Johnson: Britania i ka ofruar BE propozime konstruktive dhe të gjera

Kryeministri i Britanisë së Madhe, Boris Johnson ka deklaruar se qeveria britanike i ka ofruar Bashkimit Europian “propozime shumë konstruktive dhe të gjera” për të arritur përfundimin e procesit të Brexit, në datën 31 tetor.

Në një intervistë për BBC, Johnson tha se propozimet e Britanisë përfshinin vijimin e disa kontrolleve doganore në kufirin e Irlandës, pas finalizimit të Brexit.

Kryeministri britanik shtoi se kontrollet do të ishin “absolutisht minimale” dhe “nuk do të përfshinin infrastrukturë të re”.

Irlanda dhe kufijtë janë pikërisht pika kryesore që kanë bllokuar procesin e daljes së Britanisë nga BE. Bashkimi Evropian nuk ka pranuar ta rinegociojë marrëveshjen e arritur me paraardhësen e Johnson, ish-kryeministren, Theresa May, ndërsa ligjvënësit britanikë nuk e kanë mbështetur këtë marrëveshje, duke kundërshtuar kryesisht kërkesat e BE-së në lidhje me Irlandën.

Nga ana tjetër, zyrtarët e BE-së shprehen se “nuk ka marrë asnjë propozim nga Britania e Madhe”.

Britania e Madhe duhe të largohet zyrtarisht nga BE-ja më 31 tetor.

Nga an tjetër, kryeministri Johnson ka thënë se dalja e vendit nga BE-ja do të bëhet me ose pa një marrëveshje.

e.ll./dita