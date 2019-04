Johannes Hahn ka thënë vetëm një pjesë të së vërtetës për pronat në Shqipëri

Nga Kastriot Hajdini

Qeveria e Edi Ramës ashtu si edhe qeveritë e mëparshme vazhdon të tallet me të drejtat e pronarëve dhe shteti vazhdon të mos zbatojë detyrimin kushtetues për kthimin e pronës tek i zoti, detyrim që ka filluar me “Dispozitat Kryesore Kushtetuese” të miratuara në 24 prill 1991.

Këtë e tregon fakti se në kundërshtim me atë që kërkon Shteti i të drejtës dhe Kushtetuta, Qeveria vazhdon të veprojë me kompensime, legalizime, shpronësime që Qeveria i bazon me ligje që janë në kundërshtim të plotë me detyrimet kushtetuese dhe konventat ndërkombëtare.

Komisioneri për zgjerimin e BE Johannes Hahn në intervistën e tij në DW, për pronat, që u publikua në mediat tona dt 20.04.2019, ka paraqitur shqetësimin e BE, për pasigurinë e titujve të pronës, si pengesë për investimet e huaja.

Kjo është e saktë se investitorët kushdo qofshin mund të konsiderohen vjedhës dhe pushtues të pronave, pavarësisht se në këto 29 vjet kjo vjedhje, nga këta politikanë, është maskuar në emër të ligjeve të miratuara në Parlament.

Zoti Johannes Hahn, tha se BE po e monitoron situatën por tha se ky është problem i vështirë. Ne argumentojmë se ekspertët e BE gabojnë sepse zgjidhja e drejtë nuk është e vështirë, është shumë e thjeshtë sepse dokumentet, eksperienca dhe mundësitë teknike janë të plota.

Nëse do të ketë vullnet politik, prona zgjidhet shpejt dhe pa faturë financiare, mjafton që BE t’i kërkojë Shtetit që vetë shteti të ketë detyrim që të kthejë në përputhje me Kushtetutën, pronën e grabitur tek çdo pronar, domethënë që secili të marri pronën e tij.

Pengesa 29 vjeçare është se për zgjidhen e drejtë të problemit të pronës, drejtuesit e politikës Shqiptare nuk duan. Ne shprehim keqardhje kur zgjidhjen e shpejtë e mbajnë larg edhe ata të BE dhe KE.

Si në asnjë vend tjetër të Botës, në Shqipëri e drejta e pronës dhe Kushtetuta janë shkelur dhe vazhdojnë të shkelen për të favorizuar interesat e politikanëve që kanë përfituar padrejtësisht, pas vitit 1991, pronat e pronarëve.

Pa kthyer pronën tek i zoti nuk ka se si të ketë demokraci dhe zhvillim ekonomik, populli dhe ekonomia e vendit do vazhdojë të shkatërrohen prej oligarkisë së politikanëve në rrethin vicioz ku ata po e mbajnë vendin, ndonëse treguesit e zhvillimit makroekonomik që janë raportuar nga Qeveria dhe FMN e kanë paraqitur gjendjen sikur Shqipëria është një shembull pozitiv përparimi ndër të gjitha vendet ish komuniste.

Të gjitha ligjet për kthimin dhe kompensimin e pronave janë në kundërshtim me detyrimet kushtetuese dhe rrjedhimisht dhe formula mbi bazën e të cilës nga ATP dhe gjykatat bëhet llogaritja e kompensimit është plotësisht e gabuar.

Neni 41 përcakton se çfarë është prona dhe si fitohet prona, por këtu askush nuk pyet për Kushtetutën dhe përparësi kanë qytetarët që kanë shkelur ligjin. Sipas legjislacionit aktual, prona e trashëguar, kthehet ose nuk kthehet duke u kushtëzuar nga vendbanimi në qytet apo në fashat, nga nr i fimijëve që ka trashëgimtari , nga zëri kadastral i pronës etj.

Në “Dispozitat Kryesore Kushtetuese” përcaktohej qartë se Republika e Shqipërisë “…njeh dhe garanton të drejtat dhe liritë themelore të njeriut…”, “… njeh dhe respekton parimet dhe normat përgjithësisht të pranuara të së drejtës ndërkombëtare”.

Në paragrafin e dytë të nenit 27 të ligjit nr 7692 “Për një shtojcë në Dispozitat Kryesore Kushtetuese” thuhet: “Askush nuk mund të shpronësohet, përveçse për një interes publik dhe kundrejt shpërblimit të plotë”. Ky përcaktim, në thelb është po ai që përcaktohet me nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut, nen që mbron të drejtën e pronës.

Të njëjtat parime në mënyrë më të detajuar i shtjellon dhe Kushtetuta e miratuar në 1998, në kapitullin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut mbi parimet themelore (nenet 4/3, 5, 17, 116/a, 122, 131/c, 145/1, 145/2, 41 dhe 181). Kjo Kushtetutë është miratuar jo vetëm në Kuvend por dhe me referendum popullor.

Mashtrimet e institucioneve drejtuese të shtetit, për të penguar kthimin e pronës së grabitur tek i zoti, është tregues i mungesës së vullnetit politik, që ka formuar një rreth vicioz që kultivon anarki institucionale dhe korrupsion.

Prona tek i zoti, ka qenë dhe mbetet problemi themelor për çdo familje, veçanërisht në zonat turistike, ku politikanët e të dy krahëve kanë zgjatur dorën e grabitjes dhe të gjithë kryeministrat me mashtrime janë përpjekur vetëm për ndonjë andrim të përkohshëm të situatës ekzistuese.

Ka shumë vjet që në takim të z. Rrapo Danushi dhe delegacionit të përfaqësuesve të Pronarëve, në Strasburg znj.Leni Fischer ka deklaruar se prona është kusht i pa diskutueshëm, që Shqipëria të përafrohet dhe pastaj të pranohet në BE. Ne nuk besojmë se ky kusht ka ndryshuar.

Ne pronarët e kundërshtojmë në themel ligjin 133/2015, me të cilin nga Qeveria pretendohet që problemi i pronës do të zgjidhjet nëpërmjet kompensimit. Të gjitha shoqatat e pronarëve e kanë deklaruar se kompensimi do të ishte i pranueshëm vetëm në ato raste kur shpronësimi bëhet për nevoja publike, por jo për të justifikuar përvetësimet që ka bërë oligarkia politike. Kjo pikë kryesore, nuk është diskutuar fare në intervistën e z. Johannes Hahn.

Ne jemi pronarë që shteti vazhdon të na grabisë pronat, duke abuzuar me dorën e ndërkombëtarëve. Jo vetëm për komisionerin për zgjerimin e BE, por për këdo që mund të mos e ketë plotësisht të qartë situatën por sinqerisht është i interesuar për zgjidhjen e pronës, sqarojmë se pas vitit 1991, kuptohet se Shteti nuk mund të quhet pronar i pronave të grabitura nga diktatura, se ne nuk jemi ish-pronarë por jemi pronarë sepse nuk i kemi shitur pronat tona.

Shteti përveç abuzimit dhe arbitraritetit nuk ka asnjë dokument me vlerë juridike që të tregojë se është pronar i ligjshëm i asaj prone që shteti komunist për arsyet ideologjike e konfiskoi dhe i quajti me termin “prona shtetërore”. Sot është shumë e thjeshtë të dallosh se cilat prona i përkisnin shtetit dhe cilat i përkisnin qytetarit.

Kanë kaluar 29 vjet që Qeveritë megjithëse të shpallura demokratike, nuk duan t’a bëjnë dallimin se cila është prona e shtetit dhe cila është prona e pronarëve. Këto kryeministra pretendojnë para perëndimorëve se po luftojnë për zbatimin e Kushtetutës dhe të drejtave te njeriut dhe nga përfaqësuesit e BE nuk është analizuar dhe nuk janë ballafaquar ankesat tona me deklarimet e rreme të Shtetit.

ATP, ka marrë disa mijëra vendime për kompensim sipas ligjit 133/2015 dhe në Mars 2019, ka njoftuar se disa mijëra dosje të tjera, që janë pa vendim në ATP, do t’ju kthehen pronarëve që pas një bllokimi dhe pritje prej mbi 10- 20 vjet ata ti drejtohen gjykatës.

Nëse për një pronë për të cilën dokumentet e origjinës tregojnë se ajo është konfiskuar nga Shteti komunist nëse do të zbatohet Kushtetuta, prona i kthehet fizikisht të zotit. Por veprimtaria e Shtetit shpesh nuk përputhet me Kushtetutën.

Përshembull nëse prona është truall KKKP në zbatim të ligjit 7698/1993 i ka njohur trashëgimtarit të gjithë pronën, i ka kthyer fizikisht vetëm 1 hektar dhe pjesën tjetër ka vendosur që ta kompensojë.

Nëse prona ka qenë në fshat, jashtë vijës së verdhë të qytetit dhe në vitin 1991 trashëgimtari jetonte në qytet, KKKP në zbatim të ligjit 7699/1993, ka njohur trashëgimtarit pronën sipas dokumenteve të paraqitura dhe i ka dhënë atij vendim kompensimi.

Këtu duhen marrë në konsideratë se shumë nga këto vendime janë dhënë në shkelje të ligjeve të këqija të kohës, ose janë shkaktuar mbivendosje, duke ju kthyer prona njerëzve, që asnjëherë nuk kanë qenë pronarë të atyre pronave.

Nëse do të ishte analizuar origjina e pronës, sipas dokumenteve shtetërore të shtetëzimit dhe do të zbatohej Kushtetuta në fuqi, ATP (përfaqësuesi i Shtetit), duhet ta kthente fizikisht pronën të zotit ose pronarit origjinal.

Veçanërisht në bregdetin turistik Vlorë Sarandë, që ka prona me vlera turistike të cilësisë së lartë, pronat e pronarëve, gjatë këtyre 29 vjetëve janë përvetësuar nga të fortët e politikës. Për këto prona ATP ka dhënë vendime kompensimi për metër katrore me vlerë sa një kokërr vezë.

GJEDNJ në vitin 2016 ka dhënë vendime që thonë se kur Shteti nuk mund të kthejë pronën fizikisht, kompensimi do të llogaritet me vlerat e hartës së çmimit 2008. Nëse këto pronarë që kanë marrë vendime kompensimi do t’i drejtohen gjykatës së Strasburgut, kjo Gjykatë do pranojë që të zbatohet vendimi i ATP bazuar në ligjin 135/2015 apo do vendosë që çmimi i kompensimit do jetë po ai që GJEDNJ ka vendosur edhe në rastet e mëparshme.

Nëse pronarët që do ankohen në GJEDNJ, do vërtetojnë se pas 1991 pronat e tyre janë transferuar tek oligarkët, a do pranojë GJEDNJ, KE dhe BE këtë situatë ?

Prandaj, duke marrë shkas nga intervista e fundit e dt 20.04.2019 e Komisionerit për zgjerim të BE, për të sqaruar mijëra familje të shpronësuara nga diktatura, që presin drejtësi dhe demokraci nëpërmjet ligjit, kërkojmë që mediat e lira ta botojnë të plotë këtë shqetësim dhe njëkohësisht, redaksia të vazhdojë me një apo seri shkrimesh të redaksisë ku të shprehi qëndrimin miratues apo kundërshtues për këto mendime.

Kështu mediat do të japin një kontribut të çmuar për të zgjuar ndërgjegjen kombëtare ashtu siç ka bërë gazeta Dielli në SHBA, në kohën e Fan Nolit dhe Faik Konicës.

Bëjmë APEL që media e lirë të hapë debatin publik për pronën dhe të merren opinionet e Presidentit të Republikës z. Ilir Meta, Kryetarit të Kuvendit z. Gramoz Ruçi dhe Kryeministrit Edi Rama, duke sqaruar se çfarë prone duhet të kompensohet dhe cili duhet të jetë çmimi i kompensimit dhe të sqarohen e shumë pyetje si:

Shteti, do zbatojë Kushtetutën apo do të vazhdojë ta përdori atë si një slogan dhe instrument propagandistik për institucionet ndërkombëtare?

BE, KiE, B. Botërore, FMN me mundësitë e shumta që disponojnë, a do të imponojnë Shtetin që të respektojë të drejtat themelore të njeriut, origjinën e pronës dhe mënyrën se si fitohet prona dhe siç e përcakton qartë Kushtetuta në nenet e saj dhe kështu qytetari dhe shteti të jenë të barabartë para ligjit?

A mund të llogaritet dëmi që i është shkaktuar popullit në çdo muaj, për shkak të heshtjes së deritanishme të një grushti politikanësh të oligarkisë politike , që vazhdojnë të pengojnë zgjidhjen e problemit të pronës në përputhje me detyrimet kushtetuese dhe standardet demokratike ndërkombëtare?

Ç’duhet të bëjnë pronarët që shteti të jetë i detyruar të zbatojë ligje që burojnë nga Kushtetuta dhe të anulohen ligjet që bien ndesh me kushtetutën?

A do të zgjidhë komisioni i Vettingut, konform me Kushtetutën, kaskadën e pasojave të përvetësimeve të paligjshme të trojeve turistike?.

Si është e mundur që për 29 vjet janë bllokuar veprimet efektive nga BE, KiE, B. Botërore, FMN dhe janë lejuar që një grusht politikanësh të keqpërdorin forcën e makinerisë Shtet, që të grabisin shtetasit e vet?

Besojmë se do ta gjejmë mbështetjen e mediave që lira, për t’i botuar të plota këto mendime dhe për të filluar debatin e gjerë për këtë problem.