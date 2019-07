Johnson: Marrëveshje për Brexit, po pa Irlandën

Kryeministri i ri britanik Boris Johnson paralajmëroi Bashkimin Europian të shtunën se kushti “antidemokratik” i Brexit në lidhje me kufirin me Irlandën duhej të hiqej, nëse BE donte një marrëveshje.

Johnson ka thënë në mënyrë të përsëritur se nëse BE vazhdon të refuzojë rinegocimin e Marrëveshjes për Tërheqjen e rënë dakort me ish-kryeministren Thereza May, atëherë ai do ta nxjerrë Britaninë nga BE më 31 tetor pa marrëveshje, duke shtuar se ai është në favor të daljes së Britanisë nga BE-ja në bazë të një marrëveshjeje.

Kërkesa e tij kryesore në lidhje me marrëveshjen e May është pikërisht kufiri me Irlandën, një kërkesë që ka zemëruar Irlandën dhe ka turbulluar shumë kryeqytete të tjera të BE.

Duke folur nga qyteti i Manchesterit, kryeministri i ri britanik bëri të qartë: “Miqtë e mi, unë nuk dëshiroj largimin nga BE-ja pa një marrëveshje. Nuk kam këtë synim. Por, duhet të përballemi me faktin se për momentin, ashtu si gjatë tre viteve të fundit, po na thonë se kjo është oferta dhe se nuk mund të ndryshohet. Nuk e besoj këtë gjë, por sidoqoftë, në shenjë mirëbesimi dhe miqësie me partnerët tanë evropianë, ne do t’i vazhdojmë bisedimet për të arritur kushtet që duhen. Mendoj se populli i këtij vendi do të donte ta mbaronim këtë punë dhe të largoheshim (nga BE-ja)”.

Johnson, gjithashtu, tha se dëshironte të vepronte në frymën e miqësisë dhe bashkëpunimit, por bëri të qartë se kjo nuk mund të realizohej, për sa kohë çështja e Irlandës ishte pjesë e bisedimeve.

Sipas marrëveshjes së negociuar nga ish-Kryeministrja May, Mbretëria e Bashkuar do të vazhdonte të ishte pjesë e bashkimit doganor derisa të gjendej një zgjidhje për të shmangur rivendosjen e kufirit me Irlandën, raporton Dita, duke iu referuar mediave ndërkombëtare.

e.ll./dita