolin e gangsterëve, nuk hezitoi të shkruante e të shpallte sloganin e paharruar proverbial: “Meritokraci apo shkërdhatokraci”.

Dhe vijoi të komunikonte me popullin dhe shumë rrallë me politikanët, të cilët, ndonëse dallojnë nga ngjyrat, mbeten personazhe të shkërdhatokracisë. Mbi të gjitha Dritëro Agolli nuk e revizionoi kurrë veprën e tij madhore, siç bëri apo mundohet të bëjë ndonjë koleg i tij i letrave. Madje, realizmit të tij Socialist, vijoi t’i shtonte realizmin e sistemit aktual që, në letërsinë botërore është quajtur “Realizëm kritik”.

Ne komunistët e sotëm, Dritëro Agollin e kemi patur në krah gjatë gjithë këtyre viteve. Në çdo aktivitet, në çdo manifestim, në çdo protestë apo aksion politik që kemi zhvilluar. Krahas thirrjeve për Enver Hoxhën dhe Socializmin, kemi patur dhe poezitë kushtrim të Dritëro Agollit, veçanërisht poemën madhore “Nënë Shqipëri”, një përmendore për Atdheun, por edhe për Partinë Komuniste dhe udhëheqësin e saj të paharruar Enver Hoxha.

Do të kishim dashur që këtë poet të famshëm komunist ta kishim në krah e madje në krye edhe fizikisht. Sepse Ai, përveç shpirtit revolucionar, përveç mendjes vizionare, përveç përkushtimit ndaj idealeve, kishte dhe karizmën për të qenë në krye të komunistëve, në krye të masave, si dikur Moisiu në shkretëtirën e Afrikës.

Në vitet kur komunistët u nxorën jashtë ligjit nga regjimi fashist berishian, kryetari i PKSH, poeti Hysni Milloshi udhëtoi disa ditë në Belgjikë, Austri, Gjermani etj. Kur komunistët europianë e merrnin vesh se ishte kryetari i PKSH, ndalonin, e takonin dhe e pyesnin: “Është bashkëshortja e Enver Hoxhës në partinë tuaj? Po poeti Dritëro Agolli?” Dhe kur merrnin përgjigje negative, kthenin shpinën e largoheshin me kokën ulur.

Sikur i madhi Dritëro, në qershorin e vitit 1991 të kishte dalë nga ajo sallë e shpifur e kongresit të 10 të PPSH, ku po tradhtohej jo vetëm komunizmi por dhe vetë Shqipëria, dhe së bashku me kolegun shtatshkurtër me emrin modest Hysni Milloshi, të rithemelonin Partinë Komuniste, si ajo e vitit 1941, fatet e Shqipërisë sot do të ishin më ndryshe nga ç’janë. Me Dritëro Agollin në krye, ne komunistët do të kishim hyrë në Parlament, dhe Partia Komuniste do të ishte opozita e vërtetë e këtij parlamenti, çka do t’i kishte frenuar kuajt e borgjezisë në galopin e çmendur për shkatërrimin e Shqipërisë.

Por megjithatë, ne komunistët e kishim, dhe do ta kemi në krah e në drejtim Dritëroin. Se kemi veprën e tij, si një manifest të madh e të zjarrtë të idealeve tona. Asnjë politikan, asnjë shtetar, asnjë pseudointelektual dhe asnjë institucion i sistemit borgjez nuk mund të na e rrëmbejnë ne komunistëve poetin e shkrimtarin e madh Dritëro Agolli. Ai është poeti dhe shkrimtari i realizmit socialist, poeti dhe shkrimtari i idealeve komuniste, idealeve më progresiste që ka njohur shoqëria njerëzore.