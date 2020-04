Johnson mbetet në karantinë, ka ende simptoma të Covid-19

Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson do të qëndrojë në izolim sepse ende ka simptoma të Covid-19.

E premtja pritej të ishte dita e fundit e Johnson në karantinë, pasi rezultoi pozitiv javën e kaluar.

Por Johnson tha që ai ende ka një temperaturë dhe do të mbetet i izoluar, sipas udhëzimeve të vendit.

Përmes një postimi në Twitter ai tha:

”Një tjetër azhurnim i shpejtë nga unë në fushatën tonë kundër #coronavirus.

Ju po kurseni jetë duke qëndruar në shtëpi, kështu që ju bëj thirrje të rrini me të këtë fundjavë, edhe nëse ne kemi një mot të mirë. # StayHomeSaveLives”

Mbretëria e Bashkuar u ka thënë personave të cilët kanë simptoma ose janë pozitivë për Covid-19 që të qëndrojnë në izolim për shtatë ditë, ose më gjatë nëse ata janë akoma simptomatikë.

Në një video të postuar në Twitter, Johnson gjithashtu u bëri thirrje njerëzve të mos dilnin jashtë pasi moti i mirë arrin në Britaninë e Madhe gjatë ditëve në vazhdim.

“Të gjithë mund të bëhen pak të çmendur,” tha ai. “Ju lutem, rrini me udhëzimet”, tha ai.

